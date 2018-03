Arresti in Calabria, in Abruzzo per l’appalto di elisoccorso solo una infinità di polemiche

ABRUZZO. Corruzione, mazzette e utilità varie per truccare una gara attraverso la predisposizione di un bando praticamente su misura e blindato. Su misura per il colosso internazionale ex Inaer, oggi Babcock.

Sono queste le accuse mosse dall’indagine della Guardia di Finanza calabrese che per mesi si è mossa attraverso intercettazioni ambientali e videoriprese che non lascerebbero scampo agli indagati dalla procura di Reggio Calabria coordinata dal procuratore Nicola Gratteri.

Come riporta L'Altro Corriere nel corso di una conversazione tra due indagati, Bertola e Lopresti, i due discutono su quale modello adottare. «Dobbiamo fare il modello Basilicata o Abruzzo?», chiede Bertola.

Alla fine decidono per il modello Abruzzo.

«Prendiamo il modello Abruzzo, ultimo, ma velocemente entro maggio, sempre che coincidono i nomi, sul gruppo di lavoro deve emergere, fammelo avere, mi porto avanti con il lavoro», dice Lopresti a Bertola.

Si riferiscono al modello di capitolato adottato dalla Regione Abruzzo, territorio in cui la Babcock aveva vinto la gara d’appalto.



In Abruzzo, dove la Inaer ha vinto il bando, tra le contestazioni, tra il 2014 ed il 2016 sono fioccate le polemiche da moltissimi fronti per la gara per l’elisoccorso Hems che in prima battuta doveva avere una base d’asta di 77mln di euro per 5 anni di servizio, una cifra enorme se si pensa, ad esempio, al costo che la Regione Sardegna sostiene per lo stesso servizio di emergenza: 7,5 milioni in 5 anni.

Il vincitore della gara bandita ad inizio 2016 è stata la società Inaer Aviation Italia spa (poi acqusita dal colosso Difesa, Energia, Telecomunicazioni e Trasporti Babcock International Group) che già effettuava il servizio. La gara è stata bandita dalla Asl di Pescara ed aggiudicata a giugno 2016.

Tra le altre cose si infuriarono tutti compresi i vigili del fuoco che assicuravano un servizio a costi di gran lunga ridotti con i loro elicotteri ma non vennero presi in considerazione.

PrimaDaNoi.it cercò Tiziana Petrella, direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Azienda USL Pescara, responsabile della procedura di appalto, per avere chiarimenti.





L’importo a base d’asta riferito ad un quinquennio per i servizi ‘reali’ era di 31 milioni, l’importo aggiudicato, per l’intero periodo, è pari a 26.450.000 milioni.

E allora i 77 milioni indicati nel capitolato?

«Si riferiscono anche alle opzioni, meramente eventuali, che una stazione appaltante deve indicare subito, per poterle attivare, nel caso ne avesse bisogno ma che non vengono inserite nel contratto», rispose la responsabile.

Si tratta della ripetizione del servizio per un ulteriore periodo di 4 anni, l’estensione al volo notturno (per attualmente il servizio di elisoccorso si svolge nelle ore diurne), l’estensione di un quinto (nel caso in cui occorressero un maggior numero di ore) e la proroga tecnica semestrale nel caso in cui, al termine del contratto, i tempi di una nuova gara fossero più lunghi.

Insomma in quel capitolato sono stati “contabilizzati” anche servizi ulteriori che non sono stati calati nel contratto firmato oltre ad eventuali proroghe.





Allora come ci si comporta nel caso in cui dopo i 5 anni fosse necessaria la proroga? Si tiene per buona l'offerta di 5 anni prima? Si stipula un nuovo contratto?

«Le condizioni sono quelle unitarie contrattuali originarie. Se verranno attivate le opzioni, saranno applicati i prezzi originari ma non si arriverà mai ai 77 milioni, che derivano da prezzi a base d'asta, ribassati in sede di gara», spiegò Petrella.

Notizie che ritornano d’attualità oggi dopo gli arresti clamorosi della Calabria perchè riguardano non solo la stessa organizzazione imprenditoriale ma ci sarebbero diversi altri legami con l’Abruzzo perchè in Calabria la ditta voleva nella commissione aggiudicatrice lo stesso membro tecnico esperto che era stato scelto dalla Asl di Pescara.

Inoltre dalle intercettazioni si evince come scopo della ditta fosse quello di creare un capitolato di gara il più simile possibile a quello pubblicato in Abruzzo.



4 PARTECIPANTI IN ABRUZZO

La gara abruzzese, che non ha avuto nessuno strascico giudiziario, venne vinta dalla Inaer Aviation Italia spa di Milano (presieduta da Andrea Stolfa già executive vice president di Alitalia Cai) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 96,74. Al secondo posto si è classificata la Elitaliana spa con un punteggio complessivo di 85,58, mentre al terzo posto, con un punteggio di 83,44,si è piazzata la RTI tra Alidaunia ( mandataria) e Eli Lombardia (mandante).

Ultima in graduatoria la Airgreen con un punteggio complessivo di 76,68.

La vincitrice ha offerto un importo complessivo per la durata di 5 anni per la base di L'Aquila e Pescara pari a 26.450.000 euro, iva esclusa.

Tra i requisiti richiesti alle partecipanti c'era l’aver realizzato un fatturato specifico negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando per servizi identici a quelli dell'appalto per un importo complessivo pari a 18 milioni di euro.

Il destino spietato però ha continuato ad accanirsi contro questo appalto perchè si scoprì solo dopo, a cose fatte, che gli elicotteri forniti non potevano atterrare sulla piattaforma dell’ospedale di Pescara perchè troppo pesanti.

Nessuno se ne era accorto prima e nessuno aveva fatto caso alla struttura fatiscente e non antisismica.

Gli elicotteri però erano sforniti di verricello e per questo non potevano giungere in soccorso in determinate condizioni e cioè quando non è possibile atterrare Una ulteriore mancanza che per molti mesi ha creato disagi, ritardi e sovrapposizioni .

Per il resto non ci sono stati problemi.