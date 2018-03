Elezioni, Intersindacale blocca D’Alfonso: «non può lasciare la Regione»

ABRUZZO. Giorni di grandi manovre elettorali: politici in fermento per riuscire ad assicurare un posto nel listino. Ma nel centrodestra a centrosinistra abruzzese le difficoltà da superare sono ancora tante.

Difficoltà che si riflettono anche sull’ordinaria amministrazione di una Regione che, in teoria, ha ancora un Governo in piedi ma che comunque non riesce a portare avanti nemmeno un Consiglio regionale.

Rimandato, infatti, quello di ieri mentre la metà dei consiglieri regionali sta cercando di sciogliere la pratica elettorale. E non sono pochi quelli che dagli scranni del Consiglio regionale aspirano al ‘grande salto’.





Nel Pd oltre a D’Alfonso e la sua candidatura che dovrebbe essere blindata al Senato scalpita anche Camillo D’Alessandro che dovrebbe rientrare nella lista proporzionale alla Camera. Donato Di Matteo, invece, come già detto per ora è in stand by ma non è escluso che faccia la sua campagna elettorale contro il Pd per succhiare voti al ‘nemico’ presidente.

Anche l’assessore Dino Pepe potrebbe trovare il suo posto al solo nel collegio uninominale di Teramo della Camera. Con lui anche il consigliere regionale e portavoce del Pd Sandro Mariani. Rischia seriamente di restare a terra, invece, l’assessore al Sociale Marinella Sclocco: Liberi e Uguali punta tutto su candidati romani.

Per il centrodestra hanno dato la loro disponibilità i consiglieri regionali Gianni Chiodi, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri. Al momento l’unico ‘blindato’ sembra però essere il deputato uscente Fabrizio Di Stefano.





D’ALFONSO RESTI DOV’E’

Insomma il fermento c’è ed arrivano anche i primi appelli a non andare a Roma. Come quello dell’Intersindacale (medici ospedalieri, medici convenzionati, farmacisti ospedalieri, infermieri, psicologi, amministrativi aziendali), che ha appreso «con sorpresa» delle manovre elettorali e ha chiesto espressamente al presidente D’Alfonso di restare lì dove si trova ora perché sono ancora troppe le cose da fare.

«Noi vorremmo che in questo ultimo anno di Sua Presidenza», scrive Walter Palumbo in una lettera inviata a D’Alfonso due giorni fa, «tutti gli sforzi della classe politica e degli addetti ai lavori fossero indirizzati ad analizzare le tante criticità assistenziali esistenti trovando le soluzioni necessarie per permettere al nostro Servizio Sanitario di dare risposte pronte, efficienti ed efficaci ai bisogni di salute della popolazione abruzzese».





L’intersindacale fa notare che i livelli essenziali di assistenza, dopo otto anni di commissariamento, non raggiungono ancora il punteggio delle Regioni italiane benchmark di riferimento sanitario (fra cui la Regione Marche) che ci permetterebbero, insieme al pareggio di bilancio nel settore sanitario, di uscire dal Piano di rientro in cui ci troviamo.

Tra gli accordi presi con la Regione ma ancora non concretizzati l’Intersindacale inserisce la definitiva riorganizzazione della rete ospedaliera pubblica e privata, la “rivisitazione” della rete dell’Emergenza-Urgenza in funzione dei DEA di 2° livello.

Ma c’è anche la “rivisitazione” dei progetti informatici, specialmente quello costosissimo (50 milioni di euro), attualmente bloccato per contenziosi legali con l’obiettivo di realizzare il CUP regionale e quello per uniformare il sistema informatico dei Pronto Soccorso regionali che, appaltato, non viene utilizzato per ostacoli frapposti da parte di qualche operatore del settore.

«Con la Sua candidatura alle elezioni politiche», spiega Palumbo, «dovremo aspettare ancora per risolvere le tante criticità che attanagliano la Sanità abruzzese».