Rifiuti, entro il 2022 raccolta differenziata al 70%

ABRUZZO. Il nuovo Piano Rifiuti Regionale prevede azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo ed intende promuovere ogni sforzo organizzativo verso 'rifiuti zero' e diffondere una maggiore consapevolezza degli utenti sul concetto 'rifiuto = risorsa'.

Lo ha confermato ieri il sottosegretario d'Abruzzo Mario Mazzocca che ha indetto, insieme ad EcoLan spa, una conferenza stampa allo scopo di illustrare le attività relative alla gestione dei rifiuti e servizi ambientali, gli obiettivi che si intendono conseguire e i traguardi già raggiunti come il finanziamento dell’impianto pubblico.

Mazzocca ha fornito i dettagli inerenti la recente approvazione in Consiglio Regionale del disegno di legge dopo quattro mesi dall’approvazione della DGR 440 dell’11/08/2017 e a più di 10 anni dall'approvazione del precedente Piano, al termine di un’ampia attività di incontri con i portatori di interessi generali articolata mediante il lavoro di sei tavoli di consultazione e una trentina di assemblee pubbliche.

Una parte consistente di queste azioni è già in fase attuativa, tramite la realizzazione di oltre 200 impianti pubblici (Centri del Riciclo, Piattaforme Ecologiche, Centri del Riuso, ecc.) con un investimento complessivo in corso da parte della Regione Abruzzo di oltre 30 milioni di euro.

«A tale mole di investimenti, sconosciuta in passato», ha spiegato Mazzocca, «vanno aggiunti gli impegni fortemente sollecitati da Regione Abruzzo ed assunti dal Governo centrale sia per le bonifiche delle discariche e sia per l’implementazione del sistema impiantistico pubblico gestito dai soggetti preposti come EcoLan. Solo quest’ultimo, grazie all’impegno profuso negli ultimi anni, è riuscito a concretizzare un complessivo investimento di circa 12 milioni di euro».





USCIRE DALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE

Una delle importanti conseguenze dell’approvazione della nuova legge sarà far uscire la Regione dalla procedura d'infrazione UE 2015/2165, per mancato adeguamento del Piano Regionale Gestione Rifiuti, eredità della precedente amministrazione (il termine era quello del 31.12.2013), prima che vengano comminate le sanzioni.

L'adeguamento del Piano prevede una gestione del ciclo dei rifiuti rispettosa delle direttive europee e finalizzato al conseguimento dei seguenti prioritari obiettivi: nessun impianto d’incenerimento dei rifiuti; prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; massimizzazione delle attività di riciclo; minimizzazione degli smaltimenti finali in discarica; completamento ed efficientamento della rete impiantistica di trattamento/recupero dei rifiuti con la previsione anche di nuovi impianti di compostaggio o digestione anaerobica e rafforzamento della rete regionale del riciclo (es. piattaforme per imballaggi, centri di raccolta e centri del riuso).

Il Piano aggiorna il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti e il Piano regionale delle bonifiche dei siti contaminati. Il documento, inoltre, sottolinea l'importanza di una puntuale e attenta progettazione e diffusione delle raccolte differenziate ad alta efficienza (sistemi domiciliari 'porta a porta'), che consentano di intercettare frazioni di rifiuti (es. frazione organica, carta, cartone, plastica, vetro, alluminio e legno) a basso grado di impurità da inviare al riciclo. Viene fissato un obiettivo di raccolta differenziata al 2022 del 70%. Il Piano inoltre prevede al 2022 una produzione pro-capite regionale di rifiuto indifferenziato residuo inferiore ai 130 kg/ab/a, dato che consentirà anche all’Abruzzo di giungere a quella data alla agognata completa autosufficienza impiantistico-gestionale.

Allegato: Schede riepilogative dei finanziamenti regionali in corso di attuazione.

Ripartizione finanziamenti PAR FSC - rifiuti linea IV.1.2 x provincia

linea IV.1.2 AQ CH PE TE A1 6.429.923,45 4.105.144,47 3.904.050,66 5.867.032,23 fas -regione 2.335.423,27 2.277.463,30 1.603.379,02 2.035.993,66 cof-beneficiari 4.094.500,18 1.827.681,17 2.300.671,64 3.831.038,57 A2 - 933.068,28 181.704,05 331.718,31 fas -regione 453.945,77 109.022,43 198.088,30 cof-beneficiari 479.122,51 72.681,62 133.630,01 A3 259.367,40 301.394,07 320.779,11 179.372,00 fas -regione 158.342,80 181.046,64 186.695,57 106.799,92 cof-beneficiari 101.024,60 120.347,43 134.083,54 72.572,08 2B 4.173.261,90 6.084.373,90 - 1.371.914,00 fas -regione 2.734.927,74 2.532.251,27 - 857.450,90 cof-beneficiari 1.438.334,16 3.552.122,70 - 514.563,10 2C 190.000,00 3.765.040,38 - - fas -regione 190.000,00 3.765.040,38 - - cof-beneficiari - - - totale regione 11.052.552,75 15.189.021,10 4.406.533,82 7.750.036,54

Riepilogo Provincia di CHIETI IV 1.2. A1 rd 4.105.144,47 A2 ex 52 933.068,28 di cui a Ecolan € 435.860,74 A3 rd compost 301.394,07 2B -impianti 6.084.373,90 di cui a Ecolan € 1.532.251,27 di cui a Civeta € 1.000.000,00 2C -bonifiche 3.765.040,38 totale quota regione 15.189.021,10





Scheda 2

PIATTAFORME ECOLOGICHE

Soggetto Beneficiario Piattaforma ecologica FSC (€) Cofinanziamento (€) Costo progetto (€) Aciam Spa Ripa Seminario

Località Aielli 200.000,00 85.714,28 285.714,28 Alanno Sant'Egidio 189.303,00 81.129,85 270.432,85 Ambiente Spa Passo Cordone

Località Loreto Aprutino 400.000,00 171.428,57 571.428,57 Cirsu Spa Casette di Grasciano

Località Notaresco 200.000,00 85.714,28 285.714,28 Civeta Valle Cena

Località Cupello 300.000,00 128.571,42 428.571,42 Ecolan Spa Cerratina

Località Lanciano 200.000,00 85.714,28 285.714,28 Mo.Te. Spa Zona Industriale

Località Teramo 1.790.000,00 638.571,42 2.428.571,42 U. C. Val Vibrata Fondovalle Salinello

Località Sant’Omero 350.000,00 150.000,00 500.000,00 totale 3.629.303,00 1.426.844,10 5.056.147,10 Riepilogo Provincia di CHIETI 2 interventi su 8 500.000,00 214.285,70 714.285,70





Scheda 3

CENTRI del RIUSO + centri di RACCOLTA

Soggetto Beneficiario Centro del Riuso Centro di Raccolta FSC (€) Cofinanziamento (€) Costo progetto (€) FSC (€) Cofinanziamento (€) Costo progetto (€) Avezzano 100.000,00 42.857,14 142.857,14 Chieti 100.000,00 42.857,14 142.857,14 175.000,00 75.000,00 250.000,00 Francavilla al Mare 100.000,00 42.857,14 142.857,14 125.000,00 53.571,42 178.571,42 Giulianova 100.000,00 42.857,14 142.857,14 200.000,00 85.714,28 285.714,28 Lanciano 100.000,00 42.857,14 142.857,14 175.000,00 75.000,00 250.000,00 L'Aquila 100.000,00 42.857,14 142.857,14 OVEST 275.000,00 117.857,14 392.857,14 EST 275.000,00 117.857,14 392.857,14 Montesilvano 100.000,00 42.857,14 142.857,14 250.000,00 107.142,85 357.142,85 Ortona 100.000,00 42.857,14 142.857,14 Pescara 100.000,00 42.857,14 142.857,14 Roseto 100.000,00 42.857,14 142.857,14 250.000,00 107.142,85 357.142,85 Sulmona 100.000,00 42.857,14 142.857,14 200.000,00 85.714,28 285.714,28 Teramo 100.000,00 42.857,14 142.857,14 250.000,00 107.142,85 357.142,85 Vasto 100.000,00 42.857,14 142.857,14 200.000,00 85.714,28 285.714,28 totale 1.300.000,00 557.142,82 1.857.142,82 2.375.000,00 1.017.857,09 3.392.857,09

Riepilogo Provincia di CHIETI 500.000,00 214.285,70 714.285,70 675.000,00 289.285,70 964.285,70 503.571,40





Scheda 4

centri di RACCOLTA