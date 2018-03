Trovato accordo con i medici delle guardie mediche: pace fatta con la Regione

ABRUZZO. E’ stato siglato venerdì 22 dicembre l’intesa tra le organizzazioni sindacali dei medici delle guardie mediche (FIMMG, SMI e SNAMI) con le Asl abruzzesi che pone fine allo stato di agitazione dei medici di continuità assistenziale.

Vengono di fatto ripristinate le indennità tagliate e quelle che dovevano essere recuperate nei 10 anni precedenti, pari a 500 euro al mese e nello stesso tempo aumentano le mansioni ed i servizi affidati alle Guardie mediche che sembrano diventare una succursale del pronto soccorso per gli interventi non complessi ed i codici non prioritari. La logica è quella di defatigare i pronto soccorso e distribuire il carico di lavoro alle guardie mediche sparse sul territorio. I sindacati si dicono entusiasti per le promesse ricevute e le indennità per ora ripristinate, bisognerà ora sperimentare sul campo se i servizi sanitari miglioreranno come promesso oppure no e dove e come la Regione troverà le risorse per pagare visto già l’alto indebitamento.

L'accordo prevede «un potenziamento della attività assistenziale in favore dei cittadini che potranno usufruire, in aggiunta ai normali compiti della Continuità Assistenziale, di una serie di servizi che vanno dalla effettuazione di visita nella sede di guardia medica, nei confronti dei pazienti in grado di raggiungere la più vicina postazione di continuità assistenziale; alla medicazione di piccole ferite, alla rimozione di punti di sutura, prescrizione per terapie che non possono subire interruzioni».

I sindacati spiegano che viene disciplinata, nelle strutture dove sono presenti sedi di continuità assistenziale e Presidi territoriali di (PTA), punti di primo intervento (PPI), la collaborazione tra questi servizi e la continuità assistenziale.

L’intesa è valida anche per le sedi situate in comuni che hanno presidi ospedalieri con servizi di pronto soccorso.

In questi casi qualora all'assistito venga assegnato un codice dì triage "bianco” o "verde" potrà essere trasferito in cura al Medico di Continuità Assistenziale, eliminando le attese in pronto soccorso per prestazioni di non elevata complessità assistenziale.

In questi casi il medico di continuità assistenziale potrà: effettuare le visite ambulatoriali del caso e relative prescrizioni farmaceutiche commisurate alle esigenze terapeutiche dell'assistito; prescrivere prestazioni diagnostiche e specialistiche e gli esami ematochimici non differibili ritenuti necessari dal medico di CA, ai fini del raggiungimento di un orientamento diagnostico e terapeutico; eseguire altre prestazioni quali ad esempio medicazioni di piccole ferite o rimozione di punti di sutura.

«Con questo accordo», dicono i segretari regionali di FIMMG, Franco Pagano, di SNAMI, Nicola Grimaldi e il Presidente Regionale di SMI, Silvio Basile, «i medici svolgeranno attività ambulatoriale in tutte le sedi di continuità assistenziale. Aumentano i servizi che saranno garantiti ai cittadini, verranno ripristinati i livelli retributivi dei medici decurtati in precedenza di circa 500 euro al mese. L'impegno dell'assessore Silvio Paolucci è stato decisivo per superare la condotta ostruzionistica di alcune aziende».