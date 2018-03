Confagricoltura, stroncato da infarto su piste da sci Concezio Gasbarro

L'AQUILA. Il vicepresidente provinciale di Confagricoltura, Concezio Gasbarro, di Villalago, 57 anni, è stato stroncato domenica mattina da un infarto mentre si trovava nella stazione sciistica di Campo Felice.

Era lì per assistere a una gara di sci cui partecipava anche il figlio di 17 anni.

Gasbarro seguiva l’evento sportivo a bordo pista a circa 1600 metri di quota quando all’improvviso si è accasciato a terra in seguito ad un infarto. Malgrado i soccorsi siano stati allertati tempestivamente per il Presidente dell’associazione degli agricoltori non c’è stato nulla da fare. La salma del Presidente Concezio Gasbarro è stata trasferita presso l’ obitorio dell’ Ospedale San Salvatore de L’Aquila.

«L’Abruzzo perde un uomo dal grande valore umano», lo ricorda così il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, «un dirigente sindacale lungimirante ed innovatore, un profondo conoscitore del mondo agricolo. In questi anni da Presidente della Commissione Agricoltura ho avuto modo di apprezzarne le capacità, l’impegno e la tenacia. Alla famiglia ed alla Confagricoltura Abruzzo giungano le mie più sentite condoglianze».

Anche il Consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo esprime il suo cordoglio per la morte di Gasbarro: «esprimo alla famiglia di Concezio sentimenti di vicinanza e cordoglio consapevole che da domani la comunità agricola abruzzese e l'Organizzazione Professionale Confagricoltura saranno più povere ma al contempo impegnati nel portare avanti il proprio quotidiano lavoro seguendo il suo indelebile esempio umano» .

«L’ Abruzzo saluta uno dei suoi uomini più lungimiranti», scrive invece Mauro Lovato. «Uomo liberale e profondo conoscitore della società agricola, nel momento migliore della sua attività sindacale, lascia un vuoto incolmabile. Tutta l'agricoltura abruzzese deve anche a lui quegli apporti per i quali molti agricoltori ne riconosceranno i meriti. Sono addolorato, tanto, troppo e rivolgo il mio pensiero e le condoglianze ai figli e alla moglie».