Asl L’Aquila, ancora tagli disperati ai servizi per risparmiare

A rasserenare gli animi ci pensa il manager della Asl, Rinaldo Tordera, che in una stringatissima nota dell’ufficio stampa smentisce «categoricamente la notizia» che definisce «completamente priva di fondamento e lo ribadisco con forza».

Ma da dove era spuntata fuori la notizia?

Da una delibera del direttore generale… Rinaldo Tordera che non si premura di spiegare nel dettaglio.

Sì proprio lui che firma una delibera che stabilisce i tagli e poi bolla come false le notizie. Ma ormai in Abruzzo specie sulla sanità siamo abituati a figure istituzionali che sui giornali raccontano una storia che è spesso opposta alle carte che firmano.

Nella delibera numero 2159 del 30 novembre scorso, di oltre 170 pagine, il manager elencava una serie di misure necessarie per far quadrare i conti. Una proposta, sì, ma che avrebbe ben pochi margini di manovra, stando alla sua analisi.

E il penultimo punto elencato era proprio quello che oggi il direttore generale smentisce «categoricamente»: «chiusura del punto nascita di Sulmona».

Secondo quanto si legge nella delibera «gli sforzi gestionali non possono volere da soli al ripiano o alla riduzione del disavanzo che hanno già pesantemente condizionato gli ultimi esercizi finanziari».

Da qui la lista delle cose da fare per raggiungere l’obiettivo: «la riduzione da h24 ad h12 dei servizi dei punti di primo intervento nelle sedi di Piscina e Tagliacozzo, la chiusura degli ospedali di comunità, la centralizzazione nell' ospedale di Avezzano delle attività di laboratorio analisi per l'area Marsica (lasciando i punti di prelievo soltanto a Pescina e Tagliacozzo). E poi ancora centralizzare all'ospedale di Sulmona le attività di laboratorio analisi dell'aria Peligna (lasciando il solo punto di prelievo a Castel di Sangro) e la chiusura della Rems di Barete aperta in via provvisoria».

Nella lista, come detto, anche la chiusura del punto nascita di Sulmona.

Secondo l'analisi presentata nel documento questa configurazione organizzativa «di forte impatto» consentirebbe il conseguimento «di un obiettivo strategico imperniato sulla realizzazione delle risorse umane e l'eliminazione dei costi di esercizio (canoni locativi, utenze e servizi complementari)» di quelle strutture che andrebbero chiuse.

Si calcola anche che per quanto riguarda le risorse umane ci sarebbe un recupero di 93 unità con un risparmio ipotizzabile intorno ai 2,8 milioni di euro.

Ma perché oggi Tordera smentisce se stesso?

Di certo quel documento non è segreto né è mai stato rettificato. E’ regolarmente on line sull’albo pretorio dell’Asl dal 18 dicembre scorso e lo rimarrà fino al primo giorno del nuovo anno.

Che valore ha, a questo punto, dopo la smentita di Tordera? (che però non nomina gli altri provvedimenti).

«Perché», domanda Antonella Di Nino, sindaco di Pratola Peligna, «se è vero che lo stesso manager ha più volte avuto modo di chiarire che le "scelte" sono della politica, si approva un simile piano, seppur nelle forme di proposta? O forse certa politica gioca il gioco delle tre carte? Ma possiamo sempre stare in battaglia per difendere ciò che abbiamo o contro ciò che di dannoso ci impongono e mai per ottenere qualcosa di più? Ma non ci sfiniranno, di forza ne abbiamo tanta

Sul provvedimento di centralizzazione all’ospedale di Sulmona delle attività di laboratorio analisi per l'Area Peligna, con persistenza del solo punto di prelievo a Castel di Sangro la Di Nino spiega che questo vorrebbe dire

che a Pratola potrebbe venir meno la possibilità di fare prelievi il martedì ed il venerdì al distretto sanitario. «Ed il tutto per non avere alcun risparmio», chiude il sindaco.

