Abruzzo. Finanziamenti Cipe per opere vietate per legge?

ABRUZZO. Ieri l’annuncio in pompa magna dei finanziamenti per opere per «lo sviluppo turistico». Oggi la denuncia che quelle opere sarebbero vietate dalla legge e, dunque, irrealizzabili.

Una vicenda che ha del surreale e che insinua pesanti dubbi sui più alti vertici istituzionali. Vedremo come andrà a finire.

Andiamo con ordine.

L’epilogo è stato anticipato nei giorni scorsi sui social da un pesante battibecco tra il presidente D’Alfonso e tali “cric e croc”, denominati più volte in questo modo, e accusati di non conoscere dinamiche dei finanziamenti o delle convocazioni del Cipe che avrebbe dovuto deliberare finanziamenti per l’Abruzzo.

La polemica è andata avanti con Mauro Febbo (consigliere regionale di Forza Italia e difficile dire se identificato in “cric” o in “croc”) che esibiva la convocazione ufficiale del Cipe che non riportava in nessun modo argomenti inerenti l’Abruzzo.

Ieri l'ennesimo annuncio da parte del governatore Luciano D’Alfonso che ha presentato le otto opere strategiche inserite nel quadro dei finanziamenti con fondi Fsc (Fondi per lo sviluppo e la coesione), 41 milioni 350 mila euro stanziati dal Ministero dei Trasporti per l'Abruzzo.

Tra i vari interventi figura anche un finanziamento di un impianto di risalita per 6 milioni di euro.

La scheda progetto presentata dalla Regione Abruzzo al Cipe riguarda il cosiddetto collegamento tra i bacini sciistici di Campo Felice e Ovindoli-Monte Magnola.

Proprio questa opera sarebbe «semplicemente contra legem».

Lo sostiene Augusto De Sanctis della Soa che spiega che dal 2007 è stato emanato il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (G.U. 6 novembre 2007, n. 258), che all'Art.5 comma 1 lettera m) impone il divieto per nuovi impianti di risalita a fune nelle Zone di Protezione Speciale, se non già programmati nei piani approvati entro la data di entrata in vigore del Decreto stesso (cioè il 6 novembre 2007).

L'intera area tra i due bacini sciistici è ricompresa nella Zona di Protezione Speciale IT7110130 "Sirente-Velino".



I Piani speciali territoriali previsti dal Piano Paesistico Regionale per i due bacini sciistici (i documenti sono tutti qui: https://www.regione.abruzzo.it/content/progetti-speciali-territoriali) non prevedono l’opera di cui si parla.

«Pertanto», spiega De Sanctis, «contrasta non solo con il Decreto nazionale ma anche con la pianificazione regionale che non può neanche essere cambiata proprio perché deve essere coerente con le norme di tutela nazionali nel frattempo entrate in vigore. Tra l'altro gli stessi vincoli sono ovviamente obbligatoriamente richiamati dalla recente DGR 877/2016 sui SIC e ZPS».

«Stupisce la leggerezza con cui vengono prese decisioni che non hanno le gambe per camminare» commenta Augusto De Sanctis della Stazione Ornitologica abruzzese, «capiamo che la campagna elettorale impazza ma non avremmo mai pensato che si potesse arrivare a tale superficialità da parte degli organi decisionali del Paese. Scriveremo in queste ore al Cipe per far rilevare l'errore».

«Sconforta il fatto che», conclude De Sanctis, «in una regione con la quasi totalità di scuole ed edifici pubblici, ospedali compresi, non a norma e con centinaia di siti da bonificare e fiumi da risanare, si possa anche solo immaginare di spendere i soldi pubblici in questo modo aggredendo non solo l'ambiente ma anche le norme del paese ed europee».