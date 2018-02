Abruzzo ancora nella morsa del gelo: viabilità e trasporti difficoltosi

ABRUZZO. Con un'emergenza ancora in corso già un'altra è alle porte: gli ultimi colpi del gelo siberiano che ha colpito l'Italia, con mezzo paese abbondantemente sottozero, Venezia imbiancata un metro di neve sul Gargano e 300 milioni di danni nelle campagne, stanno per lasciare il passo ad una nuova perturbazione proveniente da ovest che rischia di mettere in ginocchio ancora una volta il sistema dei trasporti del paese.

Una situazione, anche questa come la precedente, ampiamente prevista dalle allerta meteo diffuse dal Dipartimento della Protezione Civile, che parlano di nevicate "diffuse fino a quote di pianura" su buona parte del centro nord, con "apporti al suolo da moderati ad abbondanti e successive gelate".

La nuova ondata di maltempo, che porterà, però, con temperature più miti e umide, dovrebbe fare irruzione sull'Italia nel corso della notte.

Prima su Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, con nevicate però deboli. E successivamente su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Ed è in queste regioni che sono attesi i fenomeni più abbondanti. Il problema principale, sottolineano gli esperti, è il rischio di neve ghiacciata, soprattutto sul nord ovest dell'Italia: un fenomeno che potrebbe creare seri problemi alle linee aeree dell'elettricità e alle infrastrutture. Per questo tutti i soggetti interessati, a partire da Enel e Terna, sono stati sensibilizzati affinché attivino ogni misura preventiva per limitare disagi e disservizi.



Nella giornata odierna, a causa del ghiaccio, si sono verificate problematiche di circolazione soprattutto nelle aree montane dell’Abruzzo.







Ne hanno risentito anche i trasporti pubblici di lunga percorrenza. In particolare nella zona teramana -informa la società di trasporto pubblico Tua spa- si sono registrate temperature rigidissime che hanno creato diversi problemi alla circolazione dei bus, soprattutto nelle prime ore della mattinata.

In particolare, nella fascia tra le ore 5:00 e le ore 8:00, non è stato possibile effettuare 17 corse, la maggior parte delle quali per avarie ai mezzi indotte dalle temperature eccezionalmente basse e, in 2 casi, a causa di lievi incidenti provocati dalle strade ghiacciate.

La corsa Nerito-Teramo delle ore 7:00 che si è dovuta fermare prima di Montorio a causa del blocco del sistema pneumatico.

Ulteriori problematiche si sono registrate in provincia di Chieti, nella fascia tra le ore 5:40 e 8:45, ed hanno riguardato le corse da e per Guardiagrele.

Per quanto riguarda i servizi ferroviari della Divisione Ferroviaria di TUA/Sangritana, alcune soppressioni di treni si sono rese necessarie per l’attuazione del piano neve disposto da Rete Ferroviaria Italiana.

TUA Spa ha assicurato il maggior numero di servizi possibile ciononostante ha dovuto registrare non poche difficoltà in aree dove le temperature hanno raggiunto i -20 °C con conseguente soppressione o interruzione di servizi che sono stati causa di disagi per la clientela.