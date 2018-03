Maltempo: nuovo avviso Protezione Civile per neve. Alcune scuole chiuse anche mercoledì

ABRUZZO. Le previsioni erano chiarissime e il gelo e le nevicate in arrivo dalla Siberia ampiamente annunciati: questa volta, comunque, l’Abruzzo, sembra aver retto alla prima vera ondata di maltempo a differenza dello scorso anno.

Quella di oggi sarà un'altra giornata caratterizzata da temperature rigide e precipitazioni nevose fino a bassa quota che insisteranno anche sul meridione.

Come conferma anche Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo, dopo una mattinata all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio-sera aumenterà la probabilità di nuovi addensamenti lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa con possibili precipitazioni nevose a carattere sparso. La situazione, comunque, andrà monitorata.

L'aria fredda di origine artica che ha raggiunto l'Italia in questi giorni, infatti, continuerà a determinare condizioni di maltempo di stampo prettamente invernale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi.

Nella notte temperature record in alcune zone d’Abruzzo: a Roccaraso -22,4, a Campo Imperatore -19,2, ad Ovindoli -17,3, a Campotosto -15,3.

PREFETTI REVOCANO DIVIETO CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI

I prefetti di L'Aquila, Teramo e Chieti, tenuto conto che la circolazione sulle strade della provincia «presenta aspetti di minore criticità e ravvisata la sussistenza dei presupposti che consentono la cessazione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti (veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate) su tutte le strade extraurbane della provincia, ivi compresa la rete autostradale, ha disposto con decorrenza immediata la revoca del provvedimento di limitazione della circolazione emesso nella giornata di domenica 25 febbraio 2018».







AUTOSTRADE: CESSATO DIVIETO CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI

Sulle autostrade A24 e A25 la circolazione dei mezzi pesanti è rientrata nella normalità.

TRASPORTO PUBBLICO CON POCHE CRITICITA’

La circolazione dei bus Tua si sta svolgendo regolarmente secondo la programmazione non scolastica.

Le uniche problematiche si sono registrate nelle primissime ore del mattino, anche a causa delle rigide temperature e dei fondi stradali ghiacciati, nelle zone tra Castel di Sangro e Pescasseroli e sul versante montano della provincia di Teramo, in particolare a Pietracamela, Isola del Gran Sasso, Civitella del Tronto e Cellino Attanasio.





A PESCARA STRADE TRANSITABILI E SCUOLE APERTE

A Pescara le strade sono tutte transitabili e la città si prepara così a tornare alla normalità con la riapertura per domani, mercoledì 28 febbraio, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, come disposto dall'ordinanza firmata dal sindaco domenica scorsa.

Resta chiusa la riserva dannunziana, dove il sindaco Marco Alessandrini si è recato stamane in sopralluogo per verificare situazione e danni arrecati dal maltempo. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno tornerà ad essere fruibile e aperta al pubblico. Riapre anche l'università così come quella di Teramo.

SEVEL ANCORA BLOCCO

Nuovo blocco produttivo alla Sevel di Atessa (Chieti) anche per il secondo turno pomeridiano di oggi, dalle 14,15 alle 22,15, per il perdurare del mancato arrivo dei mezzi pesanti con il materiale necessario ad assembleare i furgoni Ducato. Sono numerosi i tir ancora fermi al casello autostradale della Val di Sangro. Nelle prossime ore la direzione aziendale verificherà se ci sarà lo sblocco dei camion per poter riprendere la produzione nel successivo turno notturno. Lo stop produttivo finora ha coperto 24 ore, dopo essere partito ieri proprio con il turno pomeridiano.





LE SCUOLE CHIUSE

Questa mattina, invece, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per mercoledì 28 febbraio, nonché degli asili nido, pubblici e privati. Il provvedimento si intende esteso a tutto il perdonale scolastico, sia docente che A.T.A.. Saranno chiusi anche il Cimitero Comunale, la Villa Comunale e i Parchi Cittadini.

Anche il Comune di Torino di Sangro ha annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di mercoledì in considerazione delle attuali condizioni meteo e delle bassissime temperature previste per la notte, fino a - 8.

Scuole chiuse anche a Casalbordino, Fossacesia, San Vito, Crecchio, Santa Maria Imbaro, Atri, Ortona, San Salvo.







***VIABILITA' IN TEMPO REALE SU A24 E A25



*** VIABILITA' IN TEMPO REALE SULLE AUTOSTRADE

*** VIABILITA' IN TEMPO REALE SULLE STRADE



CHIETI





CASTEL DEL MONTE



ROcca di Mezzo- caputfrigoris.it Altopiano di Navelli www.caputfrigoris.it Passo Godi (Aq) - Rocca Di Mezzo www.pescarameteo.net Pescara porto turistico-

CAMPO DI GIOVE - www.wildlifemajella.com

PESCARA PARCO SABUCCHI - www.ldgmeteo.it

Torrevecchia Teatina-www.meteotorre.it



Pescara San Silvestro - www.pescarameteo.net L'Aquila Cepagatti fabriziolombardi.altervista.org Avezzano - RIVISONDOLI - www.comune.rivisondoli.aq.it

PESCASSEROLI -www.pescasserolionline.it

CAPESTRANO

TORREVECCHIA TEATINA - www.torrevecchiameteo.it

Pizzalto - www.pizzalto.com

OPI











ORTONA











PIZZOFERRATO









TERAMO









PESCARA - www.pescarameteo.net

MONTEFERRANTE

CANSANO

L'AQUILA - bottinosrl.com

PIETRACAMELA - pianellaonline.it

LAGO DI BARREA - www.mediamaint.it