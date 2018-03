Ater Chieti, giro di poltrone in campagna elettorale: «piazzato uomo del Pd»

ABRUZZO. Consiglio regionale fermo per campagna elettorale, fino a dopo le elezioni politiche, ma giunta regionale che continua a lavorare.

Secondo l’esponente di Forza Italia, Mauro Febbo, però, la squadra di lavoro in questi giorni frenetici starebbe in realtà partorendo delibere «squisitamente politiche ed elettoralistiche», scegliendo uomini di apparato e noti al Partito Democratico.

E così sembra una «furbata» quella che si è consumata attraverso la delibera di giunta numero 37 del 24 gennaio con la quale viene indicato Camillo Di Giuseppe, uomo di partito vicino a Camillo D’Alessandro (che oggi punta alla Camera), già sindaco di Altino, ex presidente provinciale del Pd, ma anche commissario del partito a Vasto, nel 2011, quando scoppiarono guerre interne e polemiche. I suoi vice erano l’amico D’Alessandro e Giovanni Legnini.

Di Giuseppe è stato componente dell'ex Cda del Consorzio smaltimento rifiuti, oggi EcoLan.

Ora è lui il nuovo Commissario all'Ater di Chieti.

Dunque fuori Antonella Gabini, arrivata nel 2014, dopo l’ex direttore generale Domenico Recchione coinvolto in una maxi inchiesta e già condannato dal giudice del Lavoro (anche in appello) a risarcire l’ente versando quasi mezzo milione di euro. Sul piano penale ha patteggiato due anni di reclusione.

Al centro del processo, nato proprio da una denuncia del commissario Gabini subentrato alla guida dell'ente i rimborsi per cene e notti in ristoranti e hotel di Milano, Roma, San Benedetto del Tronto e Montesilvano con donne dell'Est, gli stipendi gonfiati (Recchione percepiva 324 mila euro lordi) e spropositati aumenti dei propri emolumenti, ottenuti sfruttando le vendite degli appartamenti dell’Ater.

Secondo i calcoli stilati dall’Ater, che si era costituita come parte civile, il solo Recchione, attraverso premi di produzione e aumenti di stipendio, avrebbe beneficiato, dal 2010 al 2014, di un indebito arricchimento complessivo che ammontava a 847mila euro.

Dopo tutto il lavoro svolto, comunque, a questo punto Gabini è fuori.

E Febbo non si frena: «la Giunta regionale ha messo in scena l’ennesimo pasticcio dalfosiano oltre a restaurare l’era del poltronificio con i soldi dei contribuenti abruzzesi. Una scelta scellerata poiché questo governo regionale manda via con molta leggerezza, è solo per motivi elettoralistici, un funzionario della Regione che in questi anni, con il suo duro e solitario lavoro, e rischiando in prima persona, non solo ha risanato economicamente l'ente ma soprattutto, ha ripristinato legalità, trasparenza e correttezza morale ed etiche in un ATER che è stata al centro di un ciclone giudiziario che ha disintegrato un sistema consolidato nel tempo di "affari" e "clientele" di ogni tipo».

Tra l’altro, il centrosinistra ha indicato solo il Commissario rinviando la nomina dei sub, garanzia dei territori e istituzioni. Come mai?

Febbo parla di «litigi interni con una maggioranza liquefatta che non riesce ancora a trovare la quadra e l'accordo giusto sui nominativi».

Oltre alla tempistica del provvedimento (piena campagna elettorale) Febbo contesta anche la mancanza di motivazioni rispetto ad una situazione di risanamento economico finanziario che la Gabini (funzionario regionale) stava portando avanti ma anche la mancanza di collegialità richiesta da Leggi regionali specifiche.

Il consigliere regionale chiede di ripristinare e ratificare immediatamente gli organi apicali dell’Ater prima di andare a invalidare tutte le decisioni che andrà ad assumere Camillo Di Giuseppe.

«L'auspicio è che il duro lavoro di risanamento portato avanti in questi anni non si fermi a causa di questa nomina squisitamente elettoralistica», continua Febbo. «Queste sveltine elettorali non otterranno il risultato sperato dal PD che uscirà sonoramente sconfitto da questa campagna elettorale, soprattutto nella nostra Città e in un territorio mortificato e penalizzato dal un presidente e da una Giunta compiacente che ha lavorato per creare i soliti figli e figliastri»