Macchinari radioterapia Asl Chieti, M5S: «altro sperpero denaro pubblico»

CHIETI. Una spesa spropositata di 85 milioni di euro da spalmare in 12 anni, affidandosi al privato. Ma se la Asl facesse tutto in proprio il costo complessivo sarebbe di 25 milioni di euro.

E’ questa la nuova denuncia sanitaaria che arriva dal Movimento 5 Stelle.

Già, perché dopo il Project Financing per la costruzione del nuovo ospedale di Chieti, scoperto e denunciato dalla consigliera regionale del M5S Sara Marcozzi e contestato per l'insostenibile impegno finanziario a carico della ASL adesso ne spunta un altro.

Questa mattina il M5S è tornato negli uffici della direzione generale.

Il deputato Andrea Colletti e la consigliera regionale Sara Marcozzi hanno effettuato un nuovo accesso agli atti sulla proposta pervenuta dalle società Medipass e Simproject per la realizzazione di un nuovo reparto radioterapico e di medicina nucleare, la fornitura di 3 acceleratori lineari e una Tac Pet e la somministrazione del personale specializzato necessario.

«Da una prima lettura dei documenti, in particolare del Piano Economico e Finanziario (PEF), abbiamo potuto verificare che il costo totale per le casse pubbliche sarebbe di oltre 85 milioni di Euro spalmati in 12 anni. Un costo spropositato se pensiamo che qualora la ASL realizzasse autonomamente i lavori, il costo complessivo si aggirerebbe intorno ai 25 milioni (comprensivi di opere edili, acquisto materiali e apparecchiature e costo personale)» commentano Marcozzi e Colletti uscendo dagli uffici della Direzione generale.

«Quello che non si comprende è per quale motivo tale procedura sia rimasta sotto traccia fino a oggi e per quali motivi, pur essendo stati destinati all'Abruzzo 10 milioni di Euro dal fondo sanitario nazionale per l'acquisto di queste apparecchiature, si inseguano ancora i progetti di finanza che costituiscono un affare solo per i privati proponenti. Abbiamo richiesto oggi tutta la documentazione relativa al progetto e la corrispondenza intercorsa tra i soggetti interessati e i consulenti incaricati di valutare la fattibilità della proposta, per poter approfondire ogni aspetto del progetto - concludono i portavoce 5 stelle - Siamo certi, comunque, che il progetto non verrà giudicato favorevolmente dal RUP e dalla ASL vista la manifesta insostenibilità economica».







«IGNORANZA PROCEDURALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE»

Il consigliere regionale di Forza Italia parla di «strumentale e anacronistico accesso agli atti» da parte del M5S: «peccato per loro che il sottoscritto abbia già richiesto, esaminato e contestato dal 19 maggio 2017 tale proposta non ha avuto il parere favorevole del RUP poiché è necessario prima esprimersi, in via definitiva, sulla proposta più globale di Maltauro. I grillini dovrebbero sapere che fin quando non sarà risolta la proposta Maltauro, qualsiasi altra proposta può essere solo ed esclusivamente esaminata, ma non resa esecutibile».

Secondo Febbo questo episodio dimostra «l’ignoranza procedurale degli esponenti del Movimento 5 Stelle che in quasi 5 anni di legislatura hanno imparato poco e nulla, se non cavalcare le battaglie di altri e ingiustamente rivendicarne la paternità forti di un tam tam mediatico culminato con la candidatura di un ex direttore del quotidiano abruzzese più letto (di certo non un caso!). Oppure questa iniziativa, anacronistica, è tesa a dare pubblicità elettorale a un deputato che nulla ha fatto per la sanità teatina e ancor meno per l’economia, la tutela e lo sviluppo della nostra Regione, basta consultare la sua scheda parlamentare. E’ evidente – conclude Mauro Febbo - che durante la campagna elettorale si trasformino in tuttologi pur di confondere gli elettori».