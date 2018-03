Pubblicità istituzionale in campagna elettorale: la Regione ammette l’errore (ma è troppo tardi)

ABRUZZO. Ben 21 mila euro stanziati alla vigilia della campagna elettorale dalla Regione Abruzzo per comunicazione istituzionale (dal profumo elettorale).

Dentro alla determina firmata dal dg Vincenzo Rivera il 27 dicembre c’era di tutto un pò: 26 i manifesti 6x3 da attaccare dall’ 8 gennaio al 21 gennaio in 15 comuni abruzzesi per un costo di 7mila euro, manifesti pubblicitari sul retro dei bus per 3 mila euro, e anche servizi informativi di approfondimento a pagamento sulle principali emittenti televisive abruzzese per oltre 10 mila euro.

Nella determina firmato tra Natale e Capodanno veniva ribadita la facoltà della Regione di spendere soldi per le campagne di comunicazione. Tutto da imputare ad uno specifico capitolo di bilancio denominato ‘attività di informazione del cittadino’, esercizio 2017.

Il 17 febbraio PrimaDaNoi.it si era ‘azzardato’ a porre qualche dubbio su quell’ingente spesa, arrivata proprio in una fase caldissima perchè praticamente in piena campagna elettorale.

La legge vieta le comunicazioni istituzionali in campagna elettorale proprio per evitare commistioni fastidiose ma la Regione il 27 dicembre scorso ha dimostrato di non conoscere questa legge approvando una determina che semplicemente non citava mai la legge.

Avevamo espresso dubbi anche sui messaggi pubblicitari, che «assomigliano molto a quelli politici» in una fase in cui le pubbliche amministrazioni hanno chiare restrizioni.

Quell’articolo deve aver smosso qualcosa negli uffici regionali magari solo la curiosità di controllare se davvero esistesse quella legge e quel divieto…

Fatto sta che il 28 febbraio 2018 (esattamente due mesi dopo la determina che autorizza la spesa) Rivera scopre, o forse semplicemente ricorda, che in campagna elettorale certe operazioni non si possono fare.

E allora che fa?

Annulla la determina dei 21 mila euro quando però ormai i manifesti sono stati già stampati, attaccati e pure visti e così, presumibilmente anche i video informativi delle tv regionali che sarebbero dovute andare in onda entro l’8 febbraio e gli altri servizi nel frattempo espletati.

Ma perchè questo dietro front?

Rivera richiama la legge 22 febbraio 2000 numero 28, la stessa indicata pure nella recente determina dell’Agcom che ha sanzionato D’Alfonso per non essersi attenuto alla legge in merito alla parità di accesso in campagna elettorale.

Così Rivera ricorda che ci sono delle regole e lo scrive il 9 gennaio (oltre 10 giorni dopo la determina) ed informa pure il presidente della Regione e gli assessori regionali con una nota chiarificatrice.

Risultato: quei 21 mila euro non potranno essere spesi: «non si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti relativi» e gli uffici finanziari della giunta regionale hanno comunicato di non procedere alla registrazione degli impegni di spesa conseguenti alla determinazione.

Determina annullata. Punto.



A questo punto però sorgono alcune domande non secondarie:

1) è possibile che un ente compia errori così marchiani dimostrando superficialità e gettando ombre sulla correttezza e sull’operato di un intero ente cardine?



2) E’ possibile dimenticare l’unica legge che si dovrebbe conoscere in campagna elettorale che ha come ratio quella di non falsare la corsa democratica dei candidati?



3) Annullare una determina dopo due mesi e nel frattempo aver permesso che le prestazioni si concludessero senza la firma sui contratti è cosa regolare ed è prassi consolidata?



4) E per finire: visto che le prestazioni ci sono state ora chi paga?