Strada dei Parchi: «non conformità sempre sanate entro i termini di legge»

ABRUZZO. «Abbiamo sempre risanato quanto contestato dal Ministero delle Infrastrutture. C’è stato un uso strumentale dei dati pubblicati on line».

A qualche giorno di distanza così Strada dei parchi replica al Forum dell’Acqua che aveva reso noto le contestazioni mosse dal Mit alla concessionaria abruzzese.

E secondo la società che gestisce i tratti dell’A24 e A25 ci sarebbero state «strumentalizzazioni elettorali, non degne di risposta se non arrecassero danno all’immagine della concessionaria e non traessero in inganno il lettore utente delle nostre autostrade».



La società spiega che i dati riportati nel documento del Ministero «sono già stati ampiamente superati dalla piena diligenza del Concessionario, perché Strada dei Parchi ha sempre provveduto a sanare quanto riscontrato. Nel dettaglio, su un totale di 281 chilometri di autostrada, tra l’altro in zone montane e sismiche, in tre anni di tempo le ispezioni hanno rilevato complessivamente 787 situazioni di “non conformità”, con una media di 262 rilievi all’anno (meno di una ogni chilometro, in linea con le altre autostrade). Tutte, sempre, sanate entro i termini di legge».







Sempre la società spiega che queste anomalie nella maggior parte dei casi consistono «in piccoli varchi nelle reti di recinzione, provocati da intrusioni o furti da parte di ignoti e non dall’incuria o scarsa qualità dei materiali impiegati. Altre volte, invece, si tratta di abrasioni o lievi alterazioni delle barriere di sicurezza che, tuttavia, mantengono inalterate le loro caratteristiche di resistenza agli urti. Tutti fatti che, ripetiamo, sono stati sanati, ma che in ogni caso non potrebbero certo rappresentare una manifestazione di non diligenza del Concessionario».





LO STANZIAMENTO PUBBLICO



Infine, le dichiarazioni dei 5 Stelle in cui si sollevano “dubbi sull’elargizione di 350 milioni di euro di fondi al gestore di Strade dei Parchi”, perché esse “stonano”, «sono non veritiere e comunque fuorvianti, frutto probabilmente di una polemica in chiave elettorale».



Lo stanziamento pubblico richiamato infatti, spiega ancora la società, «è destinato alla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, soprattutto nel rispetto delle misure antisismiche urgenti ritenute necessarie e approvate dal Ministero. Non crediamo che questo sia un “regalo ai potenti”. L’autostrada, infatti, è stata costruita nei primi anni Sessanta, in assenza delle odierne norme antisismiche. Pertanto, soprattutto in un’area fortemente esposta ad azione sismica, sono oggi necessarie maggiori cautele».



A tale scopo lo Stato italiano, con il sostegno della Comunità Europea, ha stanziato 250 milioni di euro, mentre la restante parte del finanziamento necessario è costituito da due rate che ogni hanno Strada dei Parchi è costretta a pagare ad Anas, di 112 milioni di euro, «da noi già accantonate, di cui il Parlamento ci ha autorizzato l’utilizzo, con l’impegno alla loro restituzione. Un anticipo coscienzioso e quanto mai necessario affinché si agisca sulla prevenzione».