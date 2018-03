Elezioni 2018, affluenza alle ore 19 al 58,4%

ROMA. Il dato sulle affluenze al voto in queste politiche 2018 fa segnare una marcata ripresa: alle 19 il dato definitivo è stato pari al 59,14%, parecchi punti percentuali in più rispetto allo stesso dato del 2013, quando però si votò in due giorni.

Il dato è molto vicino a quello delle europee del 2014, anche se relativo alle ore 23, pari al 58,69%. La percentuale dell'affluenza registra il segno più anche nelle regionali, vale a dire Lombardia e Lazio, che eleggono i nuovi governatori.

Il dato delle 19 in Lombardia ha fotografato un'affluenza del 59,24% (1.516 i comuni chiamati al voto), assai più alto rispetto al 51,23% del 2013. Nel Lazio (378 comuni) alla stessa ora ha votato il 50,89% degli aventi diritto, dato che distanza di parecchio il 45,48% di cinque anni fa. A livello regionale, la classifica dei territori che hanno avuto un'affluenza più alta vede ai primi posti l'Emilia Romagna, con il 65,99%, seguita dall'Umbria, con 64,86%, e dal Veneto (64,59%).

Tra le regioni con un'affluenza più ridotta figurano la Sicilia, fotografata alle 19 al 47,06%, preceduta dalla Calabria (49,55%), dalla Sardegna (52,49%) e dalla Campania (52,59%). L'analisi dei capoluoghi di regione, vede svettare Bologna (66,55%), Perugia (65,235) e Venezia (64,08%).

Le urne in ogni caso chiuderanno alle 23 e molto probabilmente confermeranno la tendenza con il segno più dell'affluenza. La quale tuttavia ha risentito dell'entrata in vigore nel sistema di voto del cosiddetto talloncino anti-frode, che in più di una regione ha provocato lunghe code e disagi. La rimozione del talloncino dalla schede per la Camera e il Senato ha provocato infatti un marcato allungamento dei tempi dell'iter del voto, facendo registrare molte lamentele da parte di tantissimi elettori che in qualche modo si sono opposti alla novità del presidente di seggio chiamato a deporre le schede nelle urne.







IN ABRUZZO AFFLUENZA SOPRA LA MEDIA

Alle 19 il dato definitivo dell' affluenza alle urne in Abruzzo per le politiche 2018, Camera, nei 305 comuni, è stata del 61,29% (19,38% alle 12) superiore al valore nazionale quando manca una manciata di comuni per il dato definitivo delle 19 (58,40% riferito a 7.946 comuni su 7.958). In particolare, nei 104 comuni della provincia di Chieti, l' affluenza alle 19 è stata del 61,01% (alle 12 del 19,49); nei 108 comuni della provincia dell'Aquila del 60,86% (alle 12 del 18,58); nei 46 comuni della provincia di Pescara, alle 19, affluenza del 61,65% (19,86% alle 12); nei 47 comuni della provincia di Teramo il 61,70% (19,52 alle 12). Nei capoluoghi di provincia, affluenza alle 19 del 61,08% a L'Aquila; del 61,30% a Pescara; del 62,48 a Chieti; del 63,15 a Teramo.







Comuni ore 12 ore 19 ore 23 ABRUZZO 305 su 305 19,38% 61,29% 75,25% CHIETI 104 su 104 19,49% 61,01% 75,04% L'AQUILA 108 su 108 18,58% 60,86% 75,74% PESCARA 46 su 46 19,86% 61,65% 75,54% TERAMO 47 su 47 19,52% 61,7% 75,69%





PROBLEMI A PALERMO

I primi ad accorgersi del pasticcio sono stati ieri sera i rappresentanti di lista di Forza Italia. Controllando il nome del candidato al Senato nel collegio uninominale Palermo 1 hanno scoperto che al posto dell'azzurro Giulio Tantillo figurava Ester Bonafede (Udc), che la coalizione di centrodestra aveva indicato nel collegio Palermo 2 comprendente anche Bagheria.

E' stata sufficiente una rapida verifica per accertare che lo scambio delle schede riguardava circa 200 sezioni del capoluogo. A farne le spese, tra gli altri candidati, anche il presidente del Senato Pietro Grasso, leader di LeU. Immediatamente è stato convocato un vertice in Prefettura per capire cosa era successo. Secondo una nota ufficiale diffusa a tarda sera, lo scambio sarebbe stato causato da una errata collocazione di alcune sezioni nell'ambito dei collegi senatoriali. Di qui la decisione di far ristampare circa 200 mila schede elettorali nella notte. Una corsa contro il tempo che si conclude poco prima dell'alba, quando alle 4:45 le pattuglie dei vigili urbani cominciano a distribuire le "nuove" schede nelle sezioni interessate. Ma l'intoppo causa inevitabilmente forti ritardi nell'apertura dei seggi, anche perché i presidenti sono costretti a timbrare nuovamente le schede e a consegnare quelle avute in precedenza e destinate ad essere distrutte.





IL TAGLIANDO ANTIFRODE

Tra le novità introdotte dal 'Rosatellum', e valida solo per le elezioni politiche, ha debuttato oggi - creando un certo rallentamento ai seggi, con code anche di varia entità - il tagliando antifrode, un sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all'atto del voto. La nuova procedura prevede che gli addetti al seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, abbiano cura di annotare il relativo codice del tagliando antifrode sulla lista sezionale in corrispondenza al nominativo dell'elettore stesso, o nella colonna delle annotazioni. E già questa operazione, ripetuta per le due schede di Camera e Senato, ha dei tempi abbastanza lunghi.

Successivamente, dopo che l'elettore è uscito dalla cabina e ha espresso il suo voto, tocca al presidente, o a un suo delegato, di staccare il tagliando antifrode e di mettere la scheda nell'urna: operazione che prevede anche la conservazione in buste distinte dei due tagliandi di colore diverso, e che anche in questo caso può prendere del tempo. In sostanza, l'elettore non può più mettere direttamente la scheda nell'urna, come avveniva prima (tranne nel caso delle elezioni regionali), ma deve consegnarla ripiegata al presidente del seggio che deve controllare tramite il tagliando, che il numero corrisponda a quello annotato in precedenza sul registro elettorale.

Sui social però vengono condivise centinaia di foto di candidati anche autorevoli (da Berlusconi al presidente Gentiloni…) che inseriscono direttamente la scheda nell’urna...