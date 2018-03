Parco d'Abruzzo approva progetto ma l’iter non è completo

ABRUZZO. L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise il 2 marzo 2018 ha approvato e mandato in appalto un progetto definito esecutivo di ben 207.000 euro nonostante la procedura di Valutazione di Incidenza sia stata appena avviata l'1 marzo. Si tratta di interventi che sulla carta sono descritti come di riqualificazione ambientale ma che prevedono, oltre ad iniziative come la piantumazione, anche l'abbattimento di grandi alberi della vegetazione ripariale della piana di Opi e oltre 2.000 mc di movimentazione di sedimenti.

Ma «approvare e mandare a gara un progetto esecutivo senza avere tutti i pareri appare in palese contrasto con la normativa sugli appalti D.lgs.163/2006 e, in ogni caso, appare violare le normative comunitarie in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale», fa notare la solita Stazione Ornitologia Abruzzese, «questa procedura deve essere svolta preventivamente proprio per indirizzare i progetti in aree delicate quali Siti di Interesse Comunitari e Zone di Protezione Speciali per gli uccelli (come l'area in esame!). Inoltre non si può, di fatto, condizionare le scelte di altri enti che difficilmente potrebbero chiedere variazioni ed imporre prescrizioni su un progetto esecutivo già approvato e magari affidato, rischiando anche contenziosi».

Tra l'altro la scarna documentazione presentata per la Valutazione di Incidenza in Regione, da un lato, evidenzia che il Piano di Gestione dei SIC del Parco impone di evitare la rimozione di sedimenti e, dall'altro, prevede la movimentazione con riposizionamento di 2.062 mc di sedimenti con interventi sia sul fiume Sangro che sul torrente Peschiera.

Un'iniziativa che ha impatti importanti in fase di cantiere.

Sempre secondo la Soa un'analisi costi/benefici, dato l'importo dell'intervento, dovrebbe essere esplicitata visto che negli stessi elaborati si rileva che «le dinamiche idro-morfologiche sono sostanzialmente inalterate e che quindi il Sangro ha capacità di ricreare spontaneamente le morfologie sue proprie».

Per la Soa è «totalmente da rigettare l'abbattimento previsto di un numero imprecisato (e questo la dice lunga sulla qualità della documentazione depositata sulla V.Inc.A. in Regione) di piante senescenti che costituiscono un valore naturalistico, ambientale e paesaggistico enorme. Il fatto di lasciare le piante abbattute sul posto non è certamente soddisfacente in quanto alcune specie di insetti, ad esempio, hanno bisogno proprio di piante vetuste ma vive».

Inoltre la Piana di Opi non pare avere problematiche di rischio idrogeologico (e comunque non sono evidenziate nella documentazione) e in ogni caso in un Parco nazionale e in un luogo importante come la Piana di Opi pretendiamo una salvaguardia stretta dei valori ambientali.

La Soa chiede quindi all'Ente Parco nazionale di «fermare immediatamente in auto-tutela l'appalto e alla Regione Abruzzo di integrare la documentazione depositata con gli elaborati che sappiamo esistere ma che non sono consultabili (ad esempio le sezioni dell'alveo). Inoltre i pochi documenti presentati sono a nostro avviso assai carenti per una molteplicità di questioni, dagli impatti durante l'esecuzione dei lavori alle azioni di mitigazione da imporre durante le attività (ad esempio, la movimentazione di sedimenti depositati da anni può avere gravi effetti sulla fauna che si può essere insediata nel frattempo)».

L’associazione fa inoltre notare la singolarità della richiesta dell'Ente Parco, contenuta nell'avvio della V.INC.A., alla Regione di non pubblicare la documentazione.

Un conto è imporre qualche omissis, altro è chiedere l'integrale segretazione della documentazione per problemi relativi all'appalto (non si capisce poi per quali ragioni). Fortunatamente la Regione non pare aver dato seguito alla richiesta.

L’associazione ha annunciato segnalazioni anche a Procura di Sulmona e all'Anac affinché verifichino.

+++A DOCUMENTAZIONE QUI +++