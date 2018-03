Centri di ricerca, Febbo e Sospiri: «D’Alfonso mente ai lavoratori, nessun futuro»

PESCARA. «D’Alfonso continua a mentire: non ci sarà nessuna nuova assunzione o assorbimento di ricercatori del Cotir».

A ribadirlo con forza è il presidente della Commissione Vigilanza, Mauro Febbo, che ricorda che proprio il Crua (Consorzio di Ricerca Unico D’Abruzzo), per volontà del neo Commissario Micucci (è arrivato ad agosto), il 13 ottobre ha approvato e avviato la procedura di licenziamento per il 50% delle maestranze oggi in sua dotazione.

Quindi l’esponente di Forza Italia proprio non riesce a capire quale rassicurazioni questo Governo Regionale può aver dato il 30 ottobre scorso ai lavoratori del Cotir. Il rischio, secondo gli esponenti del centrodestra, è solo quello di creare false speranze. «Siamo di nuovo ai soliti spot e bugie», sostiene anche il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri.

«DURISSIMO COLPO»

«D’Alfonso – dichiarano Febbo e Sospiri - chiude i Centri di ricerca in Abruzzo e assesta un durissimo colpo alla ricerca pubblica in agricoltura che in questi anni ha prodotto dei risultati importati ed eccellenti per il settore primario. Questa è la cruda realtà».

Secondo i due consiglieri regionali ci sarebbe anche la beffa, l’ennesima, rappresentata dalle dichiarazioni di Matteo Renzi, durante la sua recente visita a Vasto, che aveva rassicurato i ricercatori circa la loro situazione e avrebbe interessato direttamente il Ministro alle Politiche agricole Martina.

«Questo esecutivo regionale ha la responsabilità morale e politica di aver troncato definitivamente il futuro ai lavoratori e alle strutture del Cotir, del Crab e del Crivea», insistono Febbo e Sospiri.

Oggi dagli atti approvati dal commissario Micucci si apprende come l’ex Crab, oggi Crua, ha iniziato la procedura di licenziamento per 9 dipendi su 18 e quindi riducendo all’osso la pianta organica. Mentre tutto questo veniva deciso e approvato dal neo commissario Micucci, il 13 ottobre, il presidente D’Alfons, il 30 ottobre, incontrava i lavoratori del Cotir rassicurandoli sul proprio futuro.

AL MASSIMO SI SALVERANNO IN 4

A conti fatti potrebbero salvarsi meno di 5 lavoratori.

«La realtà è ben diversa», dicono da Forza Italia, «perché si vogliono ‘salvare’ solo pochi ricercatori del Cotir di Vasto (al massimo nel numero di 4) da far confluire all’interno della struttura del Crua di Avezzano, cioè a circa 200 km di distanza». Praticamente la Regione di centrosinistra vuole salvare solo la struttura di Avezzano con pochi ricercatori, chiudere e dismettere quella di Vasto e licenziare tutti i restanti lavoratori».

Il sospetto è forte anche perché ad oggi non esiste ancora nessun atto dove si evince l’unificazione dei due Centri. Dubbi anche sulle rassicurazioni di D’Alfonso, fatte proprio durante l’incontro del 30 ottobre, circa il ricollocamento delle maestranze in esubero in altri Enti regionali. In quale Ente? Con quale legge? Con quali fondi? Dove sono gli avvisi di mobilità? Oggi la Regione non è nella condizione di assumere e inserire altro personale negli Enti come ampiamente illustrato dalle recenti sentenze della Corte dei Conti.





L’INDENNITA’ DI MICUCCI

Febbo e Sospiri si domandano anche come mai tanta insistenza proprio da parte del commissario Micucci di far confluire il finanziamento di 450 mila euro solo al Crua e non, come deciso in Consiglio regionale, anche al Cotir e Crivea.

«Forse per pagare le nuove indennità?»

Leggendo il verbale dell’assemblea del neo Crua del 2 agosto scorso, si legge che è stato stabilito e riconosciuto al Commissario Micucci un incarico pari a 40.000 euro oltre oneri contributivi, spese legali, trasferta e vitto. «Una decisione assurda vista l’attuale situazione sia dei due centri e altrettanto illogica visto che più di trenta dipendenti da due anni e mezzo aspettano di percepire il proprio stipendio», chiudono Febbo e Sospiri.