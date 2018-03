Maltempo ancora neve in Abruzzo

ABRUZZO. Piogge in Abruzzo ancora per almeno un giorno. Si prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, sulle regioni centrali e sull'Abruzzo.

Dal primo mattino di oggi, giovedi' 22 marzo, e per le successive 24-30 ore, si prevedono nevicate al di sopra di 200-400 metri, con apporti al suolo moderati. Lo rende noto il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile che comunica che e' stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, la Protezione Civile raccomanda alle Amministrazioni comunali di mettere in atto ogni misura necessaria e prevista nei piani di emergenza/piani neve e di verificare la disponibilita' del proprio personale, in quanto potrebbero verificarsi blackout elettrici e telefonici anche prolungati.



Maltempo dunque 'protagonista' a marzo, con numerosi danni alle campagne: secondo la Coldiretti, la tempesta siberiana Burian ha distrutto nelle campagne almeno il 20% del raccolto di ortaggi come lattughe, patate, carciofi, cavoli, verze, cicorie e broccoli. Sono stati colpiti dal maltempo anche i vivai di piante e fiori, mentre sono andate perdute in molti casi gemme e fiori di piante da frutto. Ma il gelo invernale, ricorda l'organizzazione agricola, ha anche spaccato la corteccia, bruciato le gemme e spogliato dalle foglie almeno 25 milioni di piante di ulivo dalla Puglia all'Abruzzo sino al Lazio dove le perdite in alcuni casi raggiungono il 60% della produzione.

Se il maltempo 'impera' a marzo, febbraio passa alle cronache come il più freddo degli ultimi 4 anni.

Secondo il Noaa, l'Agenzia americana per gli Oceani e l'atmosfera, anche il trimestre dicembre-febbraio ha fatto registrare le temperature più basse degli ultimi 4 anni. Il Noaa sottolinea che sebbene La Nina, il fenomeno che provoca un raffreddamento della superficie dell'Oceano Pacifico, stia cominciando a rallentare, sta continuando ad abbassare le temperature globali. Lo scorso febbraio è stato tuttavia l'11/mo febbraio più caldo dal 1880, anno in cui sono cominciate le rilevazioni meteorologiche. Per quanto invece riguarda il periodo dicembre-febbraio, è stato il quinto più caldo nello stesso periodo.







