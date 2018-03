Ambiente: Acerbo: «a Pd premio Attila». E Quagliariello vuole la legge sui parchi

ABRUZZO. Maurizio Acerbo (Potere al Popolo) si unisce all'appello sottoscritto da più di 200 docenti e ricercatori universitari contro il nuovo Testo unico forestale predisposto dal governo Pd e dal ministro Martina e propone il ‘premio Attila’ al governo.

Botanici e zoologi di tutte le Università sono contro le nuove norme sui tagli dei boschi (nuovo Testo Unico delle Foreste), che il Governo sembra avere intenzione di approvare “in extremis” a pochissimi giorni dalle elezioni.

Tra le contestazioni il fatto che il decreto favorisca il taglio esteso di boschi ed aree, fino ad oggi protette, per l’utilizzo delle masse legnose a fini energetici nelle centrali a biomasse.

«Ancora una volta prevale la logica del saccheggio dei beni comuni spacciata per valorizzazione socioeconomica», contesta Acerbo. «Ancora una volta, per legittimare un'operazione che cancella tutele di un patrimonio naturalistico di enorme valore, un ministro neoliberista definisce i nostri boschi una "risorsa"».

Secondo il candidato di Potere al Popolo a questo punto si comprende meglio anche la motivazione dello scioglimento del Corpo Forestale dello Stato che aveva il compito del controllo e delle autorizzazioni sui tagli. «Ora gli operatori economici potranno bussare alle porte di comuni senza soldi per chiedere di fare strage di un patrimonio secolare. Contro questa barbarie bisogna mobilitarsi. In Abruzzo in passato quando ero in Regione insieme all'amico Guido Conti riuscimmo a bloccare tentativi di far passare leggi forestali sponsorizzate da operatori economici. Ora arriva un decreto nazionale che merita il Premio Attila e consegna i nostri boschi alle motoseghe e agli affaristi. Sono in pericolo i luoghi più belli della Regione».

Acerbo si augura che il presidente della Repubblica ascolti l'appello che viene da tutti gli esperti e fermi tutto mentre Confagricoltura chiede che il decreto legislativo relativo al 'codice forestale' venga varato in via definitiva dal prossimo consiglio dei ministri «per evitare di vanificare molti degli sforzi che sono stati posti in essere, con grande sinergia».

Stessa posizione viene assunta dal Conaf, consiglio degli agronomi e forestali. Secondo il presidente Andrea Sisti «l’abbandono in cui versano la maggior parte delle nostre foreste non può essere scelto come modello tipo culturale e colturale ma costituisce solo e soltanto una rinuncia alla possibilità di riattivare un’economia sostenibile e moderna, specialmente nelle aree più interne».

Secondo Marco Marchetti della Italian Society of Silviculture and Forest Ecology, invece, «il Paese è chiamato ad una svolta e può giocare un ruolo di apripista nel delineare nuovi scenari di gestione e conservazione del Capitale Naturale, ma solo ed esclusivamente se si fa lo sforzo di uscire dalla visione dualistica, riprendendo a vedere le due componenti in maniera integrata ed armoniosa, evitando la semplificazione del dissenso continuo e dei conflitti con posizioni strumentali ed acritiche».

Intanto il senatore Gaetano Quagliariello pensa ai parchi «come laboratori di sviluppo economico, ambientale e sociale», ribaltando «verso l’esterno il concetto di tutela interna».

Proprio oggi la proposta di legge è stata illustrata dal candidato del centrodestra al Senato nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo.

L’articolato normativo, che si concentra sulle zone montane e sulla loro disciplina, riguarda la valorizzazione e sviluppo delle aree protette, dei parchi e delle montagne e propone una riforma della legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394: «trae spunto in particolare dalle problematiche abruzzesi ed è frutto di un’analisi delle criticità che investono i parchi nazionali, a cominciare da “una pericolosa marginalizzazione culturale” e da “un limitato riconoscimento della loro identità e delle loro funzioni essenziali”, che hanno determinato “processi di flessione demografica e scarse performance in termini di produttività economica generale delle attività”, con conseguente “rischio di spopolamento”».

Il disegno di legge presentato da Quagliariello, già elaborato sotto forma di articolato normativo in 14 articoli, si propone dunque di «coniugare la salvaguardia del patrimonio ambientale e delle sue caratteristiche ecologiche con la possibilità di valorizzarlo attraverso politiche di coinvolgimento e sviluppo sostenibile delle popolazioni locali e degli operatori». Tutto ciò intervenendo lungo due direttrici: “aggiornamento e revisione della legge quadro”; “valorizzazione e rafforzamento dello strumento programmatico e strategico del Piano del parco”.





I 15 PUNTI DA SOTTOSCRIVERE

L’associazione Mountain Wilderness Abruzzo chiede invece attenzione per la montagna e per i suoi abitanti nella prossima legislatura 2018-2022, e chiede di sottoscrivere i quindici punti concreti che impegnino voi ed i vostri partiti o movimenti.

1. Investimenti per rafforzare il ruolo strategico delle Aree protette nella Regione Verde tesoro d'Italia e d'Europa, con il coinvolgimento degli abitanti locali nella sorveglianza e nella gestione del “bene natura”.

2. Per facilitare l'ecosviluppo dell'economia montana e frenare lo spopolamento sono necessari un nuovo sistema di tassazione delle industrie idroelettriche, minerarie, turistiche dello sci alpino e un sistema di riduzione dei tributi per le piccole imprese agricole, forestali, pastorali, artigianali, turistiche (Carta di Chivasso).

3. Istituire un contributo ambientale (da erogare per specifici progetti) per comuni rientranti nei perimetri di aree protette montane ai fini della possibilità che essi possano contribuire ad attività di tutela ambientale , educazione alla sostenibilità, proposte di turismo sostenibile, interventi per il restauro ambientale.

4. Impegno concreto e definitivo per la messa in sicurezza dell’acquifero carbonatico del Gran Sasso d'Italia. Istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare sui lavori non eseguiti dal Commissario Balducci e per la conoscenza di come siano stati “ mal spesi “ 82 milioni di euro e Interessamento della Commissione Ambiente per l’istituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare di esperti nazionali che possano realizzare una vera progettazione per la messa in sicurezza dell’acquifero e possano una volta per tutte esaminare attentamente la possibile convivenza fra acquifero, Laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso e autostrata “Strada dei Parchi”. Richiesta all'Istituto Superiore di Sanità di una indagine epidemiologica sui territori riforniti dall'acqua del Gran Sasso.

5. Nei territori montani, dove le pericolosità naturali (terremoti, fenomeni franosi e valanghivi, processi erosivi ed alluvioni) mettono a repentaglio vita, attività e ricchezza di una comunità, deve essere evidente la necessità di finanziamenti adeguati ed il fatto che conoscenze scientifiche, competenze professionali, responsabilità politiche devono integrarsi efficacemente con un preciso obiettivo: la difesa del territorio e della vita stessa dell'uomo attraverso studi approfonditi seguiti da interventi adeguati.

6. Inserimento dell’Abruzzo nel sistema AINEVA. L ‘AINEVA è l'associazione delle Regioni e Province autonome dell’arco alpino italiano, costituita al fine di consentire il coordinamento delle iniziative che gli Enti aderenti svolgono in materia di prevenzione ed informazione nel settore della neve e delle valanghe.

7. Sostenere la candidatura “Montagne d'Abruzzo Patrimonio del Mondo Unesco” per dare valore universale alle peculiarità del sistema vivente, vegetale e animale e della storia dell'umanità passata e presente dei rilievi più alti della dorsale appenninica.

8. Organizzare e riattivare la Convenzione degli Appennini come strumento di coinvolgimento di tutte le Regioni che costituiscono la dorsale Appenninica per una nuova progettualità allo scopo di attrarre finanziamenti Europei per la tutela del territorio, la conservazione della biodiversità e lo sviluppo di forme di turismo sostenibile.

9. Investimenti per la sensibilizzazione delle popolazioni locali alla cura della Terra e ai valori della Montagna.

10. Investimenti per la coltivazione di erbe officinali , di orti e giardini della comunità, il recupero degli uliveti, vigneti, mandorleti e meleti abbandonati e la coltivazione di piante antiche.

11. Gestire il territorio montano secondo la scienza della sostenibilità ambientale, applicata a qualsiasi tipo d'intervento nei territori montani, ovvero valutare la resilienza degli ecosistemi e il riciclo dei componenti.

12. Contributo ambientale ai comuni dei Parchi per la tutela delle foreste.

13. Richiesta restituzione del minimo flusso idrico ai fiumi da parte di aziende produttrici di energia idroelettrica.

14. Investimenti per il restauro e la manutenzione della rete stradale con materiali ecologici e tabellazione trilingue (italiano, inglese, cinese).

15. Investimenti per la manutenzione e segnaletica dei cammini, un tipo di turismo a basso impatto ambientale e a grande ricaduta economica per le aree montane.