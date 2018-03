Masterplan, 9 milioni di euro per strade che portano al Volto Santo

ABRUZZO. Questa mattina il governatore Luciano D’Alfonso ha firmato convenzioni per 7 interventi, quattro infrastrutturali e tre per il turismo, nell'ambito del Masterplan Abruzzo.



Tra gli interventi c'è anche la riqualificazione della viabilità nell'area montana di Rigopiano, in cui sorgeva l'omonimo hotel travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017 provocando la morte di 29 persone e dove passerà il Giro d'Italia 2018.

L'intervento in questione, in una zona a cavallo tra tre province, quelle di Pescara, L'Aquila e Teramo, riguarda la pedemontana Campo Imperatore-Rigopiano-Castelli sull'area territoriale dei Comuni di Penne, Farindola, Montebello di Bertona (Pescara), Castelli (Teramo) e Castel del Monte (L'Aquila).

Il soggetto attuatore è la Provincia di Pescara.

L'importo dei lavori, la cui conclusione è prevista a marzo 2020, è di sei milioni di euro.

Prevista poi la riqualificazione e ristrutturazione dell'arteria stradale a servizio del comprensorio produttivo di Alanno scalo; anche in questo caso il soggetto attuatore è la Provincia di Pescara.

Lavori per un milione e 600mila euro; termine lavori previsto a marzo 2020.

Un altro intervento è finalizzato alla sistemazione e recupero funzionale della Sr 539, della Sp 58 e della Sp 60 per il raggiungimento del giacimento turistico-religioso del Volto Santo di Manoppello, per consentire il trasferimento delle competenze stradali ad un nuovo gestore.

Il soggetto attuatore è sempre la Provincia di Pescara. Importo nove milioni di euro; termine lavori previsto a dicembre 2019.

Si lavorerà, poi, per il superamento delle criticità della rete viaria e ciclopedonale della Val Pescara sull'area territoriale dei Comuni di Pianella, Cepagatti e Rosciano (Pescara).

Anche in questo caso il soggetto attuatore è la Provincia di Pescara. Importo 500mila euro, termine lavori previsto a giugno 2019.

Uno dei tre interventi per il turismo, invece, riguarda la realizzazione del parco didattico del Lavino sull'area territoriale dei Comuni di Abbateggio, Scafa, Lettomanoppello e Roccamorice (Pescara).

Il soggetto attuatore è la Provincia di Pescara. L'importo dei lavori, il cui termine è previsto a dicembre 2019, è pari a 3,5 milioni di euro.

Il secondo intervento è relativo alla valorizzazione e sviluppo del turistico strategico integrato e sostenibile con il recupero di borghi di aree interne e il rilancio delle microimprese. L'importo complessivo disponibile è pari a 14,8 milioni di euro. I soggetti attuatori sono i Comuni di Francavilla al mare (140mila euro), Pianella (140mila euro) e Controguerra (140mila euro).

Il termine per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti è fissato al 31 dicembre prossimo. L'ultimo intervento è quello per la riqualificazione di Palazzo De Petris Fraggianni a Castiglione a Casauria (Pescara).

Importo complessivo un milione di euro, il soggetto attuatore è il Comune.



«7 CONVENZIONI FUMOSE»

«Anche da senatore il facile e veloce D'Alfonso prima di iniziare i lavori di voto al Senato indice l'ennesima conferenza stampa per firmare altre 7 fumose convenzioni relative al Masterplan», contesta il consigliere regionale Mauro Febbo .

«Si continua a siglare e sottoscrivere area fritta, fuffa, prendendo in giro amministratori e gli stessi uffici regionali. Infatti le convenzioni non vengono sottoscritte da nessun Dirigente né quello dei Lavori Pubblici né da quello del Servizio Bilancio a riprova della loro futilità e inutilità. Invitiamo D'Alfonso a smetterla con queste conferenze che somigliano tanto a delle sceneggiate napoletane (con tutto il rispetto per i napoletani) che hanno stufato e infastidiscono gli abruzzesi che lo hanno già punito elettoralmente e per pochissimi voti fatto eleggere ad uno scranno romano. D'altronde sono gli stessi suoi assessori che lo smentiscono e denigrano proprio in questi giorni, senza avere il coraggio di cacciarli dalla Giunta, dove denunciano il suo fallimento proprio sul Masterplan, che andava e andrebbe utilizzato seriamente con altre finalità ed obiettivi, come sulla programmazione dei fondi europei non spesi che sono le uniche vere e certe risorse».