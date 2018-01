Marketing turistico. Mistral Air, se va bene sarà “invasione” di postini-turisti

ABRUZZO. Un contratto molto aleatorio, senza indicazioni precise o stime dettagliate: è quello stipulato tra Regione Abruzzo e Mistal Air che nei mesi scorsi si è aggiudicata il bando da 1,6 milioni di euro per i servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di advertising finalizzata a promo-commercializzare del brand Abruzzo.

L’altro vincitore è Ryanair nel cui contratto è stato specificato, numero per numero, dettaglio per dettaglio (con tanto di stime precise e date di riferimento), tutto quello che viene offerto alla Regione in cambio di 5,6 milioni di euro in 5 anni.

Un elemento è fondamentale quando si paga la pubblicità: la misurabilità della visibilità (quante persone riceveranno il messaggio) sulla base del quale si dovrebbe poi fare il peso. Un pò come le patate al mercato che costano un tot al chilo.

Il contratto con la Mistal, compagnia aerea fondata da Bud Spencer e dal 2005 in mano a Poste Italiane (azionista unico), in realtà è molto meno preciso. Meno preciso del “gemello diverso” Ryanair che pure fa riferimento allo stesso bando.

Così andremo al mercato e spenderemo un tot ma non sapremo quante patate ci metteranno nel sacchetto.

In più bisogna considerare che non parliamo di pubblicità qualsiasi ma di un particolare tipo di marketing turistico. Una cosa è pagare per affiggere manifesti con il messaggio "venite in Abruzzo", altra cosa è dare soldi pubblici ad aziende private che guadagneranno grazie a quella stessa pubblicità perchè verranno venduti più biglietti aerei della compagnia beneficiaria.

Dettagli precisi, sul contratto pubblicato sul sito internet della Regione, non ce ne sono.

E a dirla tutta quel documento allegato che dovrebbe fornire «la completa descrizione del servizio» sembra più una bozza di massima che un contratto che ufficializza un accordo tra un privato e un ente pubblico.

L’unico dato certo è che il marchio Abruzzo, tramite il servizio intranet di Poste Italiane, sarà pubblicizzato a tutti i dipendenti del gruppo Poste (140 mila unità) attraverso rete intranet aziendale. Una sorta di “consiglio aziendale” che arriverà certamente a quella specifica platea precisamente quantificata.

Insomma se l’operazione dovesse andare in porto l’Abruzzo è pronta all’invasione di dipendenti pubblici e postini.

Per il resto, l’accordo parla di 13 azioni mirate da ripetersi e la presentazione è per tutte una sequela di «possibilità di», «disponibilità a».

Sul sito internet della compagnia di volo (che registra, secondo la società, 250 mila visite ogni 6 mesi) Mistral si è detta disponibile a inserire «su base continuativa» banner che reclamizzino la Regione Abruzzo e «campagne mirate».

Un granello se messo a confronto con la potenza di fuoco del sito di Ryanair che macina milioni di utenti al mese. Per avere una idea: il sito Mistral Air sviluppa in sei mesi il traffico che PrimaDaNoi.it raggiunge in circa 20 giorni se si considerano le "visite uniche"…

La spesa da 1,6 mln di euro prevede anche altro come messaggi pubblicitari a bordo: «due tre volte l’anno sarà distribuito materiale promo pubblicitario per promuovere la destinazione Abruzzo».

Nelle tasche dei sedili «di tutti i voli» e per due- tre volte l’anno «in periodi da concordare» saranno distribuite riviste locali per promuovere la nostra regione.

Ma indicazioni specifiche sulla quantità di persone che vedranno i messaggi non ce ne sono.





E’ stata poi offerta la possibilità di stampare il logo della Regione Abruzzo sui telini poggiatesta dei sedili (quanti e per quanto tempo?) e mettere adesivi sulle cappelliere (quanti e per quanto tempo?).

Altra idea: possibilità di distribuire in volo ai passeggeri «in periodi da concordare, anche due-tre volte l’anno» campioni di snack, dolci o salati, prodotti in Abruzzo.





C’è anche la possibilità di personalizzare la livrea degli aerei sugli aerei impiegati sulle direttrici da e per Pescara con adesivi reclamizzanti la Regione Abruzzo.

Altra idea: possibilità di battezzare uno degli aeromobili della flotta con il nome di una località abruzzese. Quale? Per quanto tempo? Con quale nome?

Tutta da definire sembra anche la possibilità di sviluppo di convenzioni (trattamenti tariffari di maggior favore) destinate ad enti pubblici e associazioni di categorie industriali locali o la promozione «due-tre volte l’anno» presso i tour operator clienti di Mistral Air e in generale presso il trade per incentivare il flusso turistico.

Sembra di leggere più un ventaglio di proposte che azioni specifiche contrattualizzate.

Poi ancora direct marketing utilizzando le liste clienti di Mistral Air (quanti sono?).

Infine per restare in tema Poste Italiane, negli uffici postali è prevista una attività di promozione dei nuovi voli.

I VOLI

Nel 2015 la compagnia ha trasportato 800 mila passeggeri e 16.500 tonnellate di cargo.

La società ha una flotta commerciale di 8 aeromobili: 2 Atr cargo, 4 Atr passeggeri, 1 Boeing cargo-passeggeri e 1 Boeing passeggeri. Nella stagione estiva ha a disposizione altri aeromobili in locazione.

Con la Regione Abruzzo la Mistral Air si è impegnata a servire fino al 2022 i tre mercati obbligatori di Cagliari (periodi marzo-ottobre e giugno settembre), Catania (marzo-ottobre) e Palermo (giugno-ottobre ai quali aggiungere la rotta stagionale di Olbia (giugno- settembre).

Per tutte queste rotte la Mistal Air prevede di movimentare quasi 194 mila passeggeri dall’aprile 2017 alla primavera del 2022 (quasi 40 mila passeggeri l’anno).