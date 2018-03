Protezione Civile, in Abruzzo uomini senza smartphone, computer  e sedie

ABRUZZO. Uomini destinati alle funzioni di emergenza che non hanno nemmeno uno smartphone di servizio, stampanti che non stampano ad alta risoluzione documenti fondamentali, la sala operativa mobile senza nemmeno un computer, gli uffici con poche sedie e quelle che ci sono stanno messe decisamente male.

Alla vigilia della stagione invernale si tenta di correre ai ripari non per acquisti eccezionali ma per quelli che sembrano a tutti gli effetti dotazioni minime per riuscire a lavorare in maniera ‘efficace’.

L’Abruzzo si prepara anche così ad una eventuale nuova emergenza maltempo: dopo il dramma dell’anno scorso l’asticella dell’organizzazione sembra proprio essersi alzata non tanto perché si punta a chissà cosa ma perché forse si è capito che non si può più fare a meno nemmeno del minimo indispensabile.





Qualche giorno fa è stato annunciato l’acquisto di nuove turbine spalaneve ma anche gli uomini della centrale operativa di Protezione Civile saranno meglio equipaggiati, a quanto pare.





E’ in programma, ormai manca davvero poco, l’acquisto di 17 nuovi smartphone per un costo stimato di 14 mila euro, 2 stampanti (4 mila euro), 50 toner e materiale di consumo per stampanti (5 mila euro), 2 pc laptop di fascia alta (2 mila euro), 30 sedie da ufficio (3 mila euro).

Un totale di 28 mila euro per assegnare a chi dovrà lavorare tra freddo e neve i mezzi idonei. Così oggi, a pochi giorni dall’avvio dell’inverno, è stata avviata la procedura di acquisto ed è stato nominato il responsabile unico del procedimento, Giuseppe Fiaschetti.

Le nuove dotazioni sono necessarie anche perché quest’anno in campo ci saranno «più uomini e più mezzi» nella sala operativa di Protezione Civile, si spiega nella determinazione del Dipartimento Opere Pubbliche firmata dal dirigente del servizio Silvio Liberatore.





«Il reperibile di turno», si chiarisce nel documento, «deve conoscere gli eventi emergenziali regionali in atto e il personale più gravato è quello della sala operativa regionale».

Dunque più personale e più attrezzature anche perché «il personale deve compilare schede e report degli eventi calamitosi tsunami, incendi e alluvioni e servono terminali radiomobili con traffico dati».

Sempre dal documento si scopre che la sala operativa Mobile di Protezione Civile e il modulo segreteria carrellato non hanno nemmeno un computer e servono pure «adeguate apparecchiature informatiche».





Le stampanti sono invece destinate al Cor, il centro operativo regionale messo in piedi dopo il terremoto dell’agosto 2016 e composto da personale della regione Abruzzo.

Le nuove attrezzature serviranno per «stampe a colori, anche di grande formato e alta risoluzione per i progetti di insediamento abitativo per le Sae, soluzioni abitative in emergenza.

E tra i laptop di alta fascia o una dozzina di cellulare spiccano poi le 30 sedie da ufficio, segno che la dotazione andava implementata evidentemente anche dalle cose più essenziali.

Tutto messo nero su bianco: le sedie che ci sono poche e vecchie, con schienali e rotelle rotti.

Il dirigente Silvio Liberatore precisa che «la spesa rientra pienamente nel budget assegnato annualmente» e che «abbiamo deciso di spendere per aggiornare il materiale tecnologico che già avevamo.. non è che non avevamo cellulari. Le sedie dopo 5 anni alcune sono rotte ma avevamo anche quelle. La verità è che siamo sempre in emergenza e queste cose non servono solo d’inverno e non siamo nemmeno allo sbando ma cerchiamo di migliorare la nostra dotazione costantemente per poter meglio rispondere alle diverse esigenze».





C'è poi però l'aspetto del personale la gran parte precario e a tempo determinato, chiamato di volta in volta con contratti spesso prorogati molte volte.

Il fatto di non avere personale dipendente, fortemente specializzato, magari persino affiatato, non ci induce a pensare che la Regione Abruzzo reputi questo aspetto prioritario o importante per la qualità del lavoro che si svolgerà in condizioni di emergenza.