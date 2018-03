Edilizia scolastica: 49 mln per 75 interventi nelle scuole abruzzesi

ABRUZZO. Questa mattina il presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso ha presentato il Piano triennale dell'edilizia scolastica finanziato dal MIUR con 49 milioni di euro.

«E' il frutto di un'istruttoria - ha spiegato D'Alfonso - che ha tenuto in considerazione la condizione degli edifici e lo stato di progettazione nonchè la quantità della popolazione scolastica per ciascun Comune. Disponiamo, quindi, di una straordinaria quantità di risorse per lavori di edilizia scolastica che richiedono procedure immediate senza perdere tempo».

«Sono risorse», ha detto ancora D’Alfonso, «che non gravano sulla fiscalità abruzzese o sull'indebitamento futuro del bilancio dell'Abruzzo perché sono fondi dello Stato a valere sulla legge n.232 del 2016. Dobbiamo ora attivare progetti, procedure e pareri velocemente per evitare di perdere capacità realizzativa. Accanto a questi 49 milioni di euro che interesseranno 75 interventi nei vari Comuni abruzzesi, a breve avremo un altro elenco di Comuni finanziati dal Cipe sui fondi della ricostruzione riferita al terremoto 2009 e poi ci saranno altri fondi del quarto piano stralcio di Opere pubbliche per il terremoto 2016-2017».





«PERCHE’ QUESTA EUFORIA?»

«Comprendiamo l'euforia del Presidente D'Alfonso nell'annunciare l'arrivo di 49 milioni di euro da destinare ai Comuni per finanziare 75 interventi di edilizia scolastica ma non comprendiamo affatto cosa centri la Regione Abruzzo con queste risorse che sono gestite direttamente dal Ministero, dalla Direzioni Provinciali scolastiche e dai Comuni stessi», commentano i Consiglieri regionali di Forza Italia Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri.

«La Regione Abruzzo in questa partita "non tocca palla" poiché questi fondi sono gestiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) attraverso un portale con il quale interagiscono gli Uffici Scolastici regionali dopo aver recepito le proposte dei Comuni. La conferenza stampa odierna del Presidente D'Alfonso è da ritenersi singolare, bizzarra, goffa e fuori luogo visto che sono stati presentati dei cospicui finanziamenti che non sono frutto di questo Governo regionale. Visto che a D'Alfonso piace tanto giocare a fare il Babbo Natale lo invitiamo, invece, a rendere pubblico, anche solo attraverso un semplice comunicato, i tempi di pubblicazione dei bandi regionali a favore delle strutture scolastiche abruzzesi che, inesorabilmente, attendono invano le promesse dei fanta milioni».





ECCO IL PIANO

Ecco il piano degli interventi di adeguamento/miglioramento con i relativi importi di finanzamento:

CAMPO DI GIOVE (AQ) Primaria e Infanzia "Franco di Paolo" € 130.410,00;

CIVITELLA ROVETO (AQ) Sede Secondaria di 1° grado "Mattei" € 1.115.000,00;

MORINO (AQ) Secondaria di 1° grado "R. Donatelli" - € 697.410,00;

TAGLIACOZZO (AQ) Istituto comprensivo "Argoli" - € 2.523.150,00;

SULMONA (AQ) Secondaria di 1° grado "Ovidio" € 417.319,38;

CASTELLAFIUME (AQ) Primaria Castellafiume € 232.470,00,

VILLALAGO (AQ) Primaria e Infanzia "L. Volpicelli" € 119.070,00;

MASSA D'ALBE (AQ) Primaria € 68.040,00;

VILLAVALLELONGA (AQ) Infanzia e Primaria € 285.000,00;

RAIANO (AQ) Palestra Istituto comprensivo "U. Postiglione" €550.000,00;

PESCINA (AQ) Primaria e secondaria di 1° grado €1.000.000,00;

ROCCARASO (AQ) Primaria e Infanzia € 676.050,30;

ATELETA (AQ) Primaria e infanzia "Corridoni" e Sec. di 1° grado "Pretilli" € 765.450,00;

TRASACCO (AQ) Primaria €701.373,67;

CERCHIO (AQ) Infanzia €129.299,00;

AIELLI (AQ) Nuovo edificio da censire € 272.171,00;

TOLLO (CH) Scuola primaria "N. Nicolini" € 929.880,00;

SAN VITO CHIETINO (CH) Scuola primaria € 260.820,00;

PIZZOFERRATO (CH) Scuola primaria e secondaria di I grado € 200.000,00;

POGGIOFIORITO (CH) Scuola per l'infanzia € 260.000,00;

PERANO (CH) Scuola per l'infanzia € 277.830,00;

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) Scuola Primaria € 720.000,00;

TORNARECCIO (CH) Scuola primaria e secondaria di I grado € 317.500,00;

VASTO (CH) Scuola primaria "L. Martella" € 550.000,00;

SANTA MARIA IMBARO (CH) Scuola primaria "Camillo Fattore" € 158.760,00;

BUCCHIANICO (CH) Scuola dell'infanzia € 141.750,00;

MONTENERODOMO (CH) Scuola primaria € 135.000,00;

BOMBA (CH) Scuola primaria € 136.080,00;

FRISA (CH) Scuola secondaria di primo grado € 124.740,00;

TORREVECCHIA TEATINA (CH) Scuola per l'infanzia € 669.060,00;

MONTEODORISIO (CH) scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado € 1.553.580,00;

RIPA TEATINA (CH) Scuola primaria e secondaria di I grado € 1.003.125,90;

SAN BUONO (CH) Scuola primaria e secondaria di I grado € 272.160,00;

CASALANGUIDA (CH); Scuola materna ed elementare "Egisto Di Croce" € 232.470,00;

CASTIGLIONE M.MARINO (CH) Scuola materna, elementare e media € 355.000,00;

PRETORO (CH) Scuola per l'infanzia e primaria € 175.770,00;

VASTO (CH) Scuola infanzia Santa Lucia € 204.000,00;

ORTONA (CH) Scuola dell'infanzia "S. Giuseppe" € 345.000,00;

ORTONA (CH) Scuola dell'infanzia "Gran Sasso" € 425.250,00;

LANCIANO (CH) Scuola dell'infanzia "Errico D'Amico" € 578.340,00;

LANCIANO (CH) Scuola primaria "Olmo di Riccio"(ospita anche 1 sez. scuola secondaria di 1° grado) € 1.253.070,00;

CARUNCHIO (CH) Scuola dell'infanzia e primaria € 164.430,00;

ARI (CH) Scuola primaria "Emilio Alessandrini"€ 147.420,00;

TREGLIO (CH) Scuola infanzia e primaria € 635.040,00;

SCERNI (CH) Scuola secondaria di I grado "Leonardo da Vinci" € 515.970,00;

CORTINO (TE) Scuola Infanzia e Primaria "Giovanni XIII" € 113.400,00;

GIULIANOVA (TE) Scuola Infanzia e Secondaria di Primo Grado- Succursale "V. Bindi" € 691.740,00;

CORROPOLI (TE) Scuola Infanzia € 350.000,00;

PINETO (TE) Scuola Primaria € 300.000,00;

PINETO (TE) Scuola Infanzia € 1.048.950,00;

TORANO NUOVO (TE) Scuola Infanzia € 238.140,00;

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE) Scuola Infanzia e Scuola Primaria € 1.174.000,00;

COLLEDARA (TE) Scuola Infanzia e Primaria € 170.100,00;

ALBA ADRIATICA (TE) Scuola Secondaria di Primo Grado € 2.029.860,00;

MORRO D'ORO (TE) Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado € 873.180,00;

SILVI (TE) Edificio scolastico "G.Bindi" (temporaneamente non utilizzato) € 1.417.500,00;

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) Scuola Primaria "Plesso Vecchio" € 567.000,00;

TERAMO (TE) Nuova Scuola Infanzia, via L. Polacchi Frazione Villa Vomano € 192.780,00;

MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Cardelli" € 1.038.795,96;

TERAMO (TE) Scuola Infanzia, via Brigiotti - Frazione San Nicolò a Tordino € 538.650,00;

TERAMO (TE) Scuola Infanzia, via Mattiotti Teramo € 510.300,00;

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Suola Infanzia e Primaria € 654.144,99;

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Scuola Infanzia e Primaria Campo a mare/S.Petronilla € 601.020,00;

CONTROGUERRA (TE) Scuola Primarie e Secondaria di Primo Grado € 184.199,76;

SPOLTORE (PE) Infanzia fraz. Santa Teresa € 1.037.610,00;

LETTOMANOPPELLO (PE) Primaria € 200.000,00;

CIVITAQUANA (PE) Primaria Infanzia e Secondaria di 1° grado "Francesco Petrarca" € 458.290,35;

ROCCAMORICE (PE) Infanzia Roccamorice € 96.390,00;

PICCIANO (PE) Infanzia Picciano € 221.130,00;

SCAFA (PE) Secondaria di 1° grado "Buonarroti" € 703.080,00;

TORRE DE' PASSERI (PE) Secondaria di 1° grado € 500.000,00;



MONTESILVANO (PE) Infanzia "Marinelli" € 89.800,32;

CAPPELLE SUL TAVO (PE) Scuola elementare e media (sede succursale di Montesilvano) € 763.748,12;

CATIGNANO (PE) Scuola materna, elementare e media "Luigi Acquaviva" € 145.413,84;

VILLA CELIERA (PE) Infanzia € 62.370,00.