Abruzzo. Lunedì allerta massima per il gelo: viabilità interdetta e scuole chiuse

ABRUZZO. Freddo, neve e vento forte dal Nord al Sud dell'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla notte di domenica nevicate al di sopra dei 300-500 metri, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura, sulla Campania e sulla Puglia, e poi in estensione a Basilicata e Calabria.

Da lunedì pomeriggio si prevedono il persistere di nevicate fino a quote di pianura, sull'Abruzzo e sul Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati e, dalla tarda mattinata, venti settentrionali da forti a burrasca sulla Sicilia e sulla Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per lunedì è stata valutata allerta gialla sull'Emilia Romagna, sull'Abruzzo e sul Molise. Permane inoltre l'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.



In Abruzzo sono previste nevicate deboli, ma persistenti, al mattino su tutta la regione fino al livello del mare. I fenomeni si attenueranno rapidamente già nel primissimo pomeriggio, in esaurimento sui settori occidentali. Deboli nevicate, a carattere residuo, persisteranno sui settori adriatici fino a sera.

Spessori nevosi stimati nelle 24h di lunedì: 10-20 cm su gran parte del territorio; 25-30 cm sulle zone appenniniche ed i versanti esposti a nord.

In serata netto e deciso calo delle temperature con valori di circa -5°C sulla costa, -10°C sulla fascia collinare, e -15°C sulle località dell'interno.



VIABILITA’ INTERDETTA A MEZZI PESANTI

Particolarmente disagevole sarà la viabilità in prima istanza per il pericolo lastre di ghiaccio e poi per le possibili abbondanti nevicate.

Per questo le prefetture abruzzesi hanno già diramato interdizioni al traffico su tutte le strade extraurbane ai mezzi di tonnellaggio superiore a 7,5 ad eccezione dei mezzi utilizzati per interventi di emergenza, per esigenze di soccorso, di protezione civile e di tutela dell’ambiente, di manutenzione stradale ed impiegati in servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, per trasporto carburanti e derrate alimentari deperibili.

Stesso divieto già emesso da Strada dei Parchi per la A24 e A25.



UNIVERSITA’ CHIUSE

Tra le ordinanze già firmate ci sono quelle che riguardano le università di Chieti-Pescara e Teramo.

Per la D’Annunzio il provvedimento di sospensione riguarda solo lunedì 26 febbraio, mentre a Teramo lunedì e martedì.

Per quanto riguarda l'Università di Teramo, sarà sospesa l'attività didattica - lezioni, esami e parziali - in tutte le sedi dell'ateneo (Campus Coste Sant'Agostino, Piano D'Accio e Avezzano), mentre gli uffici amministrativi resteranno aperti.

Anche per l'università 'd'Annunzio' il rettore ha disposto la sospensione di tutte le attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

SCUOLE CHIUSE

Sospensione delle attività didattiche, sempre lunedì e martedì, anche in tutte le scuole di Città Sant'Angelo (Pescara), come disposto dal sindaco, Gabriele Florindi, con l'ordinanza numero 12.

Il sindaco di Rosciano, Alberto Secamiglio, con ordinanza numero 5 ha ordinato la chiusura delle scuole per il solo 26 febbraio, "riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all'andamento meteorologico".

Scuole chiuse Lunedì 26 anche a Scafa.

A Giulianova chiusura per il giorno 26 febbraio delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, sia relativamente all'attività didattica che amministrativa

Castiglione a Casauria chiuse Lunedì e martedì.

Penne lunedì e martedì.

Teramo, Chieti, Lanciano, Bisenti, Manoppello, Fossacesia, Pineto, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Pianella, Roseto, Isola del Gran Sasso, Avezzano, Cepagatti, Cugnoli solo lunedì.

Pescara, Montesilvano, Vasto, L'Aquila, Atri, Spoltore, Atessa, Barisciano, Roccanontepiano, lunedì 26 e martedì 27

(elenco in aggiornamento...)

