Riabilitazione, ancora aumenti di budget ai privati invece dei tagli previsti

ABRUZZO. Un aumento di 770mila euro rispetto al precedente tetto del 2017 invece che una stretta al budget assegnato alle strutture riabilitative private.



La delibera 101 del 2018 rifà qualche conto in tasca agli imprenditori privati della sanità accreditati per le discipline afferenti alla riabilitazione, alle residenze assistenziali e protette. In moltissimi casi le cifre massime che la Regione Abruzzo potrà pagare rimangono le stesse ma in 7 casi aumentano: si tratta di 6 aumenti per strutture Rsa e una per quelle protette.

Il problema è che secondo i piani di rientro approvati anche dal Tavolo di monitoraggio la giunta D’Alfonso (assessore Silvio Paolucci) avrebbe dovuto tagliare 12mln alla riabilitazione (cosiddetta ex art 26) e incrementare il budget a Rsa e residenze assistite cosa che in tutto questo tempo, però, non è stata fatto.

Alla fine il budget totale ai privati, secondo il piano di riqualificazione del 2016, doveva essere per il 2017/2018, di 100,3 mln di euro mentre anche per il 2018 rimarrà a quota 105mln di euro.

Numeri che oltre a non rispettare le previsioni, hanno chiari riflessi sulla sanità regionale, soprattutto pubblica, dove si continuano a registrare proteste e disservizi che arrivano da operatori e da utenti finali.

E per dare una idea, uno dei problemi che si è acuito negli ultimi anni è quello della mancanza di personale nei reparti per i tagli, i pensionamenti e sostituzioni che si attendono da tempo dei posti lasciati vacanti rimandati «per far quadrare i conti». Un problema che si potrebbe risolvere per l’intera regione con un investimento in personale di 2,5-3 mln di euro… appena la metà dell’aumento alle cliniche.

Firmata il 22 febbraio, la delibera dei nuovi budget è stata immediatamente pubblicata come non capita mai, se è vero che al momento attuale restano ignote almeno una quarantina di delibere che sul sito ufficiale non ci sono ancora, con ritardi non giustificati ma ormai prassi consolidata.



Come in alcune precedenti delibere, anche in questa manca il parere di legittimità mentre si legge la perifrasi «dopo puntuale istruttoria degli uffici» che sarebbe cosa un pò diversa anche se tenderebbe a far credere a qualcosa di molto vicino ad un parere di legittimità.

Un parere espresso sarebbe stato comunque difficile perchè l’ufficio competente risulta ancora vacante…

Qualcuno, però, ha redatto comunque il documento tecnico-istruttorio che è “l’allegato 1” ma si tratta di un singolare anonimo che non reca data nè firma dell’estensore.

La delibera 101 si occupa di avviare la «negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento pre-definitivo per il 2018» e così i tetti massimi sono stati fissati per 17 strutture Rsa, 16 per residenze protette e 6 psico riabilitative ricorrendo ad un «criterio del tasso medio annuo di occupazione in analogia con il criterio di calcolo per strutture residenziali»

Confrontando le tabelle del 2018 con quelle precedenti del decreto commissariale 48/2016 si possono apprezzare gli incrementi del budget per le Rsa Unisanitas srl di Castel di Sangro, 806mila euro contro i 643mila assegnati in precedenza alla Coop Sociale Servizio 2000 arl, c’è poi Villa Serena (+50mila), Monteferrante srl di Casalbordino (+200mila), De Cesaris Spoltore (+200 mila), Opera Santa Maria della Pace Fontecchio (+20mila).

Per le Residenze protette l’unico aumento dei tetti si è registrato per la società Lido srl che gestisce la Casa Albergo “Il Castello” di Crecchio (+130mila).

Totale spesa per le strutture riabilitative +770mila euro per il 2018.