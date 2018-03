D’Alfonso esulta per la Zef e Febbo: «Finalmente addio al Parco Costa Teatina anche se Pd non lo dice»

ABRUZZO. Arriva la Zes (Zone economiche speciali ) anche in Abruzzo. Festeggia il presidente (candidato senatore) Luciano D’Alfonso («per me è una festa») e festeggia pure il ‘nemico’ Mauro Febbo.

Dopo tanto tempo i due sembrano finalmente d’accordo su uno stesso punto ma poi Febbo ‘svela’ un retroscena che secondo lui D’Alfonso non avrebbe rivelato ai ‘suoi’, ovvero che con le Zes tramonta definitivamente l’ipotesi del Parco della Costa Teatina.

Di certo in queste ore c’è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul regolamento attuativo. In Abruzzo il provvedimento riguarda un'area di 1702 ettari (rispetto ai 986 della prima stesura del decreto), all'interno della quale le imprese potranno usufruire di un regime che prevede una serie di agevolazioni fiscali e burocratiche. D’Alfonso parla di «rivoluzione» e dice che si partirà dalle aree portuali, «ma cercheremo ovunque ci sia un progetto di impresa. Contiamo per fine aprile di chiudere la sagomatura, la scelta - ha detto il governatore - Spiegheremo ai sindaci che non è un albero di Natale: la Zes va nei luoghi dove per condizioni di interesse di chi investe c'è certezza di investimento. Per me è come se fosse una grande festa. Studio questi documenti da anni e mi chiedevo perché l'Italia non si dotasse di questo strumento».

Entro aprile l'Arap (Agenzia regionale attività produttive) provvederà a perimetrare i siti che entreranno a far parte della Zes, senza obbligo di contiguità, a partire dalle aree portuali e retroportuali.

I vantaggi non sono riservati solo alle nuove aziende che decidono di investire in Abruzzo: anche quelle già esistenti, che presenteranno un progetto per l'implementazione delle proprie attività, ne potranno beneficiare.

Tra le principali novità introdotte dal decreto, spiccano le procedure semplificate per l'avvio, che potranno essere individuate anche attraverso protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate. Gli investimenti all'interno delle Zes, inoltre, potranno usufruire di un credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali per un importo massimo di 50 milioni di euro. Tra gli obblighi per i beneficiari c'è quello di mantenere l'attività per un periodo di almeno sette anni.





«ADDIO PARCO DELLA COSTA TEATINA»

Con l’individuazione di territorio Ortona – Vasto, però fa notare Mauro Febbo, succederà anche altro ovvero si metterà la parola fine, definitiva, sul Parco della Costa Teatina, che arranca ormai da troppi anni.

«E’ evidente», spiega l’esponente di centrodestra, «che le due istituzioni siano incompatibili e risultino alternative. La ZES non permette di istituire un Parco che dovrebbe essere deputato alla valorizzazione, tutela e difesa della biodiversità. Questo, però, D’Alfonso non l’ha spiegato al PD che lo candida a Roma, ai suoi alleati, a cominciare da Liberi e Uguali nelle persone del Sottosegretario Mazzocca e dell’onorevole Melilla, ai tanti sindaci e amministratori del PD che per anni hanno caldeggiato il Parco arrivando ad approvare in ciclostile decine e decine di risoluzioni, per non parlare delle manifestazioni con tanto di gonfaloni e fasce tricolori».

Su entrambe le decisioni, istituzione della ZES e addio al Parco Febbo si dice ampiamente soddisfatto, soprattutto per quest’ultima: «per 15 anni sono stato indicato come il killer del Parco della Costa Teatina, peraltro ne sono fiero. Per la ZES mi auguro che quanto annunciato non sia una pagina del libro “Le solite chiacchiere e spot” di D’Alfonso e compagni, ma comunque saremo noi, con il nuovo governo regionale, a portarla a compimento».