Malattie rare migliora l’assistenza: in Abruzzo i pazienti sono 5431

ABRUZZO. Un progetto che si basa su 3 certezze: punti di riferimento ben identificati, precisi diritti del paziente e uniformità di percorsi diagnostico-assistenziali nelle diverse Asl abruzzesi.

Sono i pilastri da cui ripartono la Rete e il Registro regionale delle Malattie Rare, attivati in Abruzzo già da diversi anni, che però da oggi possono contare su una strategia condivisa e definita, frutto di un lavoro - coordinato dall'Agenzia sanitaria regionale - a cui hanno dato il proprio contributo anche Uniamo e Cittadinanzattiva, le associazioni a cui aderiscono i pazienti affetti da questo tipo di patologie.



Le Malattie Rare rappresentano una delle priorità di Sanità pubblica comunitaria. Il Parlamento europeo definisce rare le malattie a bassa prevalenza nella popolazione: 5 casi su 10.000 abitanti.

Gli abruzzesi che hanno avuto un certificato di esenzione per diagnosi di Malattia Rara risultano essere, in totale, 5431, che corrisponde ad una prevalenza di 4,16 x1000. Ogni anno nella Regione Abruzzo, considerando la recente aggiunta nei nuovi LEA di alcune patologie che prima non erano incluse nell’elenco delle Malattie Rare, ci si attende che il numero di nuovi casi non sia inferiore a 400-500.





Molte Malattie Rare sono complesse, gravi, degenerative, cronicamente invalidanti, e circa un terzo di esse riduce le attese di vita a meno di 5 anni.

Pertanto le disabilità, eventualmente correlate alle Malattie Rare, limitando di fatto le opportunità educative, professionali e sociali possono essere causa di discriminazione. D’altro canto molte altre condizioni patologiche, se diagnosticate in tempo e trattate appropriatamente, non incidono significativamente sulla durata della vita, ed altre ancora, infine, se correttamente e tempestivamente inquadrate, permettono di svolgere una vita qualitativamente normale.



Il Registro regionale sarà tenuto dall'Asr (che già cura il Registro dei Tumori), che si interfaccerà con il Registro nazionale dell'Istituto superiore di Sanità. Qui confluiranno i dati comunicati dai singoli presidi della Rete e dal Centro di coordinamento regionale, individuato nella Uoc di Pediatria del presidio ospedaliero di Pescara. Nel Registro regionale saranno conservati anche i dati di pazienti abruzzesi in cura in strutture di altre Regioni italiane, così da delineare un quadro preciso dell'incidenza di queste patologie, su cui basare le scelte programmatorie future. La prima verifica dell'efficacia e dell'efficienza del nuovo sistema è fissata a 12 mesi.





TUTTO CODIFICATO

Il perno della nuova rete è una definizione chiara del percorso, per i cittadini e gli operatori coinvolti, partendo dal sospetto diagnostico fino ad arrivare al piano di trattamento personalizzato. Questo piano di trattamento prevede che siano erogati in regime di esenzione totale tutti i farmaci (anche off-label o di fascia C), i galenici, gli integratori, i dietoterapici, ed i dispositivi certificati indispensabili ed insostituibili dallo specialista della rete, oltre alle prestazioni riabilitative ambulatoriali.

Ogni paziente con Malattia Rara viene preso in carico da un Presidio della Rete Regionale, quale punto di riferimento, ma può decidere di curarsi in regime di esenzione in qualunque Presidio della Rete Nazionale.

Per essere incluso nella rete, per ciascuna patologia, un Presidio deve avere strutture di supporto e specifica e documentata esperienza in attività diagnostica-terapeutica per quel tipo di malattia, con un volume di attività significativo. In prima istanza, i presidi della rete sono stati identificati dalle ASL che hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, per ogni malattia o gruppo di Malattie Rare, il nominativo del Medico specialista responsabile o referente del Centro, e saranno sottoposti a rigorosa verifica di qualità dei requisiti ogni 12 mesi.





Lo screening neonatale, in precedenza limitato a tre patologie, viene ampliato ad altre 38 patologie e, per ridurre i disagi e garantire un unico prelievo di sangue ai neonati, verrà svolto nella stessa struttura, all'interno della Regione, presso l'Università di Chieti-Pescara.

Lo screening neonatale rappresenta un importante strumento di prevenzione, gratuito ed obbligatorio. Nei primi giorni di vita, l’analisi di alcune gocce di sangue del neonato (prelevate dal tallone) può indirizzare al sospetto di rare patologie metaboliche in fase ancora asintomatica.