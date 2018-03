La Asl L’Aquila avvia l'iter per la progettazione del nuovo ospedale di Avezzano

AVEZZANO. La vicenda del nuovo ospedale di Avezzano continua a tenere banco nel dibattito politico e dopo la conferenza stampa svolta dagli esponenti del PD il 1 marzo scorso, ora la ASL L'Aquila-Avezzano-Sulmona ha comunicato l'avvio delle procedure di gara per la progettazione.

Il Segretario Provinciale del PD Francesco Piacente esulta: «Lo avevamo annunciato pochi giorni fa in conferenza stampa: il nuovo ospedale di Avezzano e' una realta' sempre piu' vicina. Anche per questo abbiamo appreso con grande soddisfazione l'esito della riunione del Comitato ristretto dei Sindaci alla presenza del Direttore Generale Rinaldo Tordera del 21 marzo scorso in cui e' stato annunciato l'avvio delle procedure per l'elaborazione del capitolato di gara per l'affidamento della progettazione del nuovo ospedale. Un risultato importante che restituira' al territorio una struttura finalmente moderna ed efficiente, frutto del lavoro che il Partito democratico ha svolto in questi anni di governo, sia a livello locale, nell'Amministrazione comunale precedente, che nel Governo regionale, ottenendo lo stanziamento di 83 milioni di euro per la nuova struttura».

Interviene sulla questione anche il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio: «Siamo molto soddisfatti di questo obiettivo raggiunto per il quale gli uomini del Partito democratico si sono impegnati senza risparmio, ottenendo il risultato di una promessa mantenuta. La Regione Abruzzo con lo stanziamento dei fondi e la firma del protocollo di intesa con il Ministero della Salute ha onorato il suo ruolo: siamo convinti che con la stessa sollecitudine la Azienda sanitaria portera' a compimento le procedure amministrative. Auspichiamo, inoltre, che il Comune di Avezzano, senza indugio, si occupi degli aspetti di propria competenza per evitare lungaggini e ritardi che pregiudicherebbero l'ottimo lavoro svolto dalla Regione Abruzzo».

Infine interviene sulla vicenda anche l'Assessore alla Sanita' Silvio Paolucci: «L'accordo definitivo e le risorse per il nuovo ospedale porteranno per sempre la firma del Partito Democratico ed e' indubbiamente motivo di orgoglio del lavoro di questi anni».