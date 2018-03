L’Abruzzo punta sul cinema dei “magnifici 8”

ABRUZZO. Sono otto i vincitori del bando relativo alla concessione di contributi ad opera della Regione Abruzzo per le opere cinematografiche e audiovisive legate al territorio abruzzese.

A presentarli questa mattina, nella sala "Filomena Delli Castelli" della sede di Pescara della Regione Abruzzo, il consigliere regionale delegato alla cultura Luciano Monticelli, assieme al direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, Francesco Di Filippo e a Giancarlo Zappacosta, presidente della commissione di valutazione.

«L’obiettivo - ha detto il consigliere Monticelli - è quello di investire risorse economiche per valorizzare tanto i territori regionali nei quali saranno effettuate le riprese quanto l'immagine dell'Abruzzo. Non solo. Grazie a questa possibilità ci impegniamo anche a sostenere il settore cinematografico, con la promessa di affiancare tale sostegno ad altri progetti che già sono in cantiere».

Per il bando è stata stanziata una somma pari a 200 mila euro e si prevede la concessione fino al 50% delle spese ritenute ammissibili per ognuno dei progetti finanziabili fino a un importo massimo di 30mila euro.

Un finanziamento di tale importo, però, difficilmente potrà produrre effetti rilevanti e rilevabili, mentre è molto probabile che il bando non sposterà molto; le grandi produzioni continueranno ad ignorare l’Abruzzo mentre, invece, ci sarà la carica dei piccolissimi produttori che, in quanto piccoli, allo stesso modo non potranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Regione.



I vincitori del contributo sono:

La Sarraz Pictures s.r.l.,

The Talking Tree s.r.l.,

Alpenway Media Production GmbH,

C.A.R.A.V. (Centro Atriano di Ricerca Audio Visiva),

Territori – Link Associazione culturale, Overcom s.r.l.,

GarageLab associazione culturale e Controluce Produzione s.r.l.