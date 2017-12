Elezioni. D’Alfonso 'chiama' Renzi e gli fa capire che attende proposte e garanzie serie  

ABRUZZO. Si candida o non si candida? Il balletto va avanti da mesi ma di sicuro ben presto avremo una risposta certa e definitiva.

Un posto in Parlamento è uno degli obiettivi a cui ambisce da sempre Luciano D’Alfonso e anche questa non è una novità, anche se non ha mai forzato la mano o bruciato le tappe per andarci da “giovane”, immaginandosi probabilmente una tranquilla maturità da “vecchio saggio” sugli scranni sicuri del Senato, per esempio.

Dunque, candidarsi ora oppure attendere ancora?

Chissà.

Molti sono gli abboccamenti che da mesi si susseguono, spesso direttamente in “sede” nei palazzi che contano di Roma e in qualche ministero dove si stanno limando nomi ed equilibri. I contatti con i vertici del Pd sono molteplici e spesso anche di sponda, la corrente renziana sembra apprezzare il nostro governatore ma altre correnti potrebbero lusingarlo maggiormente.

Qualche offerte è pure già arrivata ma D’Alfonso vuole certezze il che implica anche i lasciapassare per eventuali piani “B” e “C”, nel caso in cui il destino dovesse proprio essere avverso.





Nessun sondaggio da tempo vede in buona posizione il Pd e candidarsi per non essere eletto potrebbe essere la prima vera sconfitta politica del governatore che da sempre ripete di non aver mai perso nemmeno una elezione…

Dunque a parte le dichiarazioni di facciata le valutazioni sono molteplici e tutto si gioca sul piano delle garanzie perchè un D’Alfonso in panchina è un ossimoro e una ipotesi del terzo tipo (dell’irrealtà).

Tradotto nel dalfonsiano potrebbe suonare così: «se devo decidere sulla base di ciò che a me interessa portare a conclusione, io rimango a fare il presidente della Giunta regionale, ma naturalmente, facendo parte di una comunità politica, voglio capire che significa, in favore degli abruzzesi, una candidatura alle politiche. Non mi sono mai autocandidato a nulla - ha rimarcato D'Alfonso -. Faccio parte di una comunità politica e di una comunità territoriale».

Ma D’Alfonso ha fatto capire chiaramente e reiteratamente che deve essere chiamato e gli si devono offrire ruoli di rilievo e a quel punto perchè non rilanciare...





«Personalmente», ha detto, «mi sento coinvolto fino all'ultimo giorno di questa legislatura a fare il presidente della Giunta regionale, per la quale mi hanno fatto sgolare, visto che ho impiegato 14 anni per avere la candidatura».

E in scenari di fanta politica si dovrebbe persino ipotizzare una sua non immediata candidatura che lo lascerebbe in sella a terminare il lavoro alla Regione e consolidare il suo record da calamita di fondi pubblici per poi saltare il fosso a cose fatte per qualche ruolo di grande prestigio ma sempre romano.

In questo caso non ci sarebbe nemmeno bisogno di scomodare gli amici di sempre per finanziare la campagna elettorale che sono sempre pronti e allineati.

In questa ipotesi D’Alfonso non sarebbe ingessato nel ruolo di Parlamentare, uno tra i tanti, ma continuerebbe a volteggiare per i palazzi romani seminando pacche e strette di mano, ammiccando ai burocrati che preparano le carte e spesso sanno e possono più dei ministri.

La parabola dalfonsiana insomma non è ancora in fase discendente e la sua era durerà ancora per un pò. Che sia stabilmente in Abruzzo oppure no.