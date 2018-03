La proposta di Ossigeno: «diritto di accesso dei giornalisti agli atti giudiziari»

ABRUZZO. Ossigeno, Osservatorio sui giornalisti minacciati in Italia promosso da FNSI e Ordine dei Giornalisti, propone il diritto di accesso dei giornalisti agli atti giudiziari.

I nodi da risolvere per l’informazione sono tanti e alcuni di questi dovranno essere presi in considerazione anche dal nuovo Governo che uscirà dalle urne il prossimo 4 marzo.

Si tratta -è stato detto in un recente convegno presso Stampa Romana- non di questioni che riguardano la sola categoria dei giornalisti ma il diritto di essere informati di tutti i cittadini che è elemento principale di una sana democrazia.

Ad oggi il diritto dei cittadini ad essere informati correttamente risulta ancora minati da conflitti di interessi, da inefficienza di controlli, da commistioni tra pubblicità e informazione (vietata per legge), dalle continue minacce anche a mezzo querela oppure dalla crescente precarietà di giornalisti ed editori (categorie che con il web combaciano sempre di più).

Tra i vari problemi che minano l’indipendenza dei giornalisti (e la correttezza della informazione) c’è l’accesso agli atti giudiziari.





Intanto il presidente di Ossigeno, Alberto Spampinato, ha lanciato la proposta di regolamentare l’accesso delle carte non coperte da segreto istruttorio.

Come ha ricordato in un recente articolo il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, al momento il cronista «deve confidare nella “benevolenza” degli inquirenti, di un avvocato, degli investigatori o del funzionario di turno» per avere le carte e procedere con la pubblicazione delle notizie, con tutte le accortezze del caso».

I documenti diventano pubblicabili (dunque non più segreti) nel momento in cui sono conosciuti dalle parti ma non vengono consegnati ‘spontaneamente’ ai giornalisti.

Sempre per dirlo con le parole di Cantone «perchè non sanare questa lacuna riconoscendo ai giornalisti un accesso, sia pure rispettoso dei diritti delle parti coinvolte nel processo, agli atti depositati? I vantaggi sarebbero molteplici: avremmo la garanzia di un’informazione meno sbilanciata e sarebbero ridotti i rischi di rapporti poco chiari con le fonti o di manipolazione che possono derivare da un accesso “privilegiato” ai documenti d’indagine».





La situazione attuale, ha spiegato Spampinato, rischia di comprimere il diritto già riconosciuto ai giornalisti di conoscere e pubblicare informazioni senza il consenso preventivo delle parti contro interessante. E questa questione riporta anche al problema irrisolto più grande e più generale: «la legge», spiega Spampinato, «non protegge il giornalista dalle conseguenze ingiuste a cui è esposto durante il corretto svolgimento della sua attività, non lo protegge come sarebbe necessario in considerazione del fatto che il diritto di informazione che egli esercita nell’interesse pubblico prevale su altri diritti con i quali confligge in modo routinario ad esempio, il diritto alla riservatezza, alla reputazione personale, all’onore.

Altre professioni hanno leggi che conferiscono uno stato giuridico adeguato a questi scopi. Basta pensare ai medici, agli avvocati, ai magistrati, alle forze dell’ordine… «Ognuna di queste professioni gode di speciali privilegi e prerogative», ha detto ancora Spampinato. «Se, invece, il giornalista per informare l’opinione pubblica danneggia qualcuno e questi gli contesta la violazione della riservatezza o l’offesa alla reputazione, come avviene spesso, viene sottoposto a un processo e deve dimostrare a un giudice di avere agito in modo deontologicamente corretto per assolvere un dovere imposto dalla legge, dai trattati internazionali, dall’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo».

Compiere questo percorso richiede mediamente da due a sei anni, e comporta spese legali per l’importo di 54 milioni di euro, quasi tutti a carico dei giornalisti.

Solo alcuni dei problemi irrisolti da decenni che il prossimo governo dovrà assolutamente affrontare per avvicinarci al diritto europeo e per far in modo che la culla del diritto (l’Italia) non sprofondi sempre più nelle classifiche sulla libertà di stampa e le violazioni dei diritti umani.

Per far crescere e migliorare la nostra democrazia è fondamentale tutelare davvero i giornalisti.