Assunzioni Tua, Filt Cgil: «non serve nuovo personale amministrativo e dirigenziale»

ABRUZZO. Soltanto un paio di settimane La Filt Cgil Abruzzo aveva segnalato e denunciato l'elargizione di assegni ad personam a figure apicali presenti nella società regionale Tua.

Poi tutto è stato bloccato in considerazione del clamore e dall'imbarazzo suscitato dalla notizia, resa pubblica tramite gli organi di stampa.

Poi mercoledì l’annuncio delle nuove assunzioni. In conferenza stampa la Società Tua, presente al gran completo ed affiancata da coloro che rappresentano le Istituzioni regionali nel comparto dei trasporti (Presidente della Regione e Consigliere regionale delegato al settore), ha annunciato il bando pubblico per l'acquisto di oltre 200 autobus, il bando di concorso per assumere operai, amministrativi e 3 dirigenti, nonché l'assunzione di 20 autisti dalla graduatoria vigente.

LA CGIL NON E' CONTRO LE ASSUNZIONI

La Filt Cgil Abruzzo in un’altra conferenza stampa ha messo sul tavolo tutta una serie di questioni, specificando che non può che apprezzare l'immissione di nuovo personale «ma siamo assolutamente contrari all'immissione di personale amministrativo e soprattutto di nuove figure dirigenziali».

Il sindacato contesta anche che l’annuncio sia avvenuto in piena campagna elettorale.

IL BANDO PER GLI OPERAI SAREBBE DOVUTO USCIRE NEL 2016

«Il bando di concorso per l'assunzione di operai della manutenzione fu deciso sin dal 26 maggio 2016 allorché l'allora Presidente di TUA Luciano D'Amico ebbe modo di sottoscrivere con tutte le Organizzazioni Sindacali l'impegno ad emanare il bando di concorso entro il 30 giugno 2016 (in coincidenza con l'approvazione del bilancio). Da quel giorno abbiamo assistito ad una sequela di riunioni, di verbali e di impegni assunti anche davanti alle Istituzioni prefettizie con i quali si dava per imminente l'uscita del bando e si attribuiva la causa del ritardo alle mancate autorizzazioni da parte della Regione. E nel momento in cui si chiedevano spiegazioni alla Regione, paradossalmente veniva spostata la responsabilità sui vertici aziendali. E nel frattempo e in attesa del bando, sono stati immessi da circa un anno, operai prelevati dalle agenzie di lavoro interinale, con costi assolutamente lievitati per la stessa TUA».

CARENZA DI AUTISTI: L'AZIENDA AVEVA MINACCIATO LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Analogamente anche per l'assunzione di autisti, il sindacato aveva prodotto decine di documenti facendo emergere la drammatica carenza di personale viaggiante e l'insostenibilità di prestazioni straordinarie oltre i livelli contrattuali consentiti. In occasione di una recente riunione, la stessa azienda ammettendo le criticità derivanti dalla mancanza di personale è arrivata a sostenere formalmente che, in assenza di provvedimenti per l'immissione di nuovo personale, avrebbe tagliato alcuni servizi di trasporto.

AMMINSTRATIVI E DIRIGENTI MENTRE A SISTEMA SI VUOLE LICENZIARE

Infine per quanto attiene il capitolo amministrativi e dirigenti, secondo la Filt non c'è affatto bisogno che qualcuno ricordi che con l'azienda unica sono stati tagliati sensibilmente i cosiddetti costi della politica.«Del resto nelle tre aziende erano presenti tre CDA e complessivi dieci componenti e salvo provvedimenti che avrebbero rasentato la follia, era del tutto evidente il CDA dell'azienda unica non potesse essere composta dagli stessi dieci componenti. Così come è del tutto evidente che i 12 dirigenti che operavano in Arpa, Gtm e Sangritana, molti dei quali con incarichi esattamente identici, sarebbero stati oggetto di ridimensionamento numerico e conseguentemente economico con l'avvento di TUA».

Per il sindacato pensare di assumere amministrativi e dirigenti mentre non è ancora noto il destino dei circa 50 dipendenti di Sistema (società in liquidazione del gruppo TUA), «è davvero sconcertante».

RICHIESTA LA PATENTE 'D' PER PARTECIPARE AL CONCORSO DA OPERAI

Ma tornando al bando di concorso per gli operai di manutenzione, la Filt ritiene «alquanto anomalo e al tempo stesso suscettibile di qualche perplessità», la scelta di rendere obbligatorio il possesso della patente D, cosa che ovviamente inibirebbe la possibilità a tanti (compresi gli attuali operai che operano in TUA tramite le agenzie interinali) di poter inoltrare domanda di partecipazione al bando di concorso.

SALTA LA COMMISSIONE DI VIGILANZA A L'AQUILA

Come già denunciato, inoltre, proprio mercoledì mattina nelle ore in cui sono state annunciate assunzioni e nuovi autobus, contestualmente all'Aquila era in programma una audizione della Commissione di Vigilanza presso il Consiglio Regionale per parlare delle problematiche e delle criticità del Trasporto pubblico locale, a cominciare dalle risorse e dalla mancata attuazione di quelle riforme che la regione attende da vent'anni.

Quella audizione è andata deserta per la pressoché totale assenza dei componenti della Commissione, e alcuni di questi, o quanto meno chi doveva rispondere di queste criticità, era impegnato ad illustrare le assunzioni all'interno della Tua.







D'ALESSANDRO CONTRO

«Quella di Rolandi è stata una conferenza stampa politica», ha risposto il consigliere delegato ai trasporti della Regione Abruzzo, Camillo D'Alessandro, «la verità è che lui da un lato e il centrodestra dall'altro hanno sempre vaneggiato del rischio di licenziamenti. Non solo non ci sono stati licenziamenti, non solo abbiamo salvaguardato i 1.600 posti di lavoro di Tua, ma abbiamo assunto circa 200 nuovi autisti e ci apprestiamo ad assumere ulteriori 79 persone. Si concretizza oggi ciò che era già evidente - dichiara D'Alessandro - il filo rosso di alcune posizioni sindacali e la cassa di risonanza politica tra destra e M5S. Tutti sono accomunati dalla identica sventura: che questa maggioranza ha fatto ciò che ha detto, smentendo i profeti del malaugurio per cui tutto doveva andare male. Invece va tutto secondo quanto programmato dalla Regione».