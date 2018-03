Atto aziendale Asl Pescara: ombre e critiche. Di Matteo all’attacco di Paolucci

ABRUZZO. «Profonde perplessità» e assoluta contrarietà per modalità e contenuti della delibera di giunta regionale che ha approvato, l’altro giorno, l’Atto aziendale di Pescara.

E non sono tutte rose e fiori.

L’assessore regione Donato Di Matteo in giunta non c’era (il suo impegno da ormai due anni è quello di essere assente a tutte le votazioni di delibere sanitarie).

Oggi critica fortemente l’operato dei suoi colleghi dell’esecutivo ed esce allo scoperto in un momento cruciale per lui e gli altri sulla linea di partenza di una velenosa fratricida campagna elettorale che sa di resa dei conti con gli interessi.

Il punto è che D’Alfonso e Paolucci approvando l’Atto aziendale, firmato dal manager Armando Mancini, non hanno potuto non sottolineare alcuni pareri negativi che sarebbero il fulcro di un groviglio sanitario nato con il piano di riordino Paolucci, poi in parte modificato sotto la spinta dei territori (per esempio Popoli e Penne) e che ha creato una serie di effetti collaterali e organizzativi.

Apparentemente un controsenso approvare un documento con rilievi negativi, in effetti dalla stessa delibera si evince che l'Atto è ancora soggetto a verifiche tecniche su congruità e fondatezza anche da parte della Agenzia Sanitaria.

Sembra quasi che la delibera non doveva essere scritta ma che il funzionario delegato spinto a farlo non ha potuto non evidenziare le pesanti doglianze dell'Atto aziendale.



Sulle scelte riguardanti i presidi ospedalieri di Penne e Popoli si ribadiscono le decisioni assunte dal comitato istituito e che fanno riferimento al D.L. 9 febbraio 2017 n. 8 “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016-17”, che hanno riguardato l’organizzazione del presidio di Popoli per la durata di tre anni, ulteriormente prorogati dalla finanziaria di quest’anno.

L’Asl aveva considerato queste decisioni del Legislatore Nazionale nella proposta di atto aziendale al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza nelle aree interne della provincia di Pescara.

La giunta ha però dato il suo parere negativo alle modifiche all’originale piano di riordino (modifiche che di fatto mantengono in vita più reparti e servizi negli ospedali periferici).

«A questo proposito», ha detto Di Matteo, «invito il Presidente D’Alfonso e l’assessore competente a recuperare una opportuna dose di buon senso al fine di salvaguardare l’ospedalità pubblica nelle aree interne della provincia di Pescara. Desta inoltre preoccupazione la scarsa considerazione dei servizi territoriali, che rischia di depauperare ulteriormente l’articolazione dell’offerta sanitaria dell’Asl di Pescara, la quale aveva individuato come strategici, i percorsi intesi al superamento della disomogeneità dei livelli assistenziali e a soddisfare la domanda di salute introducendo linee di integrazione e presa in carico diretta. Il trasferimento dell’offerta assistenziale sul territorio risponde alla necessità di un riequilibrio e di una razionalizzazione delle risorse, promuovendo anche una crescita nella responsabilizzazione e nel governo delle aree distrettuali».



Secondo Di Matteo, medico e da sempre conoscitore della materia, «il riequilibrio dell’offerta sanitaria in ambito territoriale è condizione necessaria per portare ad una desaturazione della ospedalità e del ricovero attraverso un sistema di cure diffuse e un contestuale rafforzamento soprattutto delle aree interne».

«Su questi argomenti», ha concluso Di Matteo, «annuncio la mia determinata battaglia, insieme a coloro che condividono con me il mio impegno, al fine di ottenere le doverose risposte per la salvaguardia della sanità pubblica nella provincia di Pescara e più in generale nella regione Abruzzo».

Nel frattempo l’assessore Paolucci promette nuovi sviluppi anche per l’ospedale di Ortona, ripetendo un modello inaugurato con l’ospedale di Atessa, oggetto di una delibera di giunta giudicata illegittima e priva dei requisiti necessari per la sua attuazione.

«E’ incredibile come Paolucci», attacca il solito Mauro Febbo (Fi), «in questo ultimo periodo, si sia trasformato in un ‘banditore’ e ‘mago’, poiché dovunque vada annuncia e promette cambiamenti alla programmazione sanitaria regionale da lui stesso proposta, approvata dal Commissario D’Alfonso con la DCA 79/2016 e validata dai Ministeri. Nello specifico – sottolinea Febbo – dopo la famosa DGR 488 inerente l’ospedale di Atessa, oggi è la volta di Ortona dove Paolucci, alla presenza dei probabili candidati alle prossime elezioni, “promuove” la Ginecologia Oncologica da UOSD a Unità Operativa Complessa, precisando che tutto avverrà con l’Atto aziendale della Asl di Chieti: atto non ancora approvato, ma addirittura alla terza stesura in seguito alle osservazioni dei dirigenti della regione».

Ma, poiché il numero delle UOC della Asl di Chieti, nel rispetto della DCA 79/2016 non può superare il numero di 55 bisognerebbe essere chiari e specifici ed indicare quale Uoc sarà trasferita e da quale presidio, cosa che non è stata fatta.

«Attendiamo dall’assessore Paolucci non annunci, ma l’atto aziendale modificato e approvato in Giunta regionale», ha concluso Febbo, «cosi da capire il suo modello di sanità nella provincia di Chieti».