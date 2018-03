Biotestamento, Severino Mingroni scrive alla Lorenzin: «assurdo obiezione di coscienza»

ABRUZZO. «Invece di dire assurdità circa favorire l'obiezione di coscienza alle Disposizioni anticipate di trattamento, poiché la neo legge sulle Dat non la prevede, vigili affinché i medici le rispettino, quando sarà, a cominciare dalle mie».

Lo scrive in una lettera inviata al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni, Severino Mingroni, abruzzese affetto dal 1995 da sindrome 'locked-in', una grave disabilità che si manifesta con la paralisi completa di tutti i muscoli volontari del corpo ma che lascia piena coscienza.

Figlio di emigrati in Belgio dove il padre faceva il minatore, a due anni, nel 1961, Severino rientrò con la madre in Abruzzo. Il liceo classico, gli studi universitari mai portati a termine, poi il lavoro come bidello all’Università di Chieti. La vita di una persona normale, con le speranze e i sogni di tutti. Questo prima della malattia.

Questa prima vita è terminata la mattina del 22 ottobre 1995, quando fu colpito da trombosi all’arteria basilare destra. Quel momento ha segnato l’inizio della seconda vita di Severino, che è diventato da allora una persona gravemente disabile

Negli anni scorsi aveva già scritto appelli disperati sul suo blog, come nel 2014 quando raccontò che la mamma era l'unica ad accudirlo: «se io sarò malauguratamente ancora vivo quando mia madre morirà la seguirò poco dopo per un blocco intestinale, poiché sarò ben farcito di merda! Non che mi dispiaccia morire. Anzi: meglio la morte che questa vita infernale».





«All’inizio ero perfettamente immobile e muto – racconta – riuscivo a muovere solo la palpebra destra, con cui ‘parlavo’ con un codice elementare. Poi, col tempo e con molta terapia, sono rimasto tetraplegico e muto ma ho riacquistato il controllo volontario della testa, grazie alla ‘resurrezione’ dei muscoli del collo. La mia terapista del Santo Stefano di Porto Potenza Picena, pensò di farmi gestire il computer proprio e soprattutto con la testa, grazie ad ausili informatici adatti a me. Tornato a casa, i miei familiari trovarono un ausilio molto più opportuno e semplice che mi permetteva di gestire completamente un pc».

Adesso l’appello alla ministra che ha mostrato un'apertura al pressing del mondo cattolico che chiede di modificare la legge sul biotestamento, garantendo l'obiezione di coscienza.

Si sono fatti sentire anche il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin e il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinal Gualtiero Bassetti che erano arrivati a paventare la possibilità di chiusura degli ospedali cattolici senza le relative modifiche alla legge.

La risposta della ministra non si è fatta attendere: «seguirò con grande attenzione l'applicazione della legge con l'obiettivo di contemperare la necessità di applicare fedelmente le nuove disposizioni con le altrettanto fondate esigenze di assicurare agli operatori sanitari il rispetto delle loro posizioni di coscienza».

Lorenzin ha spiegato che è sua intenzione immediatamente dopo la pubblicazione della legge, incontrare i rappresentanti delle strutture sanitarie private cattoliche, «per condividere con loro opportune modalità applicative della legge».

L'associazione Luca Coscioni, che si è battuta per l'approvazione della legge sul biotestamento, si è subito detta nettamente contraria a prevedere l'obiezione di coscienza per i medici.





«FACCIA IL MINISTRO»

«Le chiedo di fare il ministro di tutti per la nostra salute - scrive Severino Mingroni che la sua lettera l’ha indirizzata anche a tutti i parlamentari, al governatore dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e al Consiglio regionale - garantendo a tutti assistenza e cure e libertà».

«Se poi è pro vita davvero, pro vita indipendente, aggettivo che aggiungo io - prosegue Mingroni - faccia tre cose di concerto con gli altri suoi colleghi che si dicono pro vita: fare in modo con norme certe, che le persone nella mia stessa condizione, tetraplegiche e mute, possano comunicare con una strumentazione elettronica all'avanguardia , far sì che il presidente della mia Regione, l'Abruzzo, attui la legge sulla vita indipendente, affinché sia effettiva per i disabili abruzzesi e istituire un vero Fondo nazionale adeguato per la vita indipendente. Fondo a cui possano attingere tutte le regioni italiane purché abbiano o avranno una legge regionale».

«Anche noi disabili - conclude Mingroni - siamo pro vita, purché sia indipendente e siano rispettate le nostre volontà».





IL TESTAMENTO DI SEVERINO

Nei giorni scorsi Mingroni è riuscito a redigere le sue DAT – disposizioni anticipate di volontà.