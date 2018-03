Acqua Gran Sasso, escamotage e lavori milionari per salvare i Laboratori

ABRUZZO. Le carte e la trasparenza fanno male se ci sono cose che non vanno. E di sorprese amare ne sono uscite in oltre un anno sullo scandalo dell’acqua del Gran Sasso e ancora ne usciranno.

Vuoi vedere che, allora, che è per questo che le istituzioni pubbliche stanno iniziando a negare le carte, violando le leggi?

E nel momento più delicato per scienziati, Laboratori ed enti coinvolti arriva la visita della più alta carica della Repubblica, Sergio Mattarella, a stringere mani e decantare l’eccellenza che compie 30 anni. Dunque lunedì è prevista una grande festa “purificatrice” senza proteste, vietate con motivazioni risibili e strumentali.

E tra le carte che si mantengono segrete c’è la consulenza del professor Roberto Guercio, il luminare a cui si ricorre ogni 10 anni affinchè proponga progetti soluzioni «definitive» per risolvere i gravi problemi di interferenza tra acquifero del Gran Sasso ed i Laboratori. Non sappiamo ancora perchè il suo progetto «definitivo» del 2004 non sia stato realizzato con gli 84 mln di euro gestiti da Balducci, in compenso però 14 anni dopo è stato nuovamente incaricato (tutt’altro che a sorpresa) dall’Infn per proporre nuovamente una soluzione definitiva all’emergenza che nel frattempo era stata dimenticata per 10 anni.

Lo studio consegnato due mesi fa dal professor Guercio è stato consegnato prima al vice presidente Giovanni Lolli e poi ai Laboratori che l’hanno incaricato. Pare che sia stato fatto vedere per pochi minuti anche a qualche sindaco ma non lasciato in copia.

Top secret.

Eppure dovrebbe essere la carta vincente per tutti: “ecco la soluzione che aspettavamo e così tutto si risolverà”.

Invece, nessun annuncio ufficiale. Solo silenzio che poi è stato il filo conduttore di tutta questa emergenza strana.

SUPERFICIALI E LIBERATORIE

La Regione Abruzzo, su suggerimento di Guercio, avrebbe deciso che le acque del traforo del Gran Sasso, sia quelle captate in autostrada che quelle nei Laboratori, sarebbero da inquadrare come acque superficiali e non piu' sotterranee. Un semplice cambio di intestazione, di nome sui documenti e niente di concreto fin qui.

Perchè?

Come primo effetto non sarebbe più possibile immettere l’acqua captata nell’acquedotto senza una serie di attività preliminari come la caratterizzazione e anche potabilizzazione. E per fare questo ovviamente ci vorranno anni e centinaia di milioni di euro per lavori e costruzione di impianti anche di ultrafiltrazione.

I parametri di legge diventeranno più stringenti ma non si capisce come si intenda procedere concretamente. Si faranno prima tutti i lavori e poi si farà la nuova classificazione, oppure il contrario nel qual caso vi sarà nuovamente una emergenza perchè l’acqua non potrà più essere emunta.

Il primo risultato raggiunto allora sarebbe: abbiamo la migliore acqua possibile e una delle sorgenti più preziose ma dobbiamo spenderci milioni e bere quell’acqua solo dopo averla trattata.

SPOSTAMENTO DELLE CAPTAZIONI

Lo studio Guercio avrebbe poi previsto, come già anticipato da Lolli, (magari su suggerimento di Guecio) lo spostamento delle captazioni nei pressi dell’ingresso delle gallerie e degli sbarramenti non più, dunque, dentro la montagna ed i Laboratori.

Significa creare opere, cioè tubi, che spostano il punto dove prendere l’acqua “superficiale” e renderla immune da eventuali effetti nefasti dei Laboratori.

Parte di questi lavori sarebbero poi effettuati da Strada Dei Parchi (non si sa se a proprie spese oppure con altri finanziamenti pubblici).

Nello specifico si sarebbe proposto di cambiare il tubo in cemento che trasporta l'acqua captata dentro le gallerie autostradali con uno in acciaio inox, cosa peraltro in parte già prevista originariamente da Balducci.

L’altra grande novità spifferata da Guercio sarebbe quella di mettere a scarico per sempre l’acqua dei Laboratori e non berla più con la conseguenza di aver rimosso ogni possibile contaminazione da esperimento scientifico ma anche creato la necessità di un nuovo impianto di trattamento delle acque prima di riversarle nel fiume.

In questo modo i Laboratori si sarebbero liberati di una serie di lacci e lacciuoli normativi che li vincolavano (meglio dire li avrebbero vincolati) poichè la legge dice che le captazioni devono essere ad almeno 200 metri da sostanze pericolose e attività a rischio.

In questo caso le captazioni sono dentro le attività a rischio da 30 anni.

Gli esperimenti scientifici così potrebbero continuare più liberamente. Certo, si dovranno regolarizzare molte altre posizioni che ad oggi risultano ancora scoperte e vulnerabili, e che riguardano per esempio i piani di sicurezza che dovrebbero essere obbligatori ma non così sotto il Gran Sasso...

Idee pure approvate -non si sa in che forma- dal tavolo tecnico con alcuni distinguo da parte della Asl di Teramo che avrebbe chiesto nuovamente un intervento dell’Istituto Superiore di Sanità.

Se davvero tutto questo dovesse essere confermato probabilmente si potrà dire di aver risolto gran parte dei problemi ma non certo di aver salvato e valorizzato l’acquifero più importante della Regione.

In questo scenario di ombre e silenzi e nel momento in cui si prendono decisioni capitali e decisive per i prossimi decenni si può capire quanto valga il tema della trasparenza.

SCIENZIATI "NEGAZIONISTI"

Solo pochi giorni fa la Mobilitazione per l’acqua ha rinnovato il proprio appello alla trasparenza e alla pubblicazione di tutti gli atti sui siti web istituzionali.

Invece i Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso e diversi altri enti se la sono presa con comodo o hanno addirittura negato le carte ostacolando e ritardando questa imponente operazione verità che avrebbero dovuto fare le istituzioni pubbliche coscienziose.

Le carte richieste e non fornite riguardano il rischio sismico (i laboratori sono dentro una faglia), i piani di sicurezza Sox, gli altri citati e non forniti dai ministeri.

Ai comuni di Isola del Gran Sasso e di L'Aquila nonché al Parco del Gran Sasso, sono stati chiesti documenti sulla Valutazione di Incidenza Ambientale per una serie di esperimenti in corso, la microzonazione sismica dei laboratori (richiesta avanzata solo ai due comuni); i permessi/nulla osta/autorizzazioni di carattere edilizio per una serie di manufatti connessi agli esperimenti (ci sono strutture di più piani).

E poi ci sono i documenti che dovrebbero essere forniti dai Vigili del Fuoco ma anche in questo caso è stato riscontrato un certo ostruzionismo, come ha raccontato Augusto De Sanctis.

E’ stato richiesto e non fornito il Rapporto di Sicurezza, uno dei due documenti centrali per la gestione di un Impianto a Rischio di Incidente Rilevante. L'altro, il Piano di Emergenza Esterno, come sappiamo, era stato varato come provvisorio nel 2008 ed è scaduto nel 2011 (doveva essere aggiornato per legge ogni 3 anni).

Ma lunedì c’è Mattarella e sarà grande festa….

a.b.