Guardie mediche. La Regione ai medici: «ora restituite le indennità degli ultimi 10 anni»

ABRUZZO. Per i sindacati più rappresentativi dei medici aver «ripristinato i livelli retributivi» è una grande vittoria.

La Regione ha sospeso a luglio l’indennità di rischio stipulata da un accordo con il Governo Regionale del 2006 per i medici di continuità di 4 euro aggiuntive l’ora e chiesto indietro quanto incassato da allora.

I medici delle guardie mediche, circa 400, sono così costretti a sborsare cifre anche ingenti.

Al mese è stata tagliata una cifra di circa 400-500 euro e dal 2018 nuovamente aggiunta come pagamento di altre mansioni che nulla hanno a che fare con quell’indennità che ha creato un «ingente danno erariale».

Dal 1 febbraio 2018 (e solo per sei mesi) saranno pagate proprio 4 euro l’ora tutte le attività ambulatoriali che peraltro non sono state mai pagate perché non erano stati stipulati i relativi accordi aziendali in merito.

Dopo luglio molti medici hanno iniziato una azione ritorsiva, oltre lo sciopero, non svolgendo più le attività ambulatoriali non pagate. Di conseguenza molti ambulatori sono stati chiusi e servizi tagliati all’utenza.







Con l’accordo di pochi giorni fa i 4 euro “ballerini” ritornano in busta paga e si riaprono gli ambulatori, una vittoria per l’assessore Silvio Paolucci, meno per sindacati e medici che devono affrontare una guerra con un esercito per nulla unito se è vero che decine di medici hanno iniziato percorsi giudiziari per conto proprio.

Una azione giudiziaria che metterà la parola fine sulla restituzione di cifre che sfiorano anche i 60mila euro a testa. Ma questo non avverrà prima di 5-8 anni per avere la parola definitiva.

In un comunicato di fine anno che risentiva dell’euforia eccessiva delle feste, i sindacati FIMMG, SMI e SNAMI avevano ricalcato e rimaneggiato un comunicato dell’assessore Silvio Paolucci per sparare la notizia dell’accordo raggiunto con le nuove mansioni che faranno diventare le guardie mediche succursale dei pronto soccorso, con tanti complimenti all’assessore, così bravo e comprensivo, senza mai accennare al problema della fastidiosa e dubbia richiesta retroattiva mai risolta.

Un comunicato troppo politico e poco sindacale che ha creato molto malumore all’interno degli stessi sindacati e fatto infuriare chi mentre leggeva la notizia del “suo” sindacato, dall’altra, leggeva la lettera fresca della Asl che gli intimava il pagamento.

Su questa vicenda spinosa nessun accenno dei sindacati, lasciando credere ai più -forse per la poca perizia nella comunicazione- che proprio la richiesta di restituzione delle indannità pregresse fosse storia risolta con un accordo ed una stretta di mano.

RESTITUZIONE… IN COMODE RATE

Nulla di tutto questo. Così, mentre in qualche modo Paolucci tenta di lusingare i sindacati con il pagamento per nuovi servizi, lo stesso Paolucci firma la lettera che obbliga i manager a richiedere le somme.

La vicenda è molto spinosa e articolata e potrebbe deflagrare come una bomba nel campo già devastato della sanità.

L’indennità oraria di circa 4 euro secondo la corte dei Conti sarebbe stata illegittimamente erogata dal 2007 ma tutto è stabilito in una delibera di giunta regionale. Dunque di certo i medici sono in buona fede ed hanno incassato la somma legittimamente, in conseguenza di un atto pubblico mai annullato dal Tar.

Una bella grana che ricade sui medici ma non su chi ha combinato questo pasticcio burocratico-amministrativo.

Nelle buste di augurio che stanno piovendo da metà dicembre e che continuano ad arrivare ai 400 medici ci sono indicate anche le modalità di pagamento: 24 rate se il debito è tra i 5.000 ed i 10.000 euro, 36 rate se da 10mila a 50 mila e 48 rate se superano i 50 mila euro.

Un salasso odioso perchè si tratta di somme rilevanti che vengono richieste all’improvviso e con i presupposti che abbiamo detto e che impattano con la vita privata degli stessi medici.

Come se all’improvviso il vostro datore di lavoro vi chiedesse indietro soldi dello stipendio perchè lui ha sbagliato i conti. O come se l’Inps chiedesse indietro somme ai pensionati perchè ha pasticciato (e pure questo è successo…).

Un garbuglio che è stato portato all’attenzione del Parlamento senza esito: le iniziative degli onorevoli abruzzesi Maria Amato (Pd) e Gianni Melilla (Liberi uguali) non hanno destato interesse per l’approvazione di uno dei tanti emendamenti “risolutori” .





SINDACATI SODDISFATTI CONTINUANO LA BATTAGLIA

Silvio Basile, presidente regionale del sindacato SMI, spiega che la sua organizzazione si è attivata da subito con una serie di azioni su più tavoli avviando diverse proteste.

Poi ad ottobre quando si è capito che la Regione non sarebbe tornata indietro e le altre iniziative neutralizzate sono partite le diffide alla Regione e le minacce di azioni giudiziarie.

A questo punto per mitigare gli effetti nefasti della decisione i sindacati hanno pensato di risolvere il problema della penalizzazione economica con il pagamento delle attività ambulatoriali mai pagate.

«L'obiettivo di ottenere un ripristino dei livelli retributivi», ha spiegato Basile, « è stato ritenuto prioritario, si sapeva che quella intesa non era anche una intesa sul pregresso e che per questo aspetto dovranno pronunciarsi i giudici. A qualcuno l'intesa non piace? Puo essere ma noi riteniamo di aver agito nell'interesse dei medici e con il loro consenso».

Per quanto riguarda la restituzione delle indannità «appena riaprirà il Parlamento torneremo alla carica per una iniziativa legislativa. L’11 gennaio il nostro segretario nazionale incontrerà i segretari nazionali porre la questione dinanzi alla Sisac (la struttura deputata alla stipula degli accordi nazionali) e porrà il problema davanti alla conferenza Stato Regioni. Le Regioni sono le istituzioni che maggiormente vogliono gli accordi locali, regionali e aziendali, e vogliono destinare risorse crescenti a questa parte dello stipendio. Ora se le intese che stipulano a livello locale con le ooss poi possono essere messe in discussione da altre istituzioni, si apre un problema colossale che riguarda tutte le Regioni e anche altri professionisti convenzionali (i medici di famiglia i pediatri di libera scelta, i medici dell'emergenza sanitaria, gli specialisti ambulatoriale) e che rischia di far esplodere il sistema. Una soluzione è urgente e necessaria».

Basile si dice convinto che i medici non dovranno mai restituire alcunchè ma per averne conferma bisognerà attendere le prime pronunce.

«Se qualcuno ha commesso un errore», aggiunge, «i soldi fateveli restituire da chi ha sbagliato. Con l'accordo del 2005 non abbiamo aumentato l'onorario professionale ma riconosciuto ai medici una indennità di rischio legato alla tipologia di attività svolta la stessa Corte dei Conti ad istruttoria conclusa non potrà che prenderne atto .In questo modo avrebbe dovuto rispondere regione Abruzzo alla richiesta di chiarimenti ,non lo ha fatto aprendo un conflitto con i medici. Perchè non lo abbia fatto non ho risposte certe. Sino ad ora nessun medico ha dovuto restituire un euro sul pregresso, il nostro legale dice che bisogna attendere che la Asl compia un passo concreto in tale direzione per attivare una azione legale».

Le Asl quel passo lo hanno già compiuto con l’invio del plico contenente le delibere di luglio e settembre, i termini per il recupero del credito ed il modulo che ogni medico dovrà compilare ed allegare per dichiarare quanto deve restituire.

La storia non finisce qui e di sicuro qualcuno si farà molto male.

Chi? Forse lo sapremo tra 10 anni a cause estinte.