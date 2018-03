Vino, nasce nuova cooperativa: «rappresentiamo il 50% della produzione regionale»    

ORTONA. Si chiama Vin.Co. ed è una grande struttura cooperativa, formata da tredici cantine cooperative abruzzesi della provincia di Chieti, per valorizzare le bollicine autoctone d’Abruzzo.

Le associate sono le cantine sociali di Ari, Colle Moro – Frisa, Coltivatori Diretti Tollo, Eredi Legonziano – Lanciano, Michele Arcangelo – Vasto, Progresso Agricolo – Crecchio, San Nicola – Pollutri, Sannitica – Canosa Sannita, San Zefferino - Caldari Ortona , Sincarpa Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, Citra Vini.

La produzione è pari a circa 1,6 milioni di ettolitri di vino e rappresenta circa il 50% della produzione regionale, che si attesta su circa 3,5 milioni di ettolitri di vino. Se, invece, si fa riferimento alla produzione di vini a bacca bianca a base spumante delle cantine associate questa è pari circa a 830.000 ettolitri di vino, ovvero circa il 60% della produzione regionale che conta 1,4 milioni di ettolitri di vino, ad oggi interamente commercializzato fuori Abruzzo.

Vin. Co. «nasce per realizzare vini spumanti», dicono i soci, «nella metodologia Martinotti, ottenuti dai vitigni autoctoni (Montepulciano, Trebbiano, Pecorino, Passerina, Cococciola e Montonico) e coltivati dai circa 4.000 soci vignaioli sugli oltre 7.500 ettari di vigneti. L’obiettivo principale è la diminuzione dei processi di spumantizzazione fuori regione ed la valorizzazione degli stessi nel mercato con un unico brand di promozione. I benefici saranno misurabili sia nell’immediato che nel lungo termine: dall’ottimizzazione dei costi, ad una maggiore capacità produttiva che condurrà ad espandersi nei mercati esteri. Entro il 2022 ci si propone di veicolare circa il 5% della produzione totale regionale di vini bianchi con oltre 5 milioni di bottiglie».

La Regione Abruzzo nel PSR in corso ha previsto il sostegno ai progetti di filiera con un contributo del 40% sull’investimento in impianti di trasformazione e imbottigliamento ed ha aperto un avviso per la formazione del partenariato di filiera.

La nuova coop ha partecipato al progetto di filiera in misura proporzionata alla quantità di vino bianco vinificato e/o imbottigliato dalle cantine. L’impianto di spumantizzazione progettato utilizzando gli standard tecnologici più innovativi, consentirà la produzione di «importanti quantità di bottiglie con un costo complessivo di circa 11 milioni di euro, mentre per l’aspetto promozionale si stimano oltre 3 milioni di euro destinati al marketing e la comunicazione».

Presidente è Carlo De Iure.