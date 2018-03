Ospedale Maltauro, la Regione va avanti e scatta incarico alla prof che lo aveva già bocciato

CHIETI. Un nuovo incarico da 18 mila euro (tutto compreso) alla professoressa Veronica Vecchi per la seconda fase dell’istruttoria del Project Financing dell’Ospedale Clinicizzato di Chieti è stato conferito 12 giorni fa dal direttore generale Vincenzo Rivera.

Quello di Vecchi non è certo un nome nuovo nell’intricata e infinita storia del project financing Maltauro.

La professoressa, docente di Public Management presso l’Università Bocconi, era stata già incaricata nei mesi scorsi e aveva bocciato il progetto economico e finanziario che ruota intorno al nuovo ospedale di Chieti.

Proprio lei aveva evidenziato un certo netto squilibrio dei rischi e dei benefici: i primi, diceva, ricadevano più sul pubblico e quasi nulla sul privato; i benefici erano tutti appannaggio del privato che si sarebbe creato uno strumento di sicuro vantaggio.

Tutte cose scritte la scorsa primavera in 16 pagine che aveva demolito la fattibilità del project financing. «La proposta così formulata risponde a un modello di PPP (partnership pubblico-privato) che ha mostrato una serie di criticità in fase di gestione a livello nazionale e internazionale, soprattutto in termini di rigidità e di scarsa sostenibilità».





Si parla della costruzione e della gestione di una miriade di servizi connessi (ma anche no) all’ospedale per oltre 30 anni; troppo tempo per la consulente che aveva rimarcato più volte come lo strumento in sè sia superato e come la proposta nello specifico (concepita tra il 2012 ed il 2014) fosse rimasta praticamente la stessa nonostante nel frattempo anche la pubblica amministrazione (Corte dei conti per esempio) avesse fornito parametri precisi ai quali attenersi per garantire l’approvazione dei progetti privati.

Adesso dovrà esprimersi nuovamente.

A chiamarla in causa è stato il Responsabile del Procedimento, Emidio Primavera, che la ritiene «in possesso di adeguata professionalità e ed esperienza» per affrontare il caso. Prima di affidare l’incarico esterno è stato verificato se all’interno dell’Amministrazione regionale ci fossero professionalità con competenza ed esperienza in materia ma la risposta è stata negativa.

Da qui la decisione di richiamare la prof della Bocconi, anche perché «nel caso di specie si è in presenza di un’attività tecnica significativamente complessa e la peculiarità del contenuto della prestazione professionale richiesta esige specifiche e consolidate competenze non rinvenibili, come sopra precisato, nel personale regionale».

Per la fase preliminare il compenso è di 1.000 euro, ci sono poi altri 15 mila euro (compresa contributo Cassa al 4%) per la fase negoziale e un massimo di 2 mila euro per le eventuali spese di viaggio e alloggio («motivate e previamente concordate con il Rup».

Cosa riserverà questa nuova consulenza?