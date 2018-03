6 milioni per Ovindoli e Campo Felice: «nuovo colpo al cuore per il Parco»

ABRUZZO. Sei milioni di euro per il completamento infrastrutturale dei bacini sciistici di Ovindoli, Rocca di mezzo e Campo Felice con opere di mobilitò multimodale.

Tutti felici? Niente affatto. Le associazioni ambientaliste parlano di «nuovo attacco al cuore del Parco regionale Sirente Velino» e denunciano «la distruzione di vaste aree naturali». Gli attivisti non digeriscono proprio il nuovo finanziamento deliberato dalla giunta regionale 7 giorni fa con la delibera numero 83 anche perché si andrà a costruire in aree di primaria importanza per habitat, fauna e flora «in barba a precisi vincoli nazionali ed europei».



COSA PREVEDE L’INTERVENTO

L’intervento da 6 milioni di euro, così come si può leggere nell’allegato alla delibera, prevede la realizzazione del collegamento delle località Ovindoli Monte Magnola, Rocca di Mezzo e Campo Felice con un impianto di risalita di forti pendenze per «il superamento di discontinuità naturali, dotato di veicoli sospesi a cavi per il trasporto dei passeggeri. Il soggetto attuatore sarà il Comune di Ovindoli, capofila del partnerariato di sviluppo dei Comuni dell’Altopiano delle Rocche.



Ma come detto l’intervento non viene visto di buon occhio da tutti. Assai critici sono le associazioni

Mountain Wilderness Delegazione Abruzzo, Pro Natura Abruzzo, Salviamo L’Orso onlus, ALTURA, Appennino Ecosistema, Lipu e Wwf Abruzzo secondo cui non ci sarebbe pace per il Parco che ogni anno vede politici locali e regionali «proporre progetti di riperimetrazione dei confini, di lottizzazioni di intere aree naturali, di affidamento della gestione del territorio a fantomatici consorzi venatori, di immaginari stadi dedicati allo sci nordico per finire al devastante collegamento tra le stazioni sciistiche di Ovindoli e Campo Felice attraverso i Piani di Pezza, una delle aree naturalisticamente più importanti del Parco regionale e dell’ Abruzzo intero, corridoio faunistico strategico per la fauna ed in particolare per l’orso bruno marsicano abituale frequentatore dell'area protetta».



Un sogno nel cassetto, irrealizzabile, secondo le associazioni, che periodicamente viene riproposto e che non terrebbe conto della sempre più grave crisi del turismo invernale, dei cambiamenti climatici.





GLI AVVERTIMENTI DEL MINISTERO

Inoltre pure il Ministero dell’Ambiente più volte scritto alla Regione Abruzzo rammentando i vincoli esistenti nel Parco regionale e quelli europei ben più stringenti di SIC e ZPS che fanno parte della Rete Natura 2000 e che, se infranti, porterebbero inevitabilmente ad una procedura d’infrazione europea con costi insostenibili per la comunità abruzzese.

E secondo le associazioni prima di pensare a questi progetti da milioni ci sarebbero altre cose da fare: «tutto ciò avviene nelle aree montane con strade dissestate e senza servizi primari per i cittadini, dove da anni l'Ente Parco regionale non riesce a dotarsi del Piano del Parco a causa della colpevole inadempienza dei politici di turno, dove spesso si fa fatica a gestire l’ordinario, dove non si riesce neppure a realizzare in tempo utile la rinnovata seggiovia delle Fontari al Gran Sasso e dove vengono gettati al vento 3,5 milioni di euro per gli impianti sciistici e le relative piste di Camporotondo che puntualmente sono rimasti chiusi per problemi tecnici nel periodo delle feste natalizie».