Infrastrutture e turismo: pioggia di milioni sull’Abruzzo

ABRUZZO. Il Ministro della Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio de Vincenti, il Vice Presidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, i Presidenti delle Province di l’Aquila, di Teramo, di Chieti, di Pescara e l’Amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri hanno sottoscritto oggi - nella sede della Presidenza del Consiglio di Largo Chigi a Roma - l’Intesa per il Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’attuazione del “Programma di interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e ecosostenibile nei Comuni dell’Abruzzo”.

L'atto porta la firma anche dei Ministri delle Infrastrutture Graziano Delrio, dell'Ambiente Gian Luca Galletti e dei Beni Culturali Dario Franceschini.

L’intervento riguarderà un ampio territorio che comprende parti rilevanti dei grandi parchi abruzzesi ovvero il “Parco nazionale d’Abruzzo”, il “Parco nazionale della Majella”, il "Parco regionale Sirente-Velino”, il “Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga”.

Il programma di interventi, previsto nell’ambito del Patto per lo sviluppo sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo il 17 maggio 2016 e finanziato dalla delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016, prevede la realizzazione di progetti di valorizzazione dei territori in chiave turistica «nel pieno rispetto dell’ambiente per un importo che, in questa prima fase», supera i 44 milioni di euro.

Con la firma dell’Intesa e del Contratto, il Governo e la Regione si impegnano «a realizzare il programma degli interventi nell’ambito di uno strumento di cooperazione rafforzata che coinvolge i soggetti istituzionali interessati, individua per ogni soggetto le proprie responsabilità e stabilisce tempi certi per la realizzazione degli stessi». Inoltre, il Contratto individua l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa – Invitalia come soggetto attuatore del programma. La realizzazione del programma sarà coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La firma di oggi, infine, definisce «un modello di valorizzazione turistico integrato ed ecosostenibile che mette a sistema, integra e attiva le dotazioni più pregiate dei territori abruzzesi».

«L'Intesa di oggi - osserva De Vincenti - conferma e rafforza la collaborazione istituzionale tra Governo, Regione e Province per lo sviluppo a tutto campo del territorio regionale, in particolare con un progetto di valorizzazione del potenziale turistico abruzzese volto a consentire la fruizione per quattro stagioni su quattro delle bellissime montagne di questa terra, con ricadute importanti per uno sviluppo economico e sociale ambientalmente sostenibile».

A Pescara, invece il governatore Luciano D’Alfonso ha presentato le otto opere strategiche inserite nel quadro dei finanziamenti con fondi Fsc (Fondi per lo sviluppo e la coesione), 41 milioni 350 mila euro stanziati dal Ministero dei Trasporti per l'Abruzzo.

Gli interventi sono: il miglioramento dell'accessibilità a Prati di Tivo, 4 mln per la Sp 43, il completamento e la valorizzazione dell'accesso pescarese al versante occidentale della Maiella passando per la Sp 64, (2 mln, ente appaltante la Provincia di Pescara); 10 milioni per la dorsale adriatico-tirrenica Fossacesia/Torino di Sangro-Castel di Sangro: completamento della tratta ferroviaria regionale "Quadri-Castel di Sangro" (ente appaltante Tua); completamento dei nuovi moli guardiani del porto di Pescara, 16 milioni, ente appaltante Arap; recupero del pontile di Roseto, 1 milione, ente appaltante il Comune; completamento dell'approdo turistico di Francavilla al Mare, 1 milione, ente appaltante il Comune; il completamento infrastrutturale dei bacini sciistici di Ovindoli Monte Magnola, di Rocca di Mezzo e Campo Felice, che prevede opere di mobilità multimodale, per migliorare l'accessibilità alle località turistiche, 6 milioni, ente appaltante il Comune di Ovindoli; interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti, 1 milione 350 mila euro.

«Mi sono assunto la responsabilità di fare tagliare la diga foranea a Pescara - ha spiegato il presidente della Giunta a proposito dei moli guardiani - con l'impegno morale davanti all'autorità marittima che avrei fatto finanziare i due nuovi moli guardiani del porto. Quando è cominciata l'operazione taglio c'era il finanziamento di un solo molo, l'altro è stato sulle spalle della mia assunzione di responsabilità. Nell'arco di 70 giorni siamo riusciti a trovare risorse anche per secondo: 16 milioni, poiché risolvere problema del pilone della zattera del Ponte del mare sul letto del fiume, costa un milione di euro in più rispetto all'altro molo guardiano».