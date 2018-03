Spesa sanitaria impazzita: per risparmiare si tagliano ancora i servizi (con gaffe)

ABRUZZO. La spesa sanitaria è schizzata e, siccome a rischiare faccia e poltrone sono in tanti, ora bisogna fare miracoli negli ultimi tre mesi dell’anno e stringere ancora di più la cinghia.

E la prima cosa che viene in mente di tagliare sono i servizi sanitari in varie forme, invece che i tantissimi e infiniti sprechi, di solito spese para sanitarie per appalti, servizi, consulenti, privatizzazioni ecc. Ora c’è anche il sospetto che i tagli ai servizi per far diminuire la spesa in realtà possano contribuire ad allargare il deficit...

Ma è così che va: tutta colpa di una delibera che la giunta regionale doveva approvare (ma non lo ha fatto) per evitare pesanti conseguenze decidendo di rinviare. Meglio non decidere per sfruttare un vulnus della legge che altrimenti avrebbe fatto decadere i tronco i manager “scapestrati” e prima delle elezioni meglio soprassedere.

Bisognava approvare gli strumenti di programmazione 2017-2019, cioè fissare i punti di massima spesa per accordarli con le imposizioni del tavolo di monitoraggio, il tutto per evitare di rifinire nuovamente nel baratro del deficit, del commissariamento e del buco di bilancio.





A proposito di buco -per capirci- è un pò come quando i drogati cercano di disintossicarsi e, aiutati da professionisti, fanno sforzi immensi per uscire dal tunnel. Poi appena sono guariti e liberi riprendono a “farsi”.

Nel caso dei conti abruzzesi la “droga” (per i lettori disattenti si tratta di una metafora ndr) circola a fiumi tanto che nel primo anno di gestione post commissariale si rischia di raggiungere un deficit di 90-100mln di euro.

Quasi rischio di overdose; di sicuro c’è di nuovo urgenza di una clinica per disintossicarsi (magari privata…).

In questo scenario grottesco e assurdo di spese pazze per sei mesi (con debito di 46mln di euro per tre Asl) si inserisce il dictat del manager della Asl di Pescara Armando Mancini che per evitare sforamenti cosa fa?



1. Sospensione delle sostituzioni dei medici assenti per ferie o malattie. Che significa?

Che lì’ dove c’era un medico per gli ultimi tre mesi del 2017 ci potrebbe essere una porta chiusa o un ambulatorio vuoto. Secondo voi chi ne paga le conseguenze?



2. «Razionalizzazione e contenimento delle autorizzazioni delle visite domiciliari e delle Uvm effettuate dai medici specialistici». Dunque bisognerà accontentarsi di una chiacchiera per telefono con il medico. Se va bene...



3. «Razionalizzazione e contenimento delle reperibilità e delle consulenze e consulti effettuati dai medici specialisti ambulatoriali interni». Insomma trovare un medico disponibile a visitarti sarà ancora più difficile. Meglio ammalarsi nel 2018…



LA GAFFE E L’ASSURDITA’

E’ bene sapere che l'accordo collettivo nazionale degli specialisti ambulatoriali, per un'ora di lavoro medico-veterinario, stabilisce la retribuzione di 28 euro. Dunque stiamo parlando di cifre molto basse che -seppure moltiplicate per una decina di ore di lavoro per decine di medici- fanno lievitare il “risparmio” ad una cifra che è davvero minima rispetto ai 46 mln accumulati in sei mesi e andando ad incidere pesantemente sui servizi.

Non sostituire medici -in altri mondi civili- potrebbe persino configurare una interruzione di servizio pubblico oltre che la violazione del diritto costituzionale a cure e alla salute.

Ma non c’è fine alle assurdità.





Tra i medici che saranno “razionalizzati” ci sono anche quelli che fanno parte delle Uvm, Unità di Valutazione Multidimensionale, cioè quel mini pool di medici che valutano nel merito le patologie e determinano il bisogno assistenziale dell'utente, con riguardo alle problematiche sanitarie, assistenziali e psicologiche dell'interessato.

In pratica la Uvm serve per decidere il futuro del paziente ricoverato in ospedale.

Razionalizzare, ritardare, tagliare, rendere meno frequente l’azione dell’Uvm significa sempre e solo una cosa: allungamento dei tempi di degenza dei pazienti.

E allora?

Allora significa una spesa in più per il paziente ricoverato ed il letto occupato per più tempo. Spesa di gran lunga maggiore rispetto al risparmio dei 28 euro all’ora.

E quindi la beffa dopo le beffe: il provvedimento che serve per tagliare la spesa vuoi vedere che invece la fa aumentare?