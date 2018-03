Regione Abruzzo, arriva il bando per 64 mobilità. Ma la Corte dei Conti dice no

ABRUZZO. Un bando di mobilità interna: ben 64 posti a tempo pieno per coprire altrettante posizioni vacanti in Regione.

L’avviso è stato pubblica il 17 gennaio scorso e per presentare le domande c’è tempo fino al prossimo 16 febbraio.

Ma sul bando incombe il parere della Corte dei Conti che è tornata a ribadire il blocco delle assunzioni, di qualsiasi tipo e natura, fino all’approvazione dei rendiconti.

Proprio per questo l’esponente di Forza Italia, Mauro Febbo, chiede alla Regione di stoppare tutto per non illudere i candidati: «D’Alfonso smetta di fare campagna elettorale sul dramma del lavoro ed eviti le solite sveltine».





In pratica secondo il presidente della Commissione Vigilanza, si starebbero solo creando false aspettative e illusioni nei candidati «con la sola speranza di implementare il consenso elettorale arrivato ormai ai minimi storici».

Nel bando non sono specificati i tempi per graduatorie, per la pubblicazione, i tempi per eventuali ricorsi. Vengono fissate le modalità di valutazioni ma manca tutta la loro tempistica. Ma è giusto escludere chi acquisirà nel frattempo i titoli visto che per carenza dei consuntivi occorrerà obbligatoriamente rimandare sine die le assunzioni?

I POSTI MESSI A BANDO

Il bando prevede la possibilità di spostamento per 64 dipendenti pubblici inquadrati in categoria e profilo identico a quello del posto che si intende ricoprire: in ballo un totale di 16 procedure di mobilità volontaria esterna.

A bando sono stati messi 6 posti da dirigente amministrativo contabile e 2 posti da dirigente tecnico nei dipartimenti della Giunta regionale ma anche 9 posti per Specialista Amministrativo, 14 specialisti economisti, 6 assistenti informatici.

Poi ancora 1 posto di funzionario esperto farmacista al dipartimento per la Salute. Ci sono 3 posti presso il soggetto aggregatore: un avvocato, un ingegnere e un economista.

Un esperto economista serve anche al Dipartimento di Presidenza e rapporti con l’Europa.

Al dipartimento Opere Pubbliche, invece, c’è spazio per 9 specialisti ingegneri e altri 6 specialisti ingegneri ambientali, 1 specialista biologo, 2 specialisti geologi, 2 ecologi. Infine 2 specialisti ingegneri anche al dipartimento Infrastrutture e Trasporti.

IL NO DELLA CORTE DEI CONTI

Ma a rafforzare l’illegittimità dell’atto in questione, come fa notare Febbo, c’è anche la Deliberazione del 18 gennaio scorso numero 12/2018/PAR della Corte dei Conti che ribadisce e rafforza quanto riportato nella precedente Deliberazione (la numero 103) del 1° giugno 2017.

Un documento che non passò di certo inosservato e che sanciva il divieto assoluto di «procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, assunzioni di personale a tempo indeterminato (ivi compresa la mobilità tra amministrazioni), a tempo determinato/flessibile et similia nonché a riguardo ai comandi, ai distacchi, anche in riferimento ai processi di stabilizzazione in atto».

Stesso concetto ribadito anche qualche giorno fa.

In sintesi la magistratura contabile ritiene che non si possa fare nessuna eccezione al divieto di reclutamento di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.





I RENDICONTI IN ATTESA

«Ricordo – analizza Febbo - come la Regione Abruzzo non ha rispettato i termini previsti per l’approvazione dei rendiconti 2015 e 2016 e quindi non può procedere all’assunzione di personale a qualsiasi titolo».

Questo vuol dire che fino a quando non vengano approvati rendiconti e bilanci consolidati non possono essere fatte assunzioni nè possono essere bandite procedure in merito per motivi che non solo investono la sfera normativa, ma anche per ragioni etiche.

«Rendiconti», sottolinea Febbo, «che non vedranno l’approvazione nell’immediato come certificato dall’attuale Direttore ad interim del Bilancio Fabrizio Berardini, dopo le dimissioni prima di Carmine Cipollone, di Ebron D'Aristotele e la fuga della Ciancaione, nella missiva del 9 gennaio scorso (prot. 5644/18/DPB) indirizzata a tutti i dirigenti con cui li si invitava ad un "fattiva", urgente e determinante collaborazione per arrivare alle determinazioni degli atti».

«OPERAZIONE ELETTORALE»

«Se – spiega Febbo - l’esecutivo regionale pensa di poter mascherare, sotto le voci connesse al piano dei fabbisogni di personale e di dotazione organica dell’ente una operazione ben più complessa, che non faccio fatica a denunciare come una vera e tipica operazione di stampo elettorale tipicamente D'Alfonsiana, sbaglia di grosso perché come dimostrato sarò attendo a tutti gli atti posti in essere e farò seguire determinazioni conseguenti. L’accelerazione degli ultimi tempi sul versante amministrativo su questa tema, visto che le delibere di Giunta che creavano i presupposti (817-829-878) erano del 2016, puzza da un chilometro».

Secondo l’esponente di Forza Italia l’operazione è dubbia non solo perche si tratterebbe di un bando a ridosso di un appuntamento elettorale che farebbe coincidere la figura di chi lo indice con quella di un candidato alle elezioni politiche, («cosa gravissima in quanto vietata dalla legge come elemento presumibilmente configurabile come atto deliberatamente condotto a fini di voto di scambio», denuncia Febbo), ma anche perchè si andrebbero a violare palesemente i diritti di coloro i quali, non potendo partecipare oggi ai bandi per carenza di requisiti che potrebbero maturare tra la data del bando e quella dell’effettiva assunzione, vedrebbero lesi i propri diritti costituzionali.





«BLINDARE LA REGIONE»

«Come confermato dalle affermazioni dell’assessore regionale Di Matteo», continua Febbo, «l’idea p quella di occupare gli apparati tecnici a vita e non lasciare nulla a chi arriva domani e di inserire i propri uomini in tutti i settori della macchina amministrativa della regione prima della sua uscita dimissionaria con la quale sancirà l’abbandono schettiniano della nave che affonda per avere un posto sicuro al Senato al contrario di quanto affermato tre anni fa di voler essere il primo presidente della storia della Regione Abruzzo ad essere riconfermato».