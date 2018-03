ELEZIONIABRUZZO2018: ECCO TUTTI I CANDIDATI AL SENATO

ABRUZZO. Ecco tutti i candidati in Abruzzo al Senato divisi per collegi e per partiti.







COLLEGIO 1 - PESCARA - CHIETI Federica Chiavaroli (Civici popolari) Antonella Di Nino (Fi) Primo Di Nicola (M5S) Mirella Moresco (Leu) Alice Di Falco (Partito comunista) Franco Cilli (Potere al popolo) Andrea Reginelli (Il popolo della famiglia) Orlando Palmer (Italia agli italiani) Mirco Iacomelli (Casapound) Giuseppe Paolone (Valore umano) Elena Lazzareva (Lista del Popolo) Maria Giuseppa Albiniano (Destre unite-Forconi).









COLLEGIO 2 - L'AQUILA - TERAMO Massimo Cialente (Pd) Gaetano Quagliariello (Noi per l’Italia) Emanuela Papola (M5S) Guido Iapadre (Leu) Domenico Rofi (Partito comunista) Vittoriana Palumbo (Potere al popolo) Federica Lupi (Il popolo della famiglia) Maria Rita Pantalone (Italia agli italiani) Lina Bottos (Casapound) Carla Piermarini (Valore umano) Gabriele Catarinacci (Lista del Popolo) Angelo D’Ippolito (Destre unite-Forconi)









SENATO PROPORZIONALE







COLLEGIO 1 - ABRUZZO Pd: Luciano D’Alfonso Cristiana Canosa Gianluca Fusilli Manola Di Pasquale +Europa: Carlo Troilo Daniela Colombo Alessio Di Carlo Anna Alba Autorino Insieme: Emma Zarroli Alfonso Colliva Gabriella Manilla Gianni Moretti Civica popolare: Federica Chiavaroli Angelo Mancini Giovanna Greco Michele Cassone Movimento Cinque Stelle: Gianluca Castaldi Gabriella Di Girolamo Stefano Murgo Cinzia D'Eramo Leu: Fabio Ranieri Renata Donatelli Domenico D’Onofrio Marcello Fiorà Forza Italia: Nazario Pagano Antonella Di Nino Carlo Masci Consuelo Di Martino Lega: Alberto Bagnai Caterina Longo Fabrizio Montepara Simona Spinozzi Fratelli d’Italia: Antonio Tavani Ersilia Lancia Luca Ricciuti Manola Musa Noi con l’Italia: Giulio Cesare Sottanelli Franca Camplone Giuseppe Marcuccitti Desirèe Del Giovine Partito comunista: Alice Di Falco Vittorio Melozzi Immacolata De Sanctis Domenico Rofi Potere al popolo: Marina D’Alfonso Silvano Di Pirro Elisa Braca Gianni Scarsi Il popolo della famiglia: Tommaso Verna Simona Lupi Roberto Salei Romina Giuseppina Pomponio Valore umano: Giuseppe Paolone Guendalina Grava Domenico Di Marco Carla Piermarini Italia agli italiani: Massimo Pichiecchio Maria Rita Pantalone Orlando Palmer Alessia Augello Casapound: Mirko Iacomelli Katia Cipollone Giovanni Piacentino Lina Bottos Lista del Popolo: Gabriele Catarinacci Elena Lazzareva Destre unite-Forconi: Maria Giuseppa Albiniano Angelo D’Ippolito Angiolina Sassano