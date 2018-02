L’ultima vergogna sull’esperimento Sox: definitivamente cancellato

ABRUZZO. E' stato annullato l'esperimento Sox, previsto nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Manca il componente russo 'della discordia': non ha le caratteristiche tecniche perche' il rivelatore riesca e 'vedere' i neutrini sterili, le particelle la cui scoperta potrebbe aprire una nuova era nella fisica.

Di conseguenza Infn e Commissariato francese per l'energia atomica (Cea) hanno deciso per l'annullamento.

La ragione precisa è «l’impossibilità di realizzare la sorgente con le caratteristiche necessarie all’esperimento».

Dopo le difficoltà di cui aveva informato a dicembre, il produttore della sorgente, il russo Mayak, ha comunicato in modo definitivo che non è in grado di realizzare il generatore di antineutrini basato sul Cerio 144, che avrebbe dovuto costituire il cuore del progetto SOX. Il generatore avrebbe, infatti, un’intensità di non più di 50 kCi (kilocurie), che corrisponde a circa un terzo di quanto richiesto dal progetto, e quindi non avrebbe le caratteristiche di attività necessarie, cioè non fornirebbe un numero sufficiente di antineutrini, per condurre l’esperimento in modo scientificamente efficace e competitivo.

Il progetto, che era risultato vincitore di due ERC (European Reaserch Council) grant, i finanziamenti europei più prestigiosi e ambiti riservati a progetti di ricerca altamente innovativi e challenging, e che era nel programma scientifico dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, non sarà quindi realizzato.

«Sapevamo che costruire una sorgente di antineutrini con le caratteristiche necessarie perché il nostro progetto fosse in grado di produrre risultati scientifici significativi e fosse competitivo a livello internazionale era una sfida tecnologica impegnativa, – spiega Marco Pallavicini, coordinatore del progetto SOX – ma la grande rilevanza scientifica dell’obiettivo e la possibilità di realizzarla che ci era stata prospettata ci avevano guidati in questa impresa. Oggi, purtroppo, dobbiamo prendere atto dell’impossibilità di produrre una sorgente idonea, – prosegue Pallavicini – è un duro colpo per me e per i tanti, soprattutto giovani, che ci credevano e che hanno lavorato con grande impegno in questi anni per portare SOX a realizzazione. Ma sappiamo anche che così funziona la ricerca scientifica di frontiera: si affrontano problemi complessi e si valutano soluzioni tecniche e tecnologiche d’avanguardia, e talvolta può accadere che al momento della loro implementazione si riveli l’impossibilità di portarle a compimento. Il nostro compito di ricercatori è ora puntare con fiducia a nuovi obiettivi», conclude Pallavicini.





La Mobilitazione per l’acqua del Gran Sasso apprende con soddisfazione la notizia e ricorda come fosse «completamente incompatibile con la sicurezza dell'acqua del Gran Sasso che disseta 700.000 persone».

Dell’esperimento si è iniziato a parlare solo grazie ad una segnalazione anonima poi verificata da PrimaDaNoi.it che per prima annunciò la notizia di un carico radioattivo di prova a mo di esercitazione.

Da quel momento si è innescato un brusco e non onorevole braccio di ferro, con troppi colpi bassi, tra parti delle istituzioni pubbliche e le associazioni che pretendevano spiegazioni e trasparenza senza peraltro ottenerla, ricevendo in cambio solo dictat, dogmi e insulti da parte soprattutto di una parte della comunità scientifica più interessata.



«Ora continueremo con il prossimo obiettivo, far adempiere agli obblighi di legge per l'allontanamento delle 2.300 tonnellate di sostanze pericolose (1.292 tonnellate di Trimetilbenzene nell'esperimento Borexino e 1.000 tonnellate di acqua ragia dell'esperimento LVD) stoccate nei Laboratori in pieno contrasto con l'art.94 del Testo Unico dell'Ambiente, D.lgs.152/2006», conclude la Mobilitazione , «il popolo dell'acqua si è mobilitato e ha portato ad un nuovo successo per la difesa del territorio, prima con la manifestazione ad Assergi a Luglio e poi con quella di Teramo a Novembre. Siamo per la ricerca scientifica ma come in ogni cosa ci sono dei limiti. Qui esiste una priorità, la tutela di un acquifero tra i più importanti d'Europa».









CHI PAGA PER QUESTI ERRORI?

Questo epilogo non è altro che l’ultima prova della totale inattendibilità di tutta la filiera dei controlli che partono dai ministeri per arrivare ai Laboratori dell’Infn.

Attraverso una serie di comunicati, documenti controfirmati e dichiarazioni ufficiali le fonti pubbliche autorevoli e attendibili hanno sempre giurato che tutto fosse sicuro, preciso, autorizzato e testato.

Salvo poi a due mesi dall’inizio dell’esperimento annunciare che uno dei componenti dell’esperimento (avviato oltre 5 anni fa), non un componente secondario ma proprio il "cuore", è impossibile da costruire così come previsto.

Sorgerebbero molteplici domande riguardo le modalità e la perizia con le quali si affidano incarichi spesso milionari (pagati con soldi pubblici naturalmente) o si firmano contratti che poi non vengono onorati.

Chi paga per questi errori?

Di sicuro una impresa privata non potrebbe permettersi svarioni del genere nè potrebbe permettersi di imbarcarsi in una operazione così complessa senza prima avere tutte le certezze del caso.

Ma sotto il Gran Sasso «l’eccellenza che il mondo ci invidia» funziona così e speriamo non per molto ancora.