Sanità, Muraglia torna alla Regione e bypassa controllo della Corte dei Conti

ABRUZZO. Era uscito dalla porta un mese fa ed è rientrato dalla finestra, su pressante richiesta del governatore della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso.

Lo scorso 28 dicembre, Angelo Muraglia, ha lasciato il suo incarico di direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo (iniziato nel 2014) ma e già ritornato, così come richiesto dal presidente D’Alfonso.

Non con le stesse modalità e non con lo stesso orario di lavoro, ma ci è ritornato.

A fine anno l’esperienza in Regione sembrava conclusa: il 29 gennaio Muraglia, dirigente medico di Chirurgia generale, è tornato formalmente alle dirette dipendenze dell’Asl di Chieti con la quale vanta un contratto a tempo indeterminato. E’ stato assegnato allo Staff della direzione generale della Asl.





Direzione generale che, per un giorno a settimana, dovrà fare a meno di lui.

Già, perché in quel giorno lui è stato riassegnato nuovamente agli stessi uffici regionali dove ha trascorso gli ultimi tre anni, andando a ricoprire un ruolo a comando all’interno dello Staff della Direzione Generale fino al 30 giugno.

E’ quanto emerge dalla delibera 90 del 22 gennaio scorso firmata dal direttore generale della Asl di Chieti, Pasquale Flacco.

La decisione è arrivata su richiesta del presidente D’Alfonso «per ragioni di continuità e di economicità procedimentale» dal momento che ci sono ancora lavori in sospeso, istruttorie quasi terminate e in via di definizione. Lo stipendio resta a carico della Asl di Chieti.

Nella sua lettera di richiesta di distacco (nella delibera è visibile solo una pagina su due), D’Alfonso cita tra le grandi questioni aperte la riqualificazione dell’ospedale di Vasto, l’ospedale di Atessa, l’attuazione dei Dea di II livello di Pescara-Chieti, ma anche la riconversione psicoriabilitativa sulla rete extra ospedaliera.





BYPASSATO IL CONTROLLO

Ma adesso proprio la delibera 90 grazie alla quale Muraglia è ‘tornato indietro’ rischia di arrivare alla Corte dei Conti. Ce la vuole portare il presidente della Commissione Vigilanza, Mauro Febbo, che parla di «furbata d’alfonsiana».

In pratica, secondo l’esponente di Forza Italia, in questo modo si sarebbe riusciti a scavalcare le norme che impongono l'approvazione dei conti consuntivi del 2015 e del 2016 per poter accedere alle assunzioni di ogni tipo.

In questo modo si sarebbe anche bypassato il controllo della Corte dei Conti che costantemente sta monitorando la gestione regionale.

«Sarà mia premura sottoporre quella delibera alla Corte dei Conti al fine di fare chiarezza sulle modalità e la pertinenza del distacco del dott. Muraglia per andare a ricoprire un ruolo all’interno del Dipartimento per la Salute».

Inoltre Febbo vorrebbe capire il valore quantitativo e qualitativo di un assegnazione per un solo giorno a settimana.

Insomma, potrebbe essere poco produttivo sia per il ruolo che si ricopre adesso sia per quello chiamato a svolgere, ossia l’avvio e la gestione di procedure di preminente interesse della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, così come riportato nella determina 90.

«A ben vedere siamo di fronte ad una bella e buona ‘sveltina’ del candidato D’Alfonso, già senatore senza avere il coraggio di confrontarsi con il giudizio dei cittadini, che pensa di prendere in giro gli abruzzesi e finanche la Corte dei Conti attraverso furbate, peraltro infantili, che pensavo appartenessero al passato», insiste Febbo.