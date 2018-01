Salasso pedaggi A24-A25, ora la priorità è «sanare le anomalie» (del 2001)

ABRUZZO. Tutto come da copione: proteste, iniziative, dichiarazioni sdegnate. Tutti colti di sorpresa per i rincari frutto di pasticci stratificati in anni di regali e concessioni facili e per nulla rischiose. Oggi tutti protestano più per non perdere consensi in campagna elettorale che per risolvere il problema che in fatti non si risolverà a breve e in maniera indolore.

I rincari di oggi, come quelli degli anni scorsi, sono semplicemente frutto di un contratto di concessione stipulato nel 2001 che ha regalato strade pubbliche ai privati con guadagni certi e privi di rischi. L’impennata del 12,89% è invece frutto di un blocco degli aumenti che il ministero ha fatto negli anni scorsi ma giudicato illegittimo da Tar e Consiglio di Stato.

In pratica anche secondo i giudici il contratto di concessione deve essere rispettato.





Allora tutto ritorna a “bomba”, cioè all’anno domini 2001 quando venne stipulato un bando molto controverso e di conseguenza un contratto che prevedeva aumenti annuali.

Il peccato originale è quello e da lì discende tutto. Oggi lo ha confermato anche il presidente Luciano D’Alfonso che parla di «anomalie da sanare» e lo fa cercando di scuotere persino l’Europa e provando ad ottenere ancora una volta un risultato difficilmente pronosticabile.

«Sono aumenti insopportabili che rischiano di produrre un vertiginoso calo dell'utenza e una conseguente riduzione degli investimenti nella sicurezza strutturale dell'autostrada», ha detto D'Alfonso, spiegando di aver inviato un atto di "significazione" ai vertici dell'Autorità nazionale di Regolazione dei trasporti e ai commissari europei per la concorrenza (Margrethe Vestager), per i trasporti (Violeta Bulc) e per la politica regionale (Corina Cretu). La lettera è stata poi inviata anche al Ministro dei Trasporti Graziano Del Rio e al presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni con l'obiettivo di aprire una istruttoria amministrativa e legislativa sul tema.

«Questi aumenti - ha proseguito D'Alfonso - rappresentano una anomalia che deve essere curata immediatamente. Gli incrementi non devono superare il 2%, superata questa soglia, anche da un punto di vista giuridico, si rischia la riduzione degli utenti e di conseguenza ci saranno meno introiti che metteranno a repentaglio la qualità e la quantità degli interventi manutentivi».





Già perchè uno dei tanti rischi degli aumenti “pazzi” potrebbe essere persino il tracollo dei conti della stessa concessionaria, Strada dei Parchi, della famiglia Toto.

Ed è calzante il paragone del presidente della giunta: «E’ come se una edicola iniziasse a vendere i quotidiani a 20 euro - ha osservato il presidente Luciano D'Alfonso - questa scelta, inevitabilmente, produrrà la chiusura dell'edicola e l'azzeramento della lettura dei giornali. La soglia massima del 2%, a mio giudizio, doveva essere prevista già nel contratto del 2001 per le autostrade abruzzesi - incalza ancora D'Alfonso - e questa non scelta la considero superficiale da parte di chi ha redatto il bando di gara. In ragione della gravità e dell'impatto negativo che questo meccanismo genera - ha aggiunto - dobbiamo lavorare con urgenza per fare in modo che il pedaggio annuale necessario alla copertura delle spese di personale, di investimento e manutentive, trovi una rivisitazione contrattuale a garanzia degli utenti anche attraverso un intervento del corpus normativo europeo e nazionale»

A tal proposito il presidente Luciano D'Alfonso ha previsto l'apertura di due dossier e un'azione distinta e differenziata con quella promossa dalla Regione Lazio al fine di raggiungere lo stesso l'obiettivo.







A Delrio giungerà anche una lettera dei parlamentari pentastellati abruzzesi per chiedere un intervento urgente.

Gianluca Vacca ha spiegato che «solo in Italia possono accadere queste cose, con un privato che fa profitti e riceve tanti soldi dallo Stato mentre i cittadini sono costretti a pagare più volte un'opera pubblica: prima quando è stata costruita, poi con i finanziamenti che il concessionario ha ricevuto dallo Stato sotto varie forme (350 milioni con gli ultimi provvedimenti, 100 milioni come sospensione dei pagamenti dei canoni e 250 di finanziamento per i lavori di messa in sicurezza) e infine con i pedaggi che, dal 2009 all'anno scorso, erano già aumentati di quasi il 44%. Ricordiamoci inoltre che il gruppo Toto guadagna sulle autostrade grazie anche all'altissima percentuale di lavori affidati in house, cioè a imprese del proprio gruppo, anche a seguito dell'emendamento approvato nell'ultima legge di Bilancio che aumenta la percentuale di lavori affidabili senza gara solo per i concessionari autostradali. Un bel regalino di Natale alle lobby, l'ennesimo da parte di una maggioranza sempre attenta alle esigenze dei potenti e distratta nei confronti degli interessi dei cittadini».

Inoltre i contratti di concessione sono coperti da un anomalo segreto di Stato non essendo pubblici.

Inoltre incombono i progetti miliardari per “raddrizzare” le autostrade abruzzesi i cui costi pure graverebbero sulle casse pubbliche e riversati sui pedaggi.

Tra le iniziative politiche anche il picchetto di Fratelli d’Italia all’ingresso dell’autostrada A24, presso il casello di L’Aquila Ovest, con striscioni fumogeni, bandiere e cori. Avviata anche una petizione on line.



Per Gianni Melilla: «Il Governo deve decidere con la società di gestione dell'Autostrada dei Parchi che collega l'Abruzzo al Lazio una revoca di ogni aumento dei pedaggi autostradali per il 2018. Negli ultimi 15 anni i pedaggi delle A24 e A25 sono aumentati di oltre il 200%. E' un fatto intollerabile a fronte di una inflazione annua di poco superiore mediamente all'1%. Nel 2017 l'inflazione in Italia è stata dell'1,3% e dunque non è giustificabile un aumento esorbitante ( di dieci volte rispetto all’inflazione )come quello accordato alla società di gestione delle autostrade che collegano Abruzzo e Lazio».





Non si contano le dichiarazioni e le prese di posizione e di intenti, tutti dello stesso tenore.

Ora sono tutti pronti a sfruttare gli eventi mentre nessuno dal 2001 ha mai avuto voglia di farsi domande, vedere carte e contratti, o adoperarsi per evitare queste degenerazioni del sistema.