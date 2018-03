Regione, chiesta la proroga per 36 assunti a tempo determinato

ABRUZZO. Continuano i ‘tempi duri’ in Regione Abruzzo: nuove assunzioni bloccate, da tempo ormai, a causa della mancata approvazione dei rendiconti e bisogna trovare soluzioni per non ingolfare, ritardare e zavorrare la macchina.



E’ probabilmente anche per questo che nei giorni scorsi la giunta regionale (Sclocco, Gerosolimo e di Matteo -come sempre più spesso- assenti) sta pensando di prorogare 36 contratti a tempo determinato firmati la primavera scorsa e che scadranno il prossimo 28 aprile.

E’ stato infatti chiesto al direttore generale Vincenzo Rivera «di effettuare le opportune verifiche per valutare la possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi dei contratti a tempo determinato di cui al concorso del 28-3-2017»



Questo per, si legge nella delibera, «assicurare la continuità dei servizi fondamentali dell’amministrazione regionale e assicurare procedure per il superamento del precariato tramite la valorizzazione delle professionalità interne, anche nei confronti di dipendenti reclutati a tempo determinato».



La proroga dei contratti dovrà avvenire «alle stesse condizioni dei contratti originali in coerenza con la procedura concorsuale».



Il bando dell’anno scorso non passò inosservato e venne aspramente contestato dai sindacati che denunciarono il rischio di ricorsi e impugnazioni.

Secondo le tre sigle sindacali, nelle stesure di quei bandi vennero inseriti indicatori che penalizzavano le competenze dei collaboratori precari che già da 10 anni lavoravano con l’ente.

Polemiche, all’epoca, anche per i punteggi: la struttura premiava i titoli di studio dimenticando però quelli con più di una laurea. Punteggi definiti anche per Master e dottorati, dimenticati invece il posto dottorati.



Alla fine della procedura concorsuale, comunque, da quanto se ne sa, contratti firmati e ricorsi evitati.

Dunque 36 nuove figure professionali in Regione a pochi mesi dalla soppressione di 240 posti in organico e pensionamenti ‘forzati’.

Tra i vincitori sono stati notati nomi più o meno noti sia alla Regione Abruzzo che al mondo della politica, alcuni anche già nominati o ‘lodati’ dal presidente D’Alfonso. Tra questi, come avevamo già scritto, Evelina D’Avolio già nominata da D’Alfonso nel Cda di Tua la società dei trasporti ma anche Laura Antosa, presidente dell’Ordine degli architetti e vincitrice nella graduatoria specialista tecnico ingegnere.

Dentro anche due consigliere comunali di Spoltore: Marina Febo candidata sindaco per liste civiche ma storico esponente di Forza Italia, diventata funzionario nel settore rifiuti, e l’altro Raffaele Spilla del Pd.