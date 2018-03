Elisoccorso Pescara, un anno dopo manca ancora il verricello. Errore pure su divise e scarpe

ABRUZZO. Una vicenda senza fine.

Ad un anno esatto (21 febbraio 2017) dell’arrivo del nuovo elicottero I Kira - Aw 169, costato ben 26 milioni di euro, si scopre che il mezzo è inspiegabilmente ancora senza verricello montato e, poi, solo nella giornata di ieri, guarda caso il giorno precedente l’audizione in Commissione, la Asl di Pescara ha deliberato la spesa di 32 mila euro per la fornitura di divise e calzature per le esigenze del personale dell’Elisoccorso.

Una fornitura già precedentemente acquistata ma risultata non idonea per l’equipaggio e per effettuare i relativi corsi.

«Uno sperpero inaccettabile», denuncia il presidente della Commissione Vigilanza, Mauro Febbo.





Queste sono le notizie emerse a margine dell’audizione che si sarebbe dovuta svolgere oggi ma rinviata per l’ingiustificata assenza dei consiglieri, in questo periodo impegnati a sostenere la campagna elettorale del Presidente D’Alfonso.

Febbo continua a denunciare da mesi la gestione «scandalosa, per usare un eufemismo», dell’elisoccorso 118 da parte sia della Regione sia della stessa Asl dove permangono ancora molte ombre e dubbi. Un pasticcio del valore di ben 26 milioni di appalto.

Un appalto su cui già aveva sollevato diverse criticità visto che a vincerlo non fu la proposta economicamente più vantaggiosa ma quella con maggiori punteggi tecnici.

«Rimango sorpreso e sbalordito», continua Febbo, «nell’ apprendere come l’inchiesta e gli arresti avvenuti recentemente nella Regione Calabria inerenti proprio il bando sull’elisoccorso chiama in causa proprio la Regione Abruzzo. Non vorrei che i ritardi sull’istallazione del verricello siano dovuti a motivi ancora a noi del tutto sconosciuti».

Febbo fa anche notare che mesi e mesi di ritardi non vengono sanzionati come prevede il bando. Ma le brutte sorprese non finiscono qui.





IL PERSONALE SANITARIO NON VIENE FORMATO

«Infatti il personale sanitario ancora non viene formato con i relativi e specifici corsi. Ricordo come – sottolinea Febbo - il verricello potrà essere utilizzato solo da personale idoneo sotto il profilo sanitario (già individuato) ed è subordinato all’espletamento dei corsi di formazione che dovevano essere eseguiti prima a settembre 2017, poi rinviati dicembre e siamo a febbraio e ancora non conosciamo il loro inizio».

A tutta questa grave problematica bisogna aggiungere l’annoso problema del velivolo, con il verricello di una portata di 270 kg, che non potrà comunque atterrare presso l'ospedale di Pescara perché bisogna adeguare la piazzola al peso del nuovo mezzo.