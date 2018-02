Il maltempo non molla: neve e pioggia ancora per giorni

ROMA. Una vasta perturbazione presente sul nord Europa farà sentire nelle prossime ore i suoi effetti anche sull'Italia, con flussi d'aria fredda provenienti da nord est che porteranno nevicate, anche in pianura sulle regioni del centronord, e piogge su buona parte del paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede, dalla tarda serata di oggi, nevicate inizialmente sopra i 200-400 metri e successivamente in calo fino a quote di pianura, su Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Lombardia.

La quota neve si attesterà, invece, sopra i 300-600 m su Toscana orientale, Umbria e Marche, con apporti al suolo da deboli a moderati, e al di sopra dei 700-900 m su sulle zone appenniniche di Lazio, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Le nevicate determineranno apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti sull'Emilia-Romagna. Previsti inoltre venti di burrasca su Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana. Dalla mattinata di domani sono invece attese precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Sicilia, Calabria, Lazio e settori occidentali di Abruzzo e Molise. Alla luce dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato una allerta gialla su gran parte del centro e del sud Italia, dall'Emilia Romagna alla Sicilia.

IN ABRUZZO

Una riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell'ondata di maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell'incontro l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità. Le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i rispettivi piani neve (che la Regione ha cofinanziato con 550mila euro) siano stati predisposti per tempo: i mezzi di proprietà sono già stati dislocati nei punti nevralgici del territorio e sono state firmate le convenzioni con una serie di ditte private pronte a intervenire in caso di necessità.

Le scorte di sale sono state posizionate nei consueti punti di stoccaggio e sono stati stipulati accordi di collaborazione tra Province e diversi Comuni per la gestione di alcuni tratti stradali strategici che vanno mantenuti liberi per assicurare la circolazione viaria in sicurezza.

Appena saranno disponibili previsioni meteorologiche più puntuali - quindi tra venerdì e sabato - le prefetture provvederanno anche a riunire i rispettivi Cov (i comitati per la viabilità) per concordare il coordinamento dell'attività delle forze di polizia e valutare provvedimenti congiunti sul traffico, senza escludere il divieto di transito sulle reti stradali e autostradali dei mezzi pesanti con portata superiore a 7 tonnellate e mezzo.

Nel frattempo le stesse prefetture, insieme alla Regione, si occuperanno di informare Anas, Terna, Enel e operatori telefonici su eventuali criticità, così da scongiurare disagi all'utenza.

