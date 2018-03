I “suoi gioielli” cadono a pezzi: D’Alfonso incarica l’amico e manda lettera al procuratore di Pescara

PESCARA. Un sopralluogo «per motivi personali ed istituzionali» all’ex Aurum e poi al Palazzo di Giustizia e al presidente D’Alfonso gli si è gelato il sangue.

Proprio lui, amante della «minuta manutenzione» si è ritrovato di fronte uno scenario sconfortante segno che -nonostante tutto- frequenta poco quei luoghi. Nei suoi due ‘gioielli’ ha trovato «porte difficili da aprire, servizi igienici senza manutenzione da anni, ascensori a rischio di sorprese spaventose, interi corridoi vinti dall’incuria».

Per non parlare del “nuovo” tribunale pericoloso e pericolante dal giorno dopo l’inaugurazione con transenne e “decorazioni” blu che ormai fanno parte dell’architettura. Per quei lavori fatti male (le pesantissime lastre di marmo rischiano di cadere) nè l’allora sindaco nè l’attuale governatore hanno mai preteso in 10 anni un dignitoso ristoro, messa in sicurezza e ripristino dell’edificio già vecchio e cadente.

Ma oggetto delle criticità segnalate in una originale missiva sono piccoli dettagli elencati il 17 gennaio 2018. Nero su bianco D’Alfonso ha incaricato, Gianluca Marcantonio, rampante professionista da lui sponsorizzato a tutti i livelli di effettuare i sopralluoghi preliminari.

La lettera è stata inviata a tutti per conoscenza, tra gli altri, al sindaco Alessandrini, al presidente del Tribunale Bozza, al Procuratore Capo della Repubblica Massimiliano Serpi ma anche ai suoi avvocati Giuliano Milia ed Augusto La Morgia.

Perché a tutti questi destinatari? D’Alfonso lo spiega, sempre nella lettera, in questo modo: «perché è necessario scuotere ogni pigrizia nelle istruttorie e relativi adempimenti».

Nella stessa lettera il presidente assicura che sarà la Regione a farsi carico della manutenzione, non si sa a quale titolo e ovviamente non si sa seguendo quale procedura.

Insorge Forza Italia che si chiede se per caso D’Alfonso abbia commissariato il sindaco Alessandrini e addirittura il presidente del Tribunale Bozza.

Marcello Antonelli ammette di non riuscire a capire «le gesta di onnipotenza del Governatore» e sostiene che le sue lettere siano sempre «più confuse sotto il profilo istituzionale.





LE ACCUSE DI D’ALFONSO

Secondo D’Alfonso, comunque, il Tribunale e l’Aurum sarebbero «oggetto di disinteresse causato dall’impazzita ristrettezza della finanza pubblica» ma Forza Italia ci legge anche un chiaro atto d’accusa innanzitutto rivolto al sindaco Alessandrini.

E’ proprio D’Alfonso nella sua lettera a ricordare che quando lui amministrava la città aveva «in simpatia i lavori di minuta manutenzione», come la maniglia divelta, il bagno sfondato, la tapparella non funzionante, il punto luce intermittente, l’ascensore incerto o la mattonella rotta».

Tutti lavori che, come spiega il presidente, «non piace alle imprese, non piace ai progettisti perché non sviluppa grandi numeri.

«Mi piange il cuore», continua D’Alfonso nella lettera, «vedere una Cittadella giudiziaria del costo di 100 milioni e l’Aurum, costato 12 milioni, che stanno perdendo vertiginosamente decoro, funzionalità, dignità e idoneità di utilizzo».

Da qui la richiesta a Marcantonio di fare un sopralluogo «come solo tu sai fare» misurando metro per metro tutte le necessità.

E poi la rassicurazione monetaria: «la copertura per la tua incombenza professionale verrà assicurata dalla Regione, ma contenuta nell’ordine di poche migliaia di euro, pregandoti di considerarti per un mese a disposizione della Pubblica Amministrazione».

Anche i soldi per le riparazioni le metterà la Regione, spiega D’Alfonso, «assumendomene ogni responsabilità».





LA LETTERA AGLI AVVOCATI

«La cosa che fa sorridere», dice Antonelli, «è che la stessa lettera sia stata inviata non solo per conoscenza alla Procura della Repubblica, ma anche ai suoi legali, gli avvocati Milia e La Morgia, un tentativo estremo di difesa del proprio operato. Perché ovviamente – ha detto il Capogruppo– la prima domanda che nasce dopo la lettura della nota è quale sia la competenza finanziaria e istituzionale della Regione Abruzzo nella manutenzione di quelle due strutture, ovvero perché la Regione Abruzzo, ossia gli abruzzesi, dovrebbero accollarsi l’onere della spesa per la manutenzione dell’Aurum che è proprietà del Comune di Pescara, e del Tribunale, che attiene al Ministero di Giustizia. Avremmo compreso una lettera di sollecito rivolta alle due Istituzioni competenti nella quale il Governatore, denunciando lo stato di incuria in cui evidentemente si trovano le due strutture, avrebbe chiesto un intervento tempestivo delle Istituzioni preposte, ma non certo una nota in cui il Governatore ha avocato a sé quella competenza, con una procedura sui generis difficile da digerire in una pubblica amministrazione».

E’ possibile, chiede ancora Forza Italia, che un Comune che si prepara a spendere 250mila euro per un mercatino «fintamente etnico» (come lo chiamano nel centrodestra non riesca a trovare poche migliaia di euro in bilancio per garantire la costante piccola manutenzione del proprio patrimonio?



CHI E’ MARCANTONIO

D’Alfonso ripone grande fiducia in Marcantonio e anche nella missiva glielo ricorda personalmente con espressioni «ti incarico di fare un sopralluogo come solo tu sai fare».

L’architetto nella sua carriera professionale può vantare diversi incarichi alla Regione tra 2014 e 2015 (a guida dalfonsiana), anche per la demolizione dell’Ex Cofa, e, sempre, ai tempi di D’Alfonso al Comune di Pescara (ma anche di recente incaricato da Alessandrini).

Marcantonio nel 2006, mentre la famosa villa di Lettomanoppello di D’Alfonso era in costruzione, fornì consigli, dettagli e cronoprogramma così come dichiarò nell’aula 1 del tribunale di Pescara nel corso del processo.

Il governatore che non si schernì nel far risaltare il suo merito nella attività di lobbing e moral suasion nella nomina nell’organismo più importante per i lavori pubblici in Italia, chiarì anche che avrebbe «usato questa competenza e questa familiarità dal punto di vista della coincidenza con l'Abruzzo per tentare velocemente di risolvere tutte le partite aperte: i dragaggi portuali, il completamento della diga di Chiauci, il 'malloppo' della diga di Bisenti che vogliamo restituire ai cittadini e gli interporti che vogliamo riordinare. Useremo fino in fondo la bravura del Consiglio superiore - ha detto - come accaduto fino ad adesso per altre Regioni».

Come dire l’uomo giusto al posto giusto.

D’Alfonso lo ha fatto nominare anche dentro il comitato scientifico del Commissario per la ricostruzione del terremoto in centro Italia, Vasco Errani.

Nei mesi scorsi i due sono finiti anche in due inchieste della magistratura aquilana, quella su Palazzo Centi e sulle ristrutturazioni delle case popolari di Pescara.

Dettagli.