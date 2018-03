D'Alfonso resta presidente della Regione ma senza stipendio

ABRUZZO. Se al momento appare indefinito il tempo in cui Luciano D’Alfonso terrà un piede in due scarpe (Regione e Senato), non ci sono dubbi invece sullo stop all’erogazione dello stipendio da governatore. Si comincia da subito.



Il dirigente Paolo Costanzi, infatti, (su proposta del responsabile dell’ufficio Bilanci e Stipendi del Consiglio regionale, Gianfranco De Crescentis), il 22 marzo scorso ha firmato la determina dirigenziale con la quale sospende «a partire dal 23 marzo» il diritto alla corresponsione delle indennità di carica e funzione che spetta al presidente della Regione Abruzzo a Luciano D’Alfonso.

La questione è semplice, lineare e non dà adito a diverse interpretazione, non richiede l’intervento di costituzionalisti o commentatori del web a differenza di quello che sta accadendo invece sull’altro fronte: dimissioni sì , dimissioni no.



Rivestendo la carica di senatore, a questo punto, D’Alfonso si trova in una delle situazioni di sospensione delle indennità, previste espressamente dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 40 del 2010. Il trattamento economico di senatore, infatti, decorre dalla data di prima riunione del Senato, ovvero il 23 marzo scorso.

La legge regionale è chiara è vieta il cumulo: «l’indennità di carica e di funzione non spettano al Consigliere e al componente della Giunta che nel corso del mandato siano proclamati componenti di una delle due Camere».

Dunque a questo punto D’Alfonso dovrà rinunciare ai 9.600 euro lordi da presidente e aspettare gli 11.703, sempre lordi, da senatore.

Già a fine gennaio – dopo la sua candidatura al Senato – il presidente aveva chiesto un atto deliberativo che, tra le altre cose, sancisse la sua rinuncia a un terzo delle competenze economiche durante la campagna elettorale, periodo in cui si è diviso tra attività politica e attività istituzionali. «In questo periodo, inevitabilmente», aveva spiegato il presidente aspirante senatore, «l'impegno della campagna elettorale non mi consentirà di destinare illimitatamente tutto il mio tempo all'ente regione, come ho sempre fatto».

E così è stato fatto, sia a febbraio che a marzo: indennità decurtate di un terzo, così come stimato e richiesto.

I supporters si complimentano, anche per la scelta di chiedere un atto ufficiale e non restituire il ‘di più’ tramite bonifico.

Che poi la storia pentastellata insegna che non si sa mai come va a finire.



Nel frattempo il presidente-senatore, da vero stakanovista ha sempre lavorato almeno 12 ore al giorno ma ora quel tempo dovrà dividerlo a metà vista la doppia carica che prevede soggiorni lunghi a Roma.

Sta di fatto che D’Alfonso non si ferma e -a giudicare dalla sua agenda- si deducono le sue priorità “regionali”: Masterplan e sua attuazione affinchè si possa realmente dar corso alle opere previste, ospedali da costruire (in numero definito tra 5 e 7), lavori all’aeroporto tra cui l’allungamento della pista di cui si parla da anni e un “Collegamento dello scalo mediante fermata ferroviaria dedicata”, depuratore a Pescara e non solo, lavori al porto di Pescara.